海南自貿港封關零關稅商品逾七成，中免獲瑞銀唱好飆逾7%仍可追入？

19/12/2025

　　海南自貿港「封關」（即成為「境內關外」區域）昨日（18日）正式啟動，進口零關稅商品比例由21%大幅提升至74%。中國中免(01880)(滬:601888)獲瑞銀唱好，該行指海南免稅新政改善了公司前景，上調目標價至90.73元。中免經昨日急跌半成後，今早（19日）最多反彈9%至約72元，半日仍升逾7%，但現價距此前高位80幾元仍有一段距離，而公司作為市佔率逾八成的免稅龍頭，應最受惠新政，股價或仍有上升空間，現價可否追入？

 

（中國中免網頁截圖）

 

海南自貿港昨起啟動全島封關　進口零關稅商品大增至74%

 

　　海南自貿港昨日起正式啟動全島封關。人民銀行封關的金融準備工作已全部完成，支持高標準建設海南自貿港。封關後「一線」進口貨物的零關稅比例從原先的21%大幅提升至74%，企業所得稅統一降至15%，高端及緊缺人才的個人所得稅實際稅負超過15%的部分予以免徵。另外在海南加工增值超過30%的貨物，進入內地市場(通過「二線」)可免徵進口關稅。當局強調封關並非封島，而是進一步擴大開放，將會實施「一線放開、二線管住、島內自由」的自由化便利化政策制度，重點是更多商品會是零關稅。「零關稅」商品清單會由1900多項大幅增加至6637項，涵蓋美妝、家電、保健品等七成四商品類別。「一線放開」是指境外國家和地區的人員、財物、數據自由便利進入海南，「二線管住」是按內地相關措施政策管理。

 

　　為支持海南自貿港跨境資金高水平自由便利流動，人行和國家外匯管理局於2024年5月推出海南自貿港多功能自由貿易帳戶（EF帳戶），構建本外幣合一帳戶體系。人行介紹，自EF帳戶上線以來，試點企業不斷增加，業務量持續提升。10月末，海南11家銀行共開立EF帳戶658個，發生業務量折合人民幣2689億元；開戶主體與80個國家和地區發生資金劃轉。

 

　　中國中免表示，過去在海南經歷過政策紅利持續釋放、驅動市場規模實現快速增長的十年，面對即將到來的「一線放開、二線管住」新格局，在母公司中國旅遊集團的引領下將積極踐行誠信經營及優質服務理念，全力做好海南市場布局，相信全島封關將是制度紅利持續釋放的新起點，期望繼續依託政策優勢，在新的貿易環境下進一步鞏固市場地位。

 

（截自中國中免網頁公司新聞）

 

中免中標上海浦東和虹橋機場免稅店項目　斥1億人幣合資經營

 

　　另外，中國中免近日公布，收到上海國際機場中標通知書，確認全資子公司中免集團為上海浦東國際機場和上海虹橋國際機場相關免稅店項目的中標人，並簽署上海浦東國際機場T2航站樓及S2衛星廳國際區域場地進出境免稅店項目經營權轉讓合同和上海虹橋國際機場T1航站樓國際區域場地進出境免稅店項目經營權轉讓合同。

 

　　集團指，中免集團出資1.02億元人民幣與上海機場共同投資設立免稅合資公司，其中中免集團持股51%，上海機場持股49%。免稅合資公司將作為載體經營有關進出境免稅店。如項目順利實施，將對集團未來經營業績發展產生積極影響。

 

瑞銀：海南免稅新政改善中免前景　升目標價至90.73元

 

　　瑞銀發表研究報告指，海南新離島免稅購物政策改善了中免前景，將擴大公司免稅品類及客戶群，包括跨境旅客和海南居民。從明年1月開始，離島的海南居民將有資格在2026年全年購買免稅商品，年度配額為10萬元人民幣，該行預期這一政策變化可能會重振代購市場。

 

　　瑞銀將明年至2027年海南免稅銷售預測分別上調21%和36%，預計公司明年及2027純利可分別增長34%和21%。該行將中免H股目標價由71.2元上調27%至90.73元，維持「買入」評級；中免A股目標由78.1元同樣升27%至99.59元，評級由「中性」上調至「買入」。

 

中信建投：未來發展機遇可期　維持增持評級

 

　　另中信建投証券日前發表研報指，中國中免把握京滬核心流量並持續拓展國內外標段，海南地區消費有觸底回暖跡象，公司持續投入核心商圈的價值營造，為後續自貿港全島封關後的零售行業大發展做充分準備。伴隨最新政策出台也為提振消費和國貨品牌出海提供戰略基礎，公司積極布局的市內免税店發展潛力有望持續兌現。目前國內各個消費品類均在抓緊規範税收制度，公司所處的免税渠道相對優勢再次回歸，把握核心流量入口，未來發展機遇可期，維持「增持」評級。

 

　　華西證券則指，隨着中國中免在海南零售網絡布局持續深入，伴隨着高端消費逐步回暖以及海南自貿港政策逐步優化，公司業務經營有望持續向上，從而釋放利潤彈性。鑑於近期海南離島免税銷售亮眼的表現，上調之前的盈利預測，維持「增持」評級。

 

陳政深：公司具規模率先受惠新政　現價可吸上望85元

 

　　艾德金融執行董事陳政深表示，中國中免應可繼續看好，始終海南免稅新政對其未來盈利表現一定會有正面作用，在此憧憬下對股價也肯定屬相對利好因素，加上股價已由高位回落不少，無論從基本因素及技術上來看，回至現價支持力應會較大，當然有人擔心其估值不算特別便宜，但始終公司有如此規模，且是率先受惠企業，若要炒此概念，它仍是首選股份，現價可買入，較大阻力為前高位85元左右，若升至該處估值也開始貴，但現價起碼有些水位，有一成幾上望空間。

 

　　中國中免半日升7.56%收報71.15元，成交3.36億元。另一海南概念股美蘭空港(00357)跌0.09%報10.74元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

