開市Go | 美通脹意外放緩，日本料加息，料國產EUV光刻機未具量產能力

19/12/2025

要聞盤點

 

1、美股周四（18日）強勢反彈，科技股領升，帶動大市氣氛回暖。受美光科技(US.MU)強勁業績指引及通脹數據低於預期，道指與標指成功扭轉頹勢，結束連續四個交易日的跌浪。道指收市升65.88點，或0.14%，報47951.85點；標普500指數升53.33點，或0.79%，報6774.76點；納指升313.04點，或1.38%，報23006.36點。中國金龍指數升73點。日經期貨截至上午8時01分升7.5點。

 

2、美國勞工統計局公布11月消費物價指數(CPI)按年升幅2.7%，低於預期的3.1%，亦低於9月的3%，惟經濟學家懷疑數據或因此前聯邦政府停擺失真。

 

3、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特高度讚賞CPI數據，形容表現驚人，暗示聯儲局減息空間充裕。

 

4、美國截至12月13日當周新領失業救濟人數降1.3萬至22.4萬人，經季節性調整後優於市場預期的22.5萬人。

 

5、美國總統特朗普稱前日面試聯儲局理事沃勒，讚其「非常出色」，表示未來幾周內將公布下一任聯儲局主席人選。

 

6、歐央行維持政策利率不變，行長拉加德重申央行在利率政策方面處於「有利位置」；英國央行將基準利率由4%降至3.75%，符合預期，行長貝利警告進一步降息空間有限。

 

7、日本央行今日將公布利率決定，市場預測該行將加息25基點至30年來最高水平0.75%。

 

8、美國與歐洲據悉制定強有力的烏克蘭安全保障計劃，其中包括北約駐軍。

 

9、特朗普簽署行政令宣布聯邦政府12月24日及26日關閉，美股交易安排不變，市場猜測12月24日國債標售時間或調整。

 

10、因中國大幅拋售，10月外國投資者持有美國國債下降，中國持有量降至全球金融危機以來最低。

 

11、路透社報道，TikTok母公司字節跳動與甲骨文等三家投資者簽署協議，成立美國合資公司，繼續營運TikTok美國業務。

 

12、微軟、谷歌等24家公司加入美國政府人工智能「創世使命」，促進AI技術於科學發現及能源項目中的應用。

 

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

