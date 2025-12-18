港交所建議優化每手買賣單位框架，每手價值的指引下限將減半至1000元

港交所(00388)今天（18日）刊發諮詢文件，就優化香港證券市場每手買賣單位框架的建議諮詢市場意見，以提升交易、結算及交收效率。諮詢為期12周，將於2026年3月12日（星期四）結束。

（資料圖片）

香港交易所已全面檢視現行的每手交易機制，並就簡化每手買賣單位框架諮詢市場意見。適用證券（包括股票及房地產信託基金）的每手股數將整合為八種標準選項；此外，每手價值的指引下限將顯著下調，並將增設每手價值的指引上限。

主要建議包括：有八種每手股數可供發行人選擇：1股、50股、100股、500股、1000股、2000股、5000股和10000股；標準化的每手股數旨在為不同價格區間的發行人提供選擇，同時減低對發行人的影響及減少產生碎股；若實施相關建議，預計約25%的發行人須調整其每手股數。

每手價值的指引下限和上限:每手價值的指引確保不會因為每手價值過低而導致「負價值交易」（即交易執行成本超過交易價值），亦不會因為每手價值過高導致投資者難以參與；由於目前交易的執行成本已有所降低，每手價值的指引下限將由現在的2000元減半至1000元；對於採用每手股數大於100股的發行人，將增設50,000元的每手價值指引上限。

將分階實施，以便市場平穩過渡

新的每手買賣單位框架將分階段實施，以確保市場能順利過渡。在第一階段，新發行人上市時須選擇標準化的每手股數及遵守每手價值的指引，而現有發行人則須遵守修訂後的每手價值指引。

在第二階段，現有發行人將過渡至無紙證券市場後的指定時間內，選擇採用其中一種標準化的每手股數。每手買賣單位框架改革配合無紙證券市場的實施時間，可避免發行人在更改每手股數後需另行印製紙本股票，以便市場平穩過渡，提高營運效率及減少對市場造成的干擾。香港交易所將稍後公布其他過渡安排的細節。

香港交易所市場主管余學勤表示，港交所一直致力提升市場活力和交易效率，因此很高興今天就簡化每手買賣單位框架提出諮詢建議。這些建議旨在簡化交易運作，吸引更多投資者參與買賣，同時兼顧香港金融市場的需要和特點。將每手股數的種類從目前超過40種減至八種，既有助精簡交易及營運程序，又能為發行人保留靈活性，並支持港交所逐步邁向統一每手股數的長遠目標。港交所誠邀市場各界就建議提出意見，與我們攜手鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票