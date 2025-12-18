六企同日招股總集資超73億 獨角獸爭妍英矽智能最搶鏡

港股新股市場持續熾熱，今日起至23日多達六隻新股開始招股，分別是英矽智能(03696)、迅策(03317)、五一視界(06651)、臥安機器人(06600)、美聯股份(02671)和林清軒(02657)，涵蓋人工智能、生物科技、新消費等熱門領域，集資額最高超過73億元，預期於12月30日(星期二)掛牌。若順利上市，港交所有望迎來繼9月7日後第二次六鑼齊鳴景象。

英矽智能引入禮來、騰訊、淡馬錫等基投

本次招股陣容中，最受矚目的當屬AI製藥平台英矽智能，計劃全球發行9469.05萬股，每股作價24.05元，集資額最高達22.77億元，每手100股，一手入場費約5555.47元，被視為2025年港股市場上最大的Biotech IPO。

英矽智能基石投資陣容鼎盛，引入禮來公司、騰訊(00700)、淡馬錫、施羅德、瑞銀、橡樹資本等15家頂級投資機構作為基石投資者，值得關注的是，是次是禮來公司首次參與生物醫藥企業的基石投資。而在IPO前英矽智能投資陣容就已經十分龐大，包括紅杉中國、高瓴投資、禮來亞洲基金、藥明康德(02359)、華平投資、淡馬錫旗下Palace Investments、百度風投等知名機構。

英矽智能於2014年成立，為一家業務遍布全球的AI驅動藥物發現及開發公司，現時已透過自主開發的生成式人工智能平台Pharma.AI產生逾20項臨床或IND申報階段的資產，其中三項資產已授權予國際製藥及醫療保健公司，合約總價值最高為21億美元，包括最高為1.1億美元的預付款項總額以及最高為19億美元的里程碑付款，以及一項處於自主開發階段的II期資產，在業界中處於相對較為先進的階段。但今年上半年公司錄得虧損擴大至1921.5萬美元，去年同期公司則錄得虧損1742.9萬美元。

獨角獸迅策涉足AI領域，獲騰訊入股

投資陣容星光熠熠的還有內地實時數據基建服務獨角獸迅策(03317)，獲得騰訊、高盛、中金(03908)等眾多頂級機構投資。該股計劃全球發售2250萬H股，招股價介乎48元至55元，集資最多12.4億元，每手100股，一手入場費約5555.47元。





公司是次上市引入中視金橋(00623)、Alphahill基金、內地知名天使投資人龔虹嘉、無極資本、薔薇香港、New Golden Future Limited、Cithara基金、FMF基金、Joy Mobile共9名基石投資者，投資金額3.08億元。

迅策為全行業企業提供涵蓋數據基礎設施及數據分析的實時信息技術解決方案。其系統整合服務促進客戶擁有的環境（包括自主管理雲端及本地部署系統）中的無縫部署。產品組合的核心是實時數據基礎設施，一個統一數據平台，可以在數毫秒至數秒內收集、清理、管理、分析及治理來自多個來源的異構數據。按2024年收入計，迅策於中國資產管理行業的實時數據基礎設施及分析市場中排名第一，市場份額為11.6%。

今年首6個月，迅策錄得母公司擁有人應佔虧損8942.9萬元人民幣，較去年同期的約1.02億元人民幣有所收窄。

物理AI第一股五一視界，商湯、摩爾綫程為股東

被稱為「物理AI第一股」的數字孿生科技(Digital twin Technologies)公司五一視界(06651)以特專科技公司（俗稱18C）章程申請上市。該股計劃全球發行2397.52萬股，每股作價30.5元，集資額最高達7.31億元，每手200股，入場費6161.51元。上市前投資者包括內地AI科技公司商湯(00020)及此前在上交所科創板上市獲熱捧的摩爾綫程(滬:688795)，惟是次招股未有引入基石投資者。

18C是港交所為特專科技公司設立的框架，上市門檻有所降低，以便具備發展及投資潛力但尚未滿足現行香港主機板上市要求的新興科技公司赴港上市，從而支持它們利用資本市場實現進一步發展。

