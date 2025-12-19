日央加息 | 專家料日本明年最多加息兩次 對港股市場影響有限

日本央行今日一如預期宣布加息0.25厘，基準利率上調至0.75厘，創下三十年新高，繼續踏出貨幣政策正常化的重要一步，而市場早有心理準備，日股漲超500點或1%，港股午後升幅擴大，亞太其他地區股市亦同步上升，恒指全日收升192點。展望下年，專家預期日本央行明年最多減息2次，每次幅度料為0.25厘，最終利率可能落在1厘至1.25厘區間。他分析，考慮到政策審慎立場與經濟數據的平衡，下次加息窗口較大可能是在明年第二季。

聶振邦：料日本央行明年次季開始加息至最高1.25厘

日本央行自11個月來再次加息，市場早前憂慮美國減息後日本隨即加息，引發套息交易拆倉潮，從而導致全球股市劇烈震盪，但在日本央行11時20分宣布加息後，亞太股市表現平穩，恒指反而擴大約70點升幅。對此，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，日本央行加息的消息早已吹風多日，相關消息已經提前反映在市場表現中，而且近期投資者的焦點更多集中於美股市場，特別是對人工智能相關股份估值偏高的擔憂，因此使得日本此次加息對港股的衝擊有限。

日本央行表示，若經濟和物價前景實現，預期將繼續加息。聶振邦分析指，參照2024年及今年上下半年各加息一次的節奏，日本明年進一步加息的空間有限，次數應不會超過兩次。他解釋道，利率在不到兩年內由負0.1%急升至0.75%，步伐已相當迅速。考慮到當前利率水平對日本而言已不低，且日本央行行長的言論傾向審慎，因此預期每次幅度維持0.25厘的國際慣例，利率頂部可能在1厘至1.25厘區間。

聶振邦進一步指出，分析日本央行最直接的觀察指標莫過於物價、國民消費力及人工成本。根據日本央行的評估，當地勞動市場依然供不應求，企業招聘需求旺盛，將持續推動工資溫和上漲，並使通脹維持升溫，所以明年確實存在繼續加息的必要性。但他亦提到，若經濟僅如官方預期的溫和增長，則加息的頻率無需過高，明年第一季再度加息的機會不大，最快或需等到第二季才會看到下一次政策調整。

日央加息對中美幣策影響有限

議息結果出爐後，美元兌日圓一度見156水平。聶振邦分析，明年最多加息兩次，預計不會導致日圓大幅升值，日圓匯價現時徘徊在156水平，預計回升至145左右已屬較高的水平，相信明年未必能觸及140關口如此強勢的價位。

在談及日本加息對主要經濟體的溢出效應時，聶振邦認為，其影響將主要體現在國債市場。他分析，目前日本十年期國債收益率約為2厘，與美國國債的4.1厘收益相比，存在明顯差距。即使日本明年再加息兩次，其與美國的息差仍然顯著，故預期對美國貨幣政策影響不大。至於中國，雖然日本國債收益率已反超中國（約1.8%水平），但中國在制定利率政策時，需綜合考量內房市場狀況與整體經濟前景，僅因國債收益率變化的加息誘因並不強，因此日本的緊縮政策對中國影響亦相對有限。

港股回報更優，加息未必能吸金

日本宣布加息後，市場一度擔心熱錢會由環球市場流向日本，令港股流動性收緊。不過聶振邦指出，加息消息公布後，日經平均指數由早盤高位回落，一度下跌約300點，顯示市場並未將加息視為股市利好。他解釋，目前並無大量資金因加息湧入日本股市的跡象，反而利率上升可能令部分謹慎資金停泊於銀行體系，對日股構成壓力。此外，若比較年內表現，港股升幅約26%至27%，優於日股的24%。從回報角度看，資金並無迫切理由因日本加息而撤離香港。

