芯片股 | 傳中國成功研發EUV光刻機原型機，中芯華虹反彈乏力仍未屆吸納時？

據報中國科學家研製出可生產尖端半導體芯片的極紫外光(EUV)光刻機，但芯片股今日(18日)卻普遍未受刺激，中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)更延續近期反覆下行走勢。值得一提，美國總統特朗普早前批准英偉達(Nvidia)向中國出口人工智能(AI)芯片H200，芯片股近日一直受相關消息困擾，而中芯及華虹今年股價仍分別累升1.2倍及2.3倍，加上臨近年尾大市氣氛淡靜，或許仍未到吸納時候。

（AP圖片）

傳中國成功研發EUV光刻機原型機 目標2028年實現芯片生產

據《路透》報道，中國科學家今年初在深圳成功研發一台極紫外光(EUV)光刻機的原型機，將用於生產尖端半導體芯片，這些芯片將為人工智能(AI)、智能手機以及現代武器系統提供動力。這項被形容為「中國曼哈頓計劃」的秘密工程項目，凸顯中國銳意在AI芯片技術領域與西方匹敵。所謂「曼哈頓計劃」，即美國秘密研製原子彈的戰時計劃。

報道指，這台原型機早於2025年初完成，目前正在測試中。兩位知情人士透露，這台設備由荷蘭半導體巨頭ASML的前工程師團隊打造，他們對該公司的極紫外光刻機進行了逆向工程。中國的原型機能夠成功產生極紫外光，但尚未生產出可用芯片，政府的目標是在2028年實現芯片生產，但更有可能到2030年才實現量產。這項計劃在中國國家半導體戰略框架下運作。根據官方媒體報道，這一戰略由中共中央政治局常委兼中央科技委員會主任丁薛祥負責統籌。華為在其中扮演核心角色，負責協調一個由國家科研院所、供應商和工程團隊組成的網絡，這個網絡涉及數千名工作人員。

美批准對華出售英偉達H200芯片 或對國產AI芯片廠商構成壓力

另方面，美國總統特朗普近日宣布將允許英偉達向包括中國在內的「獲准客戶」出口其H200人工智能(AI)芯片，條件是美國政府將從這些銷售中獲得25%的分成。東海證券表示，此舉或將加快中國AI模型訓練進程，另一方面或對國產AI芯片廠商短期內對市場拓展和生態構建形成壓力。

（AP圖片）

此外，受益於大規模數據中心建設帶來的定製芯片需求，美國芯片大廠博通(Broadcom)在AI芯片市場中所佔份額正持續擴大，但博通公司首席執行官陳福陽表示，由於AI業務佔比提高，其2026年一季度毛利率將低於前三個季度水平。投資者對大型科技公司在AI投資回報方面的擔憂正在加劇。

據報寒武紀芯片良率僅20% 專家料未來幾年仍無法趕上美國

惟值得一提，北京圖形處理器(GPU)製造商、有「中國版英偉達」之稱的摩爾線程(滬:688795)本月初風光上市，首日掛牌股價飆逾4倍。另「國產GPU第二股」沐曦股份(滬:688802)昨日(17日)登陸科創板，上市首日漲近7倍。此外，近期加拿大研究機構TechInsights拆解華為智能手機，發現裏面的處理器技術，超越外界對中國芯片商技術能力的想像。 知情人士透露，北京也備妥700億美元銀彈，準備支持半導體產業。然而，現實可能沒那麼樂觀，為使技術進階到先進層級，華為等業者仰賴被美國制裁、無法取得高效生產先進芯片所需設備的中芯國際，寒武紀(滬:688256)生產旗下最強大處理器的良率也只有大約20%。TechInsights在報告中示警，中芯為取得成果，付出很多成本代價。

Aberdeen Investments投資經理李卡爾表示，關鍵挑戰仍是取得先進製程節點的晶圓產能，目前仍存在大量缺口，預期中國將持續擴展先進製程節點的產能，以解決相關瓶頸，但預估未來幾年依舊無法趕上與美國的技術差距。中國業者也深受美國制裁影響。 晨星分析師李菲利斯表示，中國業者要複製芯片加軟件的生態系，需要十年以上，因業者須面對客戶不願換供應商、缺乏先進製程技術、設備進口管制等挑戰。

中郵證券：中芯產能利用率維持高位 國信證券：華虹業績料穩步增長

不過，中郵證券近日發表研報指，「Local for local」需求持續，中芯國際產能利用率維持高位。今年第三季，中芯營收以地區分類來看，中國、美國、歐亞佔比分別為86%、11%、3%，其中中國區收入絕對值環比增長11%，主要因產業鏈切換加速進行，同時國內市場擴大帶來拉貨需求。今年第三季中芯產能利用率達到95.8%，展望第四季，雖為傳統淡季，客戶備貨有所放緩，但產業鏈切換迭代效應持續，淡季不淡。因此，公司給出的第四季收入指引為環比持平到增長2%；產線整體繼續保持滿載；毛利率指引為18%至20%，與第三季指引相比持平。預計全年資本開支同比持平，每年5萬片12吋月產能擴產，維持「買入」評級。

（Shutterstock圖片）

國信證券早前指，華虹半導體今年第三季業績超指引，第四季預期穩步增長。隨着價格修復與產品結構優化逐步體現，9廠產能進一步釋放，業績保持穩定增長。目前公司稼動率多季度保持滿載，12英寸產能穩定釋放為公司收入增長帶來持續動力。閃存產品需求增加，模擬與電源管理需求旺盛。在產能擴張基礎上，通過產品結構優化，公司平均銷售單價(ASP)有望進一步提升：中長期針對AI應用，功率產品將開拓氮化鎵領域；Nor Flash製程升級，BCD佔比持續提升。看好公司短期價格修復、稼動率滿載，中長期特色工藝代工擁有全球頭部客戶及領先工藝的龍頭競爭力，根據公司指引，略調整費用率與毛利率，維持「優於大市」評級。

黃偉豪：估值仍很貴兼大市氣氛反覆 芯片股現價不值博

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示，對芯片股看法一般，雖然近期股價已回落不少，但估值仍然很貴，始終今年累積升幅大，之前一直炒作國產化推進，連帶炒作未來幾年增長預期，變相透支較多，就算回至現價也不便宜。雖然芯片國產化中長線利好，但需要時間，相關消息暫時不會為市場帶來新刺激，而若要其股價短期再爆上，也很視乎整個大市氣氛，在近期市場氣氛較反覆下，芯片股短期走勢料也偏向反覆，若想吸納要再等等，現價仍不值博。

黃偉豪又補充指，特朗普早前批准英偉達對華出售H200芯片，一定會令芯片股表現反覆，過去升那麼多都是炒作國產化因素，而對於中美一些出口限制，大家也覺得會利好內地芯片股，相反，當上周傳美國放寬對華芯片出口，對內地芯片股屬利淡。除了股價反覆，最主要仍是估值問題，即使再回深一些仍不便宜，當然回落後可能再反彈，但也純屬技術因素，除非往後真的實現大家今年對其憧憬，即是從未來幾年業績明顯見到增長快，才可支持現時估值，但過去幾季都見其業績麻麻，憧憬能否成真成疑。

芯片股今日普遍表現麻麻，中芯跌0.08%收報64.7元，華虹跌1.39%報67.25元，ASMPT(00522)跌0.66%報75.45元，晶門半導體(02878)無升跌報0.425元，宏光半導體(06908)無升跌報0.48元，惟上海復旦(01385)升7.03%報45.06元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

