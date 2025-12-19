立法會議員李惟宏：港交所優化買賣單位方案正面，增加股市流動性並帶動券商生意

港交所(00388)早前建議優化每手買賣單位框架，立法會金融服務界議員李惟宏表示，港交所今次提出的方案正面，減少一手入場費過高的股份數目，有助於散戶、年輕人買賣，增加股市流動性，亦有助帶動券商生意。

（李惟宏Facebook圖片）

李惟宏指出，業界已就改革每手交易單位爭取多年，今次簡化至8種每手交易單位，可為日後進一步統一每手交易單位鋪路。同時建議，長遠亦可以將衍生產品、股票期權等產品，推行標準化合約，以便利投資者交易。

而港交所除了檢討股份每手交易單位外，近年已調整股份買賣差價、優化上市審批流程，及取消每宗交易0.5元的交易系統使用費等，相關措施均有助促進證券市場發展及競爭力，期望港交所與業界繼續緊密合作，共同推動市場改革，以助金融市場多元發展。

德勤歐振興：冀可於明年實行

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，港交所優化每手買賣單位框架，此舉有助增加整體市場流動性，亦有助增強整體市場的競爭力，相關安排亦更貼近國際其他交易所，冀上述舉措可於明年實行。

對於港交所修訂公眾持股門檻，他指出，以美國股市為例，並沒有就公眾持股量「一刀切」，此舉將與國際市場更趨一致，相信長遠來說，將有助吸引更多優質公司來港上市，對市場來說，放寬合規要求亦有助釋放市場活力。

撰文：經濟通採訪組

