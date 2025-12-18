異動精選 | 甲骨文數據中心融資觸礁AI概念遇冷，晶片荒延燒至本田停產小米聯想捱沽
18/12/2025
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
18/12/2025
【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好
更多財經熱話
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-18
2025-12-18
延伸閱讀
18/12/2025 17:13 《盤後部署》日本議息前夕北水再有啟示，商湯價殘可博反彈
18/12/2025 16:46 【宏福苑大火】政府將向業主每年發放15萬元租金補助為期兩年，業主及租戶各獲得一次5萬元搬遷補助
18/12/2025 16:12 港股午後逐步回穩恒指倒升29點收報25498，內銀穩市滙控再破頂，恒隆地產換帥捱沽
18/12/2025 13:00 港交所建議優化每手買賣單位框架，每手價值的指引下限將減半至1000元
18/12/2025 15:35 《異動股》小米挫近3%聯想跌逾2%，晶片荒持續本田工廠被迫停產
18/12/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒５７億元，買小米沽盈富基金
18/12/2025 08:51 【大行炒Ｄ乜】富瑞降小米評級至持有，高盛削內房目標降級龍湖至中性
18/12/2025 16:38 《財資快訊》美電升報７﹒７８０８，一周拆息較上日微升至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/12/2025 22:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N