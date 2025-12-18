港股 | 午市前瞻 | 傳首部國產EUV光刻機面世 晶片股為何炒唔起？

外電報道藍鴞資本將退出甲骨文百億美元數據中心融資項目，隨後得到甲骨文方面證實，拖累甲骨文股價急跌逾5%。隔晚納指跌1.8%，港股科技股今早受壓，恒指低開137點，惟早段市況逆轉，恒指一度倒升數十點，但觸及25500短線阻力後隨即受壓復跌，恒指半日報25357，跌111點或跌0.4%，主板成交近791億元。國企指數報8790，跌52點或跌0.6%。科技指數報5389，跌68點或跌1.3%。

郭家耀：年底前恒指料維持低波幅上落

隔夜華爾街科技股受壓美股三指齊挫，亞太主要股市普遍走軟。恒指低開過百點後，早段最多曾跌逾200點。及後滬指轉升，帶動恒指掉頭向上，盤中一度倒升數十點，惟升上25500上方缺乏承接。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，進入12月，恒指大致維持於窄幅上落，指數大約在一千點區間內徘徊。美國早前減息已經塵埃落定，內地近期數據不理想，加上中經會對股市提振有限。大市缺乏方向下，投資者態度漸趨謹慎，成交金額亦偏低。他預料在年底前，恒指仍將維持低波幅，低成交格局，指數料維持在25000至26000區間上落。

光刻機消息未核實，晶片股難大炒

據媒體引述路透報道，內地科學家已經生產了一台極紫外(EUV)光刻機的原型機，將用於生產尖端半導體晶片。這台原型機於2025年初完成，目前正在進行測試，據兩位了解該專案的人士透露，這台原型機是由荷蘭半導體巨頭愛斯摩爾(ASML)的一支前工程師團隊建造的。知情人士透露，內地的機器已經投入運行，並成功產生了極紫外光，但尚未生產出可用的晶片。這項被形容為「中國曼哈頓計劃」的秘密工程項目，凸顯中國銳意在AI晶片技術領域與西方匹敵。

郭家耀表示，由於消息尚未得到證實，不能肯定該技術突破是否真實存在。雖然內地在研發和攻克高端晶片的各個環節傾盡全力，以避免在AI技術上長期被卡脖子。但即使攻克該項技術，要真正做到量產，路途仍然漫長。但內地若真的證實有能力生產EUV光刻機，以內地的製造業能力，必將為國產晶片帶來巨大競爭優勢。

兩大國產晶片股中芯(00981)及華虹(01347)今日反應平淡，兩股今早齊齊低開，盤中雖一度轉升，但大部分時間股價偏軟。郭家耀認為，上述光刻機消息未為晶片股帶來提振作用，顯示投資者仍然謹慎。不過，中芯股價近期從10月高位93.5元持續回調，以今日低位63.65元計，累跌31.9%。由於近期股市低迷，不排除股價短期仍然反覆，但他預料中芯在60元附近有機會喘定。投資者若憧憬內地在晶片技術上有突破，不妨考慮在該水平吸納。相對於華虹，中芯受國策傾斜更明顯。因此，國產晶片股中首選中芯。

撰文：經濟通通訊社市場組



