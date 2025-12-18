港股午後逐步回穩恒指倒升29點收報25498，內銀穩市滙控再破頂，恒隆地產換帥捱沽

外電報道藍鴞資本將退出甲骨文百億美元數據中心融資項目，隨後得到甲骨文方面證實，拖累甲骨文股價急跌逾5%。隔晚納指跌1.8%，拖累港股科技股今早受壓，其後恒指一度倒升數十點，但觸及25500短線阻力後隨即受壓復跌，午後恒指再度上攻，重新倒升，但收市前止步25500之下，恒指全日收報25498，升29點或0.1%，主板成交近1624億元。恒生中國企業指數收報8841，跌2點或不足0.1%。恒生科技指數收報5418，跌39點或0.7%。

內銀股今日領漲，工行(01398)升1.49%，報6.12元，建行(00939)升1.21%，報7.52元，農行(01288)升1.29%，報5.5元，中行(03988)升0.92%，報4.38元，、招行(03968)升2.43%，報50.6元。本地銀行股表現個別，滙控(00005)升1.02%，報118.7元，盤中高見118.8元創上市新高，渣打(02888)跌0.05%，報184元，中銀香港(02388)升0.63%，報38.3元。

全球晶片荒持續蔓延，日本車廠本田透露，由於半導體短缺，將在未來幾周暫停日本和中國部分工廠的生產。手機股小米(01810)跌2.47%，報40.2元，電腦設備股聯想集團(00992)跌1.88%，報9.4元。

甲骨文百億美元AI基建融資遇挫，本港AI概念偏軟，阿里(09988)跌1.3%，報144.1元，騰訊(00700)無升跌，報605元，百度(09888)跌0.84%，報117.6元，萬國數據(09698)跌2.06%，報33.26元，長飛光纖光纜(06869)跌0.69%，報46.2元。

石藥集團(01093)升6.52%，報8.01元，領漲藍籌。

紐約期油重上每桶56美元水平，升幅約2.7%。布蘭特期油同步造好，報每桶60.52美元，升幅約2.7%。油股方面，中石化(00386)升3.37%，報4.6元，中石油(00857)升0.87%，報8.1元，中海油(00883)升0.99%，報20.36元。

恒隆集團(00010)及恒隆地產(00101)聯合公布，行政總裁盧韋柏將於明年8月底或之前退休，同時不再擔任集團執董之職位，董事會正在進行全面甄選，以物色繼任人。恒隆地產跌2.91%為表現最差藍籌，報8.68元，恒隆集團跌0.79%，報15.11元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

