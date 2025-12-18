  • 會員
出行股 | 中資航空股仍可追入？

18/12/2025

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　立即去片：https://youtu.be/7bHbm2fkhJw

 

 

即時重點新聞

18/12/2025 17:13  《盤後部署》日本議息前夕北水再有啟示，商湯價殘可博反彈

18/12/2025 16:46  【宏福苑大火】政府將向業主每年發放15萬元租金補助為期兩年，業主及租戶各獲得一次5萬元搬遷補助

18/12/2025 16:12  港股午後逐步回穩恒指倒升29點收報25498，內銀穩市滙控再破頂，恒隆地產換帥捱沽

18/12/2025 13:00  港交所建議優化每手買賣單位框架，每手價值的指引下限將減半至1000元

18/12/2025 15:35  《異動股》小米挫近3%聯想跌逾2%，晶片荒持續本田工廠被迫停產

18/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒５７億元，買小米沽盈富基金

18/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】富瑞降小米評級至持有，高盛削內房目標降級龍湖至中性

18/12/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７８０８，一周拆息較上日微升至２﹒…

人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從同人卦看2026年的兵凶戰危：哪月最易擦搶走火？如何自保？（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 青年失業率五個月低，海南自貿港正式封關，光伏企業虧損收窄新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

芯片股 | 傳中國成功研發EUV光刻機原型機，中芯華虹反彈乏力仍未屆吸納時？新文章
人氣文章

政經范局．范強

美國戰略安全大博弈——是三分天下，還是製造戰爭？新文章
人氣文章

女子愛財．唐德玲

家居保險不只家居咁簡單 新文章
人氣文章

風水蔣知識

冬至禁忌迷思大拆解：冬至食餛飩？湯圓不可吃單數？何時還太歲？家中還太歲方法要點
人氣文章

港女講男．妮洛

不斷被黑歷史纏擾？勇敢告別過去，才有勇氣走向幸福的未來
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《去死吧，我的愛》：成為貓是一位母親最後的希望
人氣文章

電影寓言．朱相楠

續談《狂野時代》：沒有前衛的手法，但有對電影的敬畏
節日胃病高峰｜營養師提醒5款飲品易誘發胃痛不宜空腹飲用新文章
人氣文章
山今老人分享養肺智慧！ 點分熱咳、燥咳、寒咳？「川貝燉雪梨」不是人人啱飲！4大穴位治咳護肺
人氣文章
簡易素食食譜｜花椰菜雙菇炒螺絲粉，放工回家輕鬆煮，安慰疲勞身體！
