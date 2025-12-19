  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

立法會議員李惟宏：港交所優化買賣單位方案正面，增加股市流動性並帶動券商生意

19/12/2025

　　港交所(00388)早前建議優化每手買賣單位框架，立法會金融服務界議員李惟宏表示，港交所今次提出的方案正面，減少一手入場費過高的股份數目，有助於散戶、年輕人買賣，增加股市流動性，亦有助帶動券商生意。

 

立法會議員李惟宏：港交所優化買賣單位方案正面，增加股市流動性並帶動券商生意

（李惟宏Facebook圖片）

 

　　李惟宏指出，業界已就改革每手交易單位爭取多年，今次簡化至8種每手交易單位，可為日後進一步統一每手交易單位鋪路。同時建議，長遠亦可以將衍生產品、股票期權等產品，推行標準化合約，以便利投資者交易。

 

　　而港交所除了檢討股份每手交易單位外，近年已調整股份買賣差價、優化上市審批流程，及取消每宗交易0.5元的交易系統使用費等，相關措施均有助促進證券市場發展及競爭力，期望港交所與業界繼續緊密合作，共同推動市場改革，以助金融市場多元發展。

 

德勤歐振興：冀可於明年實行

 

　　德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，港交所優化每手買賣單位框架，此舉有助增加整體市場流動性，亦有助增強整體市場的競爭力，相關安排亦更貼近國際其他交易所，冀上述舉措可於明年實行。

 

　　對於港交所修訂公眾持股門檻，他指出，以美國股市為例，並沒有就公眾持股量「一刀切」，此舉將與國際市場更趨一致，相信長遠來說，將有助吸引更多優質公司來港上市，對市場來說，放寬合規要求亦有助釋放市場活力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01304

FORTIOR

119.100

異動股

02370

力高健康生活

0.670

異動股

01546

德萊建業

0.086

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01304 FORTIOR
  • 119.100
  • 02370 力高健康生活
  • 0.670
  • 01546 德萊建業
  • 0.086
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.220
  • 00016 新鴻基地產
  • 95.500
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.380
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.930
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 560.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,096.000
  • 目標︰$3200.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.300
  • 09880 優必選
  • 111.800
  • 00700 騰訊控股
  • 614.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.540
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 8.090
  • 目標︰$10.00
  • 06030 中信証券
  • 28.120
  • 目標︰$32.00
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.530
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/12/2025 17:00  《盤後部署》恒指三連升惟全周仍跌286點，華潤醫藥築雙底可吼低買入

19/12/2025 17:10  優必選(09880)：今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足

19/12/2025 17:28  《央行動態》人行新規明確「不得拒收現金」：維護人民幣法定貨幣地位

19/12/2025 18:29  金管局：首三季香港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增11.9%

19/12/2025 17:39  【聚焦數據】內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%

19/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒７１億元，買騰訊沽中移動

19/12/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】瑞銀升中免目標逾兩成半，高盛大升航空股目標降級中遠海控

19/12/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８１５，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | Hashkey載歌載舞慶上市，虛幣交易合規但舞姿唔合規！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 遊戲產業收入創新高，「深度求索」成為年度詞，Tiktok確認賣美業務新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

優必選 | 今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

「光照世人捐贈機」回歸！捐贈者可自選支持項目：博愛醫院保健湯包／膳心連包裝米／生命熱線藝術治療新文章
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金新文章
人氣文章

玩樂假期

北上玩樂︱WeChat Pay HK深圳商場免費換「鮑師傅」美食＋南頭古城送$88優惠券新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

花生醬真的「有毒」嗎？營養師拆解黃曲霉毒迷思  
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課
人氣文章

先行入手．Onki Chan

滑雪也要穿得時尚！冬季滑雪必備一覽：Jacquemus 、Dior、LV、Chanel 的雪地美學
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物安全 │ 女子服明目速攻藍莓致經血異常，藥劑師揭潛在風險新文章
人氣文章
中風警號 │ 耳朵出現1變化恐是中風心臟病先兆，醫生揭7成人患心血管病
人氣文章
青年的公民責任與權利—宿舍的「管諮會」
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 20:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/12/2025
小傳日記 | Hashkey載歌載舞慶上市，虛幣交易合規但舞姿唔合規！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區