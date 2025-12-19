  • 會員
美股 | 科技股引領納指反彈逾1.3%，道指與標指終止四連跌

19/12/2025

美股 | 科技股引領納指反彈逾1.3%，道指與標指終止四連跌

 

 

　　美股周四（18日）強勢反彈，科技股領升，帶動大市氣氛回暖。受美光科技(US.MU)強勁業績指引及通脹數據低於預期，道指與標指成功扭轉頹勢，結束連續四個交易日的跌浪。

 

　　道指收市升65.88點，或0.14%，報47951.85點；標普500指數升53.33點，或0.79%，報6774.76點；納指升313.04點，或1.38%，報23006.36點。

 

　　美光科技首季營收與利潤雙雙超越華爾街預期，收市大升10.2%。樂觀情緒迅速蔓延至整個半導體板塊，甲骨文(US.ORCL)昨日急挫逾5%後回穩，收市微升0.9%。特斯拉(US.TSLA)升3.5%，英偉達(US.NVDA)升1.9%。

 

　　運動服裝品牌Lululemon(US.LULU)據報獲激進投資者Elliott Management 斥逾10億美元入，刺激股價急升3.5%。

 

　　特朗普媒體科技集團(US.DJT)勁升41.9%。公司宣布與核聚變能源初創企業　TAE Technologies達成協議，將以全股票方式進行合併，交易估值超過60億美元，引發市場對清潔能源概念的投機熱潮。

 

　　經濟數據方面，美國11月消費者物價指數(CPI)按年上升2.7%，低於市場預期。通脹壓力放緩，市場對聯儲局維持現行利率政策甚至未來放寬銀根的預期升溫，進一步鞏固風險資產的吸引力。

 

紐約期金突破4400美元心理關口


　
　　紐約期金日內表現強勁，盤中突破每盎司4400美元心理關口，高見4409美元，創下歷史新高；現貨金日內維持在4330美元上方徘徊，距離10月份創下的4381美元歷史高位僅一步之遙。​

 

　　美匯指數走勢呈現窄幅震盪格局，徘徊於98.4水平，日內報98.44，微升約0.05%。美元兌日圓全日維持在155水平高位徘徊，日內報155.58，微跌0.04%。歐元兌美元在日內報1.1724，下跌0.1%。

 

　　國際油價呈現溫和上漲態勢，布蘭特期油報每桶約59.7美元，微升約0.03%，未能守於60美元之上。​紐約期油報每桶約55.88美元，升幅約0.1%。

撰文：經濟通國金組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

