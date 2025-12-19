  • 會員
小傳日記 | Hashkey載歌載舞慶上市，虛幣交易合規但舞姿唔合規！

19/12/2025

　　通常新股上市當日，即晚上市公司都會搞返場「感謝宴」，多謝各路英雄喺IPO之路上拔刀相助，而號稱「香港加密資產第一股」嘅Hashkey(03887)都搞咗場上市祝捷酒會，有美酒佳餚之餘仲有女dancer熱舞，結果「熱舞」片段喺X意外流出，仲要被批評審美低下添。

 

小傳日記 | Hashkey載歌載舞慶上市，虛幣交易合規但舞姿唔合規！

 

　　睇返part舞又唔係咁差嘅，雖然唔少Threads友都嫌有啲老土，但睇返衣著裝扮，應該係復刻緊20年代查爾斯頓舞（Charleston），之不過五位女dancer舞姿相當業餘，隊形手勢都唔整齊，其中一位女dancer仲要有少少甩碌添。若唔單純講舞姿，而係睇整體演出：五位穿上復古服飾嘅女dancer，喺一副大型藍色LED屏幕前面熱舞，筆者好似回到童年，重現跟爸爸媽媽北上飲宴嘅情景，要想像呢種表演出現喺一間「fintech」公司舉辦嘅祝捷酒會，確實有啲難以置信。

 

　　當然喺Threads同X上面都一片揶揄，而X上面嘅疑似翻牆同胞就毒舌得更加精準，話「跟香港加密現狀一樣：乾燥無聊」，相信同胞又唔係期望酒會上面會有清涼舞姿睇，但用「乾燥無聊」嚟形容香港加密資產行業就肯定有的放矢啦。「合規」基本上就係Hashkey上線到上市以來嘅一大標榜。如果唔係幣圈人，大家都會問明明有隻OSL(00863)一早上市，點解Hashkey都仲敢叫自己「香港加密資產第一股」？事緣雖然OSL搶閘上市，但Hashkey比起OSL更早提供面向大眾嘅Crypto交易服務，叫自己做第一都合理嘅。

 

　　睇返董事局名單，雖然主席兼CEP係肖風，不過持股六成嘅非執董魯偉鼎先係實際控股人。魯偉鼎係現任萬向集團嘅掌舵人，佢嘅父親魯冠球算係神州民企領袖級人馬，曾多次陪同領導人出訪外國，直到2018年逝世嘅時候，當時擔任上海市委書記嘅現屆總理李強都有送花圈到場。有萬向集團「永遠跟黨走」嘅背景，Hashkey當然會係全香港「最合規」嘅加密資產平台，呢一點當然都有爭議，因為Hashkey國際站其實未符合香港監管要求，有「擦邊宣傳」嘅嫌疑，呢度唔多作介紹啦。

 

　　香江金融產業說一千道一萬，最後都係要北望神州，為神州人神州錢服務，Crypto都唔例外。但最微妙一點在於，神州一直當加密貨幣係洪水猛獸，就連炒唔起嘅穩定幣都要定性為「非法金融活動」，唔難理解，神州當局對虛擬資產最大憂慮不外乎走資風險。本港穩定幣概念股之前炒過一輪，主要係憧憬有北水落場炒幣，發行商同交易所可以過河濕腳啫，但如今條例阻截咗內地資金直接參與，北水冇得「流」嘅話，腳就唔會好濕囉，既然合規之後冇乜想象空間，打鐵趁熱IPO都算係個好選擇。

 

　　最後睇埋股價，Hashkey今日（19日）收市報5.81蚊，而招股價係6.68蚊，已經破發，一手帳面蝕348蚊，對抽中新股嘅缸友表示同情，請請！

 

 

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

