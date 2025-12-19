異動股 | 騰訊升近2%，拳頭公司確認2027年將推出《英雄聯盟》重大更新

騰訊(00700)現價升1.65%，報615元，該股成交約840萬股，涉資51.40億元。

騰訊旗下海外遊戲商拳頭公司，據報正在對其旗艦遊戲《英雄聯盟》進行重大改造，內部代號為「League Next」，計劃於2027年推出，預計將成為該遊戲史上最大的一次版本更新。報道引述多名拳頭公司現任及前任員工指，《英雄聯盟》視覺美學將重新設計，包括角色、使用者介面以及戰鬥場景，以吸引更多新玩家。報道還提到拳頭公司亦宣布進行內部員工重組。

消息公布後，拳頭公司發布了一段影片，遊戲設計師確認2027年推出「League Next」大型更新計劃，但他強調有關更新並非推出《英雄聯盟2》。

《英雄聯盟》自2009年推出以來深受廣大玩家喜愛，至2015年7月為止超過1億名玩家每個月至少玩一次《英雄聯盟》。遊戲發行商拳頭公司在2011年2月獲騰訊收購，騰訊隨後發行了以《英雄聯盟》玩法為核心的手遊《傳說對決》以及《王者榮耀》。雖然《英雄聯盟》仍然為時下熱門遊戲，其世界錦標賽總決賽曾吸引673萬人同時觀看，但報道指出，目前《英雄聯盟》玩家基數已有下滑，收入亦低於同系另一款遊戲《特戰英豪》。

撰文：經濟通市場組

