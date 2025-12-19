異動股 | 生科指數升逾3%僅三成分股跌，藥明生物飆逾半成石藥升4%

美國11月份消費物價指數（CPI）按年升2.7%，低過預期的3.1%，亦見4年來最慢升幅，美股全線上揚，帶動港股早盤造好，其中生科指數升逾3%，創新藥板塊領漲，映恩生物-B(09606)升9.7%，報338元，三生製藥(01530)升6.5%，報27.06元，石藥集團(01093)升4.4%，報8.36元，信達生物(01801)升3.4%，報84.3元。

CXO概念跟漲，藥明生物(02269)升5.1%，報34.38元，藥明合聯(02268)升4.6%，報71.05元。

AI製藥及醫療機械人概念亦上揚，晶泰控股(02228)升6.4%，報9.81元，微創機器人-B(02252)升4.8%，報21.74元。

僅三成分股下跌，翰森製藥(03692)跌0.9%，報38.6元，阿里健康(00241)跌0.4%，報5.28元，康哲藥業(00867)跌0.3%，報13.33元。

現時，恒生指數報25658，升160點或升0.6%，主板成交近494億元。國企指數報8887，升46點或升0.5%。恒生科技指數報5479，升60點或升1.1%。即月期指新報25697，升183點，高水39點。即月國指期貨報8900，升52點，高水12點。即月科指期貨新報5486，升52點，高水24點。

撰文：經濟通市場組

