重汽重卡年產銷突破30萬輛創新高，股價卻急插逾半成可趁機吸？

重型卡車行業近年重回發展正軌，其中中國重汽(03808)今年重卡產銷規模突破30萬輛，創歷史新高，不僅連續4年位居中國重卡行業第一，更首次代表中國重卡品牌躍居全球重卡第一。重汽管理層最近定下目標：2030年總收入達4000億元人民幣，整車銷量突破80萬輛，即相對今年實現業績倍增。不過，重汽股價近日卻由高位反覆回落，今日（19日）更跌逾半成，專家建議可趁機吸納。

（中國重汽網頁宣傳視頻截圖）

重汽今年重卡產銷突破30萬輛 出口料增11%至逾15萬輛

根據中國重汽發布最新數據，2025年集團重卡產銷規模已突破30萬輛，超越2021年的歷史高點。其中，重卡出口預計突破15萬輛，同比增長11%，僅9月份就實現出口1.5萬輛，刷新中國重汽保持的行業出口單月紀錄；輕卡出口同比增長140%。2025年，中國重汽整車銷量預計突破45萬輛，這意味著銷量同比增速至少在25%。

另一行業龍頭濰柴動力(02338)近日在回答調研者提問時表示，根據中汽協統計數據，今年1至11月份中國重卡市場累計銷售104.2萬輛，同比增長27.5%。其中重卡出口30.8萬輛，同比增長15.1%；國內重卡行業需求呈現出能源結構多元化發展趨勢，柴油、天然氣、純電等不同能源路線在不同應用場景各有優勢。柴油和天然氣重卡可滿足大部分運輸場景，尤其在長距離運輸方面優勢顯著；電動重卡更適合中短途及固定路線場景。公司堅定看好重卡行業未來發展前景，布局多種技術路線，以應對短中長期行業發展趨勢和變化。

重汽：目標2030年總收入達4000億 整車銷量突破80萬輛

另外，中國重汽2026年合作伙伴大會媒體見面會本周三（17日）在濟南舉行。會上，中國重汽集團董事長劉正濤正式發布集團「十五五」規劃目標：到2030年，集團總收入將實現4000億元人民幣，整車銷量突破80萬輛，標誌著中國重汽向全球一流商用車集團邁出關鍵一步。劉正濤指，當前中國重汽年收入已超2000億元人民幣，年生產各類商用車超40萬輛。若實現2030年目標，相當於「再造一個中國重汽」，這不僅是對規模的擴張，更是對技術、市場與生態的全面升級。他強調，這一目標基於對行業趨勢的深度研判，既充滿挑戰，也蘊含機遇。

集團總經理劉偉預計2026年國內商用車市場繼續保持增長態勢。其中，重卡市場容量預計將達80萬輛，輕卡市場容量預計74萬輛。他又預計到2030年，新能源重卡滲透率將突破50%，市場規模超45萬輛；新能源輕卡滲透率將突破60%，市場規模超46萬輛。

（中國重汽網頁截圖）

美銀料重汽海外銷售增長強勁 升目標價至29元

美銀早前發表研報指，重汽有望達成2025年銷量目標，預計全年銷量達30萬輛，其中內地市場15萬輛(按年增長23%)及海外市場15萬輛(按年增長12%)。公司有望達成2025年銷售額不低於1091億元人民幣及稅前利潤率不低於8%的目標，以符合員工股權激勵計劃的要求。該行上調公司2025至27年每股盈利預測4至10%，主要由於預期海外銷售增長強勁。目標價由24.3元上調至29元，評級維持「中性」。

美銀又指，公司計劃在2025至27年維持每年不超過20億元人民幣的資本支出，主要用於海外生產基地建設(如哈薩克斯坦、巴西、印尼)。公司預計2025至27年派息率不低於55%。管理層目標2025至2030年重型卡車出口量年複合增長率達11%，由2025年15萬輛增至2030年25萬輛。2025年首9個月，非洲及東南亞市場需求強勁，分別佔出口量45%及28%，而俄羅斯市場銷量已於第三季度見底。展望2026年，公司預期出口量增長10%，主要受非洲、東南亞及中東市場需求強勁所帶動。此外，管理層認為拉美和歐盟市場存在增長機會，因基數低且市佔率持續提升，同時俄羅斯市場亦正在復甦。公司高端重卡品牌SITRAK近日取得歐盟WVTA認證，預計2026年起銷量將顯著提升。在不同地區的重卡單車盈利能力方面，SITRAK品牌貢獻最高，其次為東南亞和非洲市場。

交銀國際稱，2026年乘用車行業將步入高位整固期，預計全年乘用車零售銷量同比增0.3%至2445萬輛，新能源滲透率突破60%。出口方面，預計2026年海外總銷量達750至800萬輛。該行認為，受惠於政策紅利釋放及新能源滲透加速，預計2026年內地重卡銷量(含出口)同比增5%至約110萬輛，看好中國重汽及濰柴動力。

陳政深：重汽估值較濰柴便宜 若企穩27元可吸上望33元

（陳政深）

艾德金融執行董事陳政深指，重汽現時估值不貴，且整體銷量及往後出貨相對汽車股沒「內捲」得那麼嚴重，公司始終在市場上有較主導地位，而此行業門檻可能比傳統汽車股更高，相對可以考慮吸納。不過他對濰柴動力看法較一般，公司始終認為該是汽車零部件生產商，主要收入來源仍為引擎，公司儘管亦在慢慢嘗試適應整體新能源汽車發展，但看來未必是往後資金首選，因基建、重機及柴油機等市場不大，暫難有大幅增長，故唯有估值便宜的股份才有吸引力，若二選一必定揀估值較低的重汽。

至於今日重汽股價急跌，陳政深指，可能因其股價由今年低位16元升至最高30元，已升了很多，雖然市盈率仍處於相對低水平，但以往一向是單位數市盈率，現卻已是雙位數。儘管重汽非首選部署股份，但不是絕不可買，始終沒見有甚麼不利因素，往後應會是「矮仔上樓梯」格局，若能企穩50天線約27元可考慮，中線應有約兩成上望空間，即升至32元或33元。

重汽今日跌6.33%收報27.24元，成交5.8億元。其他重卡概念股表現各異，濰柴動力升2.19%報19.62元，中聯重科(01157)跌0.4%報7.52元，第一拖拉機(00038)升0.45%報8.95元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

