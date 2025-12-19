盤前攻略 | 通脹勢頭緩美股全線升 港股走勢關注日央議息市場反應

美國11月份消費物價指數(CPI)按年升2.7%，低過預期的3.1%，為4年來最慢升幅。此外，美國上周首次申領失業救濟人數，及截至12月6日止的一周持續申領失業救濟人數均低於預期。美股三大指數周四反覆收升，道指收升65點或0.1%，報47951點。納指升313點或1.4%，報23006點；標指升53點或0.8%，報6774點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數升0.97%。阿里巴巴升0.16%，報147.32美元；京東升0.70%，報28.80美元；百度升0.83%，報120.49美元；理想升0.19%，報16.18美元；小鵬升2.82%，報18.60美元；蔚來升1.44%，報4.93美元；嗶哩嗶哩升1.77%，報24.70美元。

夜期高水過百點，港股ADR個別走

恒指夜期升161點，報25675，高水177點。隔夜ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股低0.05%，折合101.3港元；長和(00001)ADR較港股低0.18%，折合54.0港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.20%，折合603.8港元；小米(01810)ADR較港股高0.30%，折合40.3港元；港交所(00388)ADR較港股高0.39%，折合403.4港元；滙控(00005)ADR較港股高0.64%，折合119.5港元。





日央新一輪加息未必導致股災重演

昨日恒指走勢反覆，盤中曾跌逾200點後反彈並輕微高收。儘管昨日恒指尾段反彈，不過，熊證加倉勢頭明顯。最新熊證街貨總數升近600張至8543張。熊證重貨區雖維持在26500至26599區間，但重貨區不重，該區僅有509張，其他多個百點區間的熊證不少在400多張至506張。另外，熊證較貼價的25500至25699兩個百點區間合共有794張，該區距離恒指現價僅2點至201點，由於隔夜恒指夜期高水177點，加上中概股回升恒指看漲，預料部分貼價熊證有被收回的風險。牛證街貨方面，持倉進一步縮減數百張至11374張。牛證重貨區堅守在25000至25099區間，不過總數減少285張至1326張。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升136點，報25616，高水118點，預料恒指高開過百點。恒指在周二（16日）跌至3個月低後，連續兩日收升。儘管昨日盤中一度下滑，惟未跌穿周二低位，目前恒指走勢呈反覆向上趨勢，在隔夜中概股回升，及夜期黑期齊升加持下，恒指今日有機會造好，但關鍵仍在於日本央行今日盤中公布議息結果，預計加息25個點子。

此前日央加息，日元當時作為套息交易融資貨幣，部分倉位被動平倉，引發外匯與風險資產的連鎖波動，釀成環球小股災，不過目前套息交易持倉相比過去已縮減，且這次日央已經充分提醒市場，加息預期提前被定價，系統性風險相對可控。

