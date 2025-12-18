  • 會員
德勤 | 預期今年香港新股融資總額排行全球第一，料今年新股上市融資約2863億元

18/12/2025

　　德勤中國資本市場服務部今天（18日）發布《中國內地及香港IPO市場　2025年回顧與　2026年前景展望》。報告顯示，儘管市場受到各國間不同的緊張地緣政治局勢和包括美國對等關稅政策因素的影響，預計2025年全球十大新股融資總額將較2024年略有改善。

 

德勤 | 預期今年香港新股融資總額排行全球第一，料今年新股上市融資約2863億元

 

　　德勤提及，受惠於8隻超大型新股上市，當中4隻位列2025年全球十大新股之列，香港交易所將以2025年新股融資總額位居榜首。憑藉一間醫療用品公司上市項目，使其成為2025年全球規模最大的IPO，將使納斯達克取得第二位。印度國家證券交易所則在眾多證券交易所中新上市公司數量最多，並預計以此排名第三。紐約證券交易所則憑藉一家液化天然氣出口商的上市項目排名第四，該新股為今年全球第十大IPO。上海證券交易所（上交所）排名第五，而深圳證券交易所（深交所）則排名第八。

 

預計2025年香港將完成114隻新股上市融資約2863億元

 

　　德勤表示，預計2025年，香港將完成114隻新股上市融資約2863億元。去年，香港市場僅有70隻新股融資875億元。2025年的預測代表新股數量將增加63％，而融資金額將躍升兩倍多。預計每隻最少融資100億港元的8隻新股將貢獻約一半（50%）的全年新股融資總額。此外，19項A+H股上市項目的融資金額也將佔全年新股融資總額的一半。

 

　　德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏說，香港在2025年取得輝煌的成績，再次奪回了全球新股市場的桂冠，充分展現了香港交易所和香港證監會在過去幾年推行多項改革措施的積極影響和豐碩成果，例如簡化上市審批程式、建立特專科技公司上市制度、開通科技專線、縮短新股結算周期，及全新的新股價格發現的機制。

 

德勤料明年香港新股融資不少於3000億，預期明年當中將有7隻新股每隻最少融資100億元

 

　　資本市場服務部預測，在目前超過300宗上市申請個案的名單支持下，2026年全年，香港新股市場將有約160隻新股融資不少於3000億元。預計其中將有7隻新股，每隻最少融資100億元，其中包括內地龍頭企業。除了有大量　A+H 股上市申請人外，科技、傳媒及電訊、醫療及習藥、消費、國際公司，以及在美上市的中概股的上市項目也將成為市場關注的焦點。

 

　　德勤提及，美國減息和購買國債、中國企業出海、內需政策、對硬科技和新質生產力領域的支持，以及香港正在進行和未來將會推行有助提升市場競爭力的資本市場改革，均有助吸引更多超大型新股，並加上A+H股上市項目、來自如生物科技、AI 行業的上市申請人、已在美上市的中概股以及國際公司等到香港上市。

 

　　德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，香港新股市場的前景仍將在一定程度上受到宏觀經濟及地緣政治因素影響，包括美國貨幣政策走向、全球資金配置動向，以及中國企業出海與擴大內需的政策取向。與此同時，資本市場的持續改革與制度優化，將在提升香港市場整體競爭力、流動性及估值水平方面發揮關鍵作用，並逐步改善新股市場的生態與表現。

 

　　他續指，市場近日就修訂同股不同權公司上市要求、調整新股買賣單位等改革展開討論，亦期望監管機構能進一步檢視雙重主要上市及第二上市制度，深化港交所與東南亞證券交易所的合作，並建立更具針對性的機制，便利海外企業來港上市。

撰文：經濟通採訪組

 

