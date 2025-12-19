港股 | 午市前瞻 | 港股返十天線惟難破上落市 美元弱勢專家預測明年金價目標

隔夜美股三大指數反覆收升，亞太股市今早亦普遍造好，日本央行一如預期加息0.25厘，加息前夕日股半日收升逾1.16%，加息後日股暫時升幅擴大至1.41%。恒指高開過百點後，早段走勢反覆，半日收報25663，升165點或0.6%，主板成交超過975億元。恒生中國企業指數報8885，升44點或0.5%。恒生科技指數報5480，升61點或1.1%。

曾永堅：料恒指續於25000點至25600點上落

美國11月消費物價指數(CPI)按年升2.7%，低過預期的3.1%，亦見4年來最慢升幅，市場情緒回暖，帶動港股造好，恒指開市即企上10天線（約25574點）。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，雖然美國通脹放緩，為美聯儲進一步降息提供了一定的空間，但相關利率期貨顯示，第一季度減息概率變動不大。市場普遍認為美聯儲還需要等待更多就業市場數據，單靠此前公布的11月份就業市場惡化的數據，還未能判斷勞動市場的真實情況。

恒指暫連升三日，重上25500關，惟曾永堅認為，在年末機構投資者無心戀戰，成交金額日趨收縮的情況下，短線恒指難以突破上落格局，下方25000點有明顯支持，上方阻力位在50天線（約25600點），不排除在美股反彈的帶動下，上試26200點。

白銀白金漲勢強惟當心灰犀牛

受聯儲局持續寬鬆的貨幣政策預期及地緣政治局勢升溫，隔晚黃金價格全線造好。紐約期金盤中一度升破每盎司4400美元心理關口，高見4409.50美元，創下歷史新高；現貨金亦一度逼近歷史紀錄高位4381.60美元。惟隨後受獲利回吐影響，價格回落，紐約期金下重回4400美元關以下。

曾永堅表示，全球央行，家族辦公室以及機構投資者都會部署黃金，以對沖美元匯價風險，在市場對美元走弱，對美債信心弱化的趨勢下，預期黃金的需求只會有增無減。樂觀來看，黃金明年有機會衝擊4500美元，但短期內價格仍然反覆，未必會出現爆發性的上升走勢。

但他提醒道，近期在流動性充裕的背景下，貴金屬包括白銀、白金漲勢非常凌厲，甚至近一個月的升幅還超過了黃金，但這主要是受到熱錢及投機盤追捧。一旦主要國家的經濟數據遜於市場預期，引發灰犀牛事件，可能導致火燒連環船的連鎖反應，被迫減倉，引發對貴金屬市場的震盪。

雖然白銀和白金的漲勢較黃金強，但曾永堅強調，不建議買入白銀和白金，其走勢已經有與經濟基本面脫節的情況。

對於想捕捉金價升幅的投資者，曾永堅表示，相比於買入金礦股，購買金價ETF更能完整地享受黃金的升幅，黃金現價下方支持位在4000大關。若考慮金礦股，可關注營運效率較好、黃金蘊藏量較高，或者本身業務以黃金為主線的金礦股，例如招金礦業(01818)，28元買入，目標價35元。

撰文：經濟通通訊社市場組