數字孿生技術是一種利用3D圖形、模擬仿真及AI來生成實體物件或系統（例如城市建築或車輛）的高精確度虛擬複製品技術。五一視界已圍繞3D圖形、模擬仿真及人工智能三大領域的技術發展核心競爭力。主要為不同規模及行業的企業提供數字孿生解決方案，行業解決方案涵蓋十多個領域，例如城市、水資源保護、能源、汽車、交通、機械人、娛樂及社交媒體。五一視界主要在三項業務提供產品及解決方案，特專科技產品分別有51Aes、51Sim、51Earth。

截至今年頭六個月，公司錄得虧損擴大至9404.9萬元人民幣，去年同期公司則錄得虧損6506.7萬元人民幣。

內地智能家電母企臥安機器人，獲「大疆教父」李澤湘背書

內地智能家電Switchbot母企臥安機器人(06600)計劃全球發售2222.23萬股H股，每股發售價介乎63至81元，每手100股，入場費8181.69元。

公司是次引入九家基石投資者，包括HHLRA、Cithara、無極資本、中國東方國際、觀博資本、Yield Royal Investment、銳智資本等合共認購7億元。

公司是家庭機械人系統的全球提供商，主要市場包括日本、歐洲及北美，並致力於構建以智慧家庭機械人產品為核心的生態系統，由大疆教父李澤湘任非執董。根據弗若斯特沙利文報告，公司為全球領先的家庭機械人系統提供商，旗下品牌名稱包括SwitchBot及Acemate，提供專為多種家庭生活場景設計的廣泛家庭機械人品類。公司的產品主要包括增強型執行機械人，包括靈活型技巧機械人（如門鎖機械人、窗簾機械人及手指機械人）、增強型移動機械人（如多功能家用機械人）以及運動機械人；感知與決策系統，包括智能中樞、智能傳感器及智能攝像頭；及其他智能家庭產品與服務，如照明及電動工具及智能家電。

臥安機器人今年上半年扭虧為盈，轉賺2790萬元人民幣，去年同期虧損1364萬元；收入按年多34%至3.96億元。

內地工程分包商美聯股份，獲四家基投認購

內地預製鋼結構建築工程分包商美聯股份計劃全球發售2460萬股H股，其中10%在港發售，其餘作國際發售，每股發售價介乎7.1元至9.16元，集資額最高達2.25億元，每手300股，入場費2775.71元。

公司是次引入四家基石投資者包括彩雲控股、Tiny Jade及Logic Selective等合共認購5150萬元，假設以招股中位價每股8.13港元則可認購為633.45萬股，佔全球發售完成後已發行H股總數約5.3%。

美聯股份是內地一家綜合預製鋼結構建築分包服務提供商。為各行業建築項目提供綜合服務，涵蓋項目設計和優化、採購、製造和安裝。公司主要在中國從事預製鋼結構建築的建造。資料顯示，按2024年收入計，公司於中國預製鋼結構建築市場的工業領域中排名第三，市場份額為3.5%；而兩大參與者的市場份額分別為35.8%及6.5%。今年上半年公司錄得未經審計利潤達6262.9萬元人民幣，較去年同期的1360.9萬元人民幣大幅增加3.6倍。

內地高端國貨護膚品牌林清軒，獲七家基投認購

內地高端國貨護膚品牌林清軒計劃全球發售1396.65萬股H股，每股發售價77.77元，所得款項淨額約9.97億元，每手50股，入場費3927.72元。

公司是次引入七家基石投資者，包括富達基金、大灣區共同家園、正心谷資本、SS Capital等，合共認購4.82億元，可認購620.47萬股，佔（假設超額配股權未獲行使）全球發售完成後已發行股本總數約4.44%。

根據招股書，林清軒為中國高端國貨護膚品牌，聚焦抗皺緊致類護膚品市場，並以長期致力於以公司的旗艦品牌林清軒提供基於山茶花成分的高端護膚改善方案而著稱。根據灼識諮詢的資料，自2012年展開山茶花護膚品研究以來，公司開創「以油養膚」理念，首創山茶花面部精華油。按全管道銷售的總零售額計，公司的山茶花精華油自2014年以來連續11年於所有面部精華油產品中位居全國榜首。

