  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

日央加息 | 專家料日本明年最多加息兩次 對港股市場影響有限

19/12/2025

　　日本央行今日一如預期宣布加息0.25厘，基準利率上調至0.75厘，創下三十年新高，繼續踏出貨幣政策正常化的重要一步，而市場早有心理準備，日股漲超500點或1%，港股午後升幅擴大，亞太其他地區股市亦同步上升，恒指全日收升192點。展望下年，專家預期日本央行明年最多減息2次，每次幅度料為0.25厘，最終利率可能落在1厘至1.25厘區間。他分析，考慮到政策審慎立場與經濟數據的平衡，下次加息窗口較大可能是在明年第二季。

 

日央加息 | 專家料日本明年最多加息兩次 對港股市場影響有限

 

聶振邦：料日本央行明年次季開始加息至最高1.25厘

 

　　日本央行自11個月來再次加息，市場早前憂慮美國減息後日本隨即加息，引發套息交易拆倉潮，從而導致全球股市劇烈震盪，但在日本央行11時20分宣布加息後，亞太股市表現平穩，恒指反而擴大約70點升幅。對此，高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，日本央行加息的消息早已吹風多日，相關消息已經提前反映在市場表現中，而且近期投資者的焦點更多集中於美股市場，特別是對人工智能相關股份估值偏高的擔憂，因此使得日本此次加息對港股的衝擊有限。

 

　　日本央行表示，若經濟和物價前景實現，預期將繼續加息。聶振邦分析指，參照2024年及今年上下半年各加息一次的節奏，日本明年進一步加息的空間有限，次數應不會超過兩次。他解釋道，利率在不到兩年內由負0.1%急升至0.75%，步伐已相當迅速。考慮到當前利率水平對日本而言已不低，且日本央行行長的言論傾向審慎，因此預期每次幅度維持0.25厘的國際慣例，利率頂部可能在1厘至1.25厘區間。

 

日央加息 | 專家料日本明年最多加息兩次 對港股市場影響有限

（Shutterstock圖片）

 

　　聶振邦進一步指出，分析日本央行最直接的觀察指標莫過於物價、國民消費力及人工成本。根據日本央行的評估，當地勞動市場依然供不應求，企業招聘需求旺盛，將持續推動工資溫和上漲，並使通脹維持升溫，所以明年確實存在繼續加息的必要性。但他亦提到，若經濟僅如官方預期的溫和增長，則加息的頻率無需過高，明年第一季再度加息的機會不大，最快或需等到第二季才會看到下一次政策調整。

 

日央加息對中美幣策影響有限

 

　　議息結果出爐後，美元兌日圓一度見156水平。聶振邦分析，明年最多加息兩次，預計不會導致日圓大幅升值，日圓匯價現時徘徊在156水平，預計回升至145左右已屬較高的水平，相信明年未必能觸及140關口如此強勢的價位。

 

　　在談及日本加息對主要經濟體的溢出效應時，聶振邦認為，其影響將主要體現在國債市場。他分析，目前日本十年期國債收益率約為2厘，與美國國債的4.1厘收益相比，存在明顯差距。即使日本明年再加息兩次，其與美國的息差仍然顯著，故預期對美國貨幣政策影響不大。至於中國，雖然日本國債收益率已反超中國（約1.8%水平），但中國在制定利率政策時，需綜合考量內房市場狀況與整體經濟前景，僅因國債收益率變化的加息誘因並不強，因此日本的緊縮政策對中國影響亦相對有限。

 

日央加息 | 專家料日本明年最多加息兩次 對港股市場影響有限

（Shutterstock圖片）

 

港股回報更優，加息未必能吸金

 

　　日本宣布加息後，市場一度擔心熱錢會由環球市場流向日本，令港股流動性收緊。不過聶振邦指出，加息消息公布後，日經平均指數由早盤高位回落，一度下跌約300點，顯示市場並未將加息視為股市利好。他解釋，目前並無大量資金因加息湧入日本股市的跡象，反而利率上升可能令部分謹慎資金停泊於銀行體系，對日股構成壓力。此外，若比較年內表現，港股升幅約26%至27%，優於日股的24%。從回報角度看，資金並無迫切理由因日本加息而撤離香港。

 

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01304

FORTIOR

119.100

異動股

02370

力高健康生活

0.670

異動股

01546

德萊建業

0.086

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01304 FORTIOR
  • 119.100
  • 02370 力高健康生活
  • 0.670
  • 01546 德萊建業
  • 0.086
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.220
  • 00016 新鴻基地產
  • 95.500
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.380
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.930
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 560.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,096.000
  • 目標︰$3200.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.300
  • 09880 優必選
  • 111.800
  • 00700 騰訊控股
  • 614.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.540
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 8.090
  • 目標︰$10.00
  • 06030 中信証券
  • 28.120
  • 目標︰$32.00
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.530
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/12/2025 17:00  《盤後部署》恒指三連升惟全周仍跌286點，華潤醫藥築雙底可吼低買入

19/12/2025 17:10  優必選(09880)：今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足

19/12/2025 17:28  《央行動態》人行新規明確「不得拒收現金」：維護人民幣法定貨幣地位

19/12/2025 18:29  金管局：首三季香港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增11.9%

19/12/2025 17:39  【聚焦數據】內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%

19/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒７１億元，買騰訊沽中移動

19/12/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】瑞銀升中免目標逾兩成半，高盛大升航空股目標降級中遠海控

19/12/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８１５，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | Hashkey載歌載舞慶上市，虛幣交易合規但舞姿唔合規！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 遊戲產業收入創新高，「深度求索」成為年度詞，Tiktok確認賣美業務新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

優必選 | 今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜李偉傑：美CPI數據提振大市 憧憬粉飾櫥窗效應？港股下年續部署高息股？新文章
人氣文章

購物兵團

THE MONSTERS十周年巡展香港站 必搶Labubu限定禮盒充電器新文章
人氣文章

搵食地圖

譚仔、三哥「$59邊爐套餐」回歸！香茜皮蛋魚湯／港式咖喱湯 VS 水煮湯／蝦湯新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

聖誕禮物最後衝刺！10+護膚禮物指南：The Ordinary 迷你精華套裝、Grown Alchemist 皇牌護手霜、PURDORI 外泌體面膜 新文章
人氣文章

先行入手．Onki Chan

滑雪也要穿得時尚！冬季滑雪必備一覽：Jacquemus 、Dior、LV、Chanel 的雪地美學
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課
健康好人生 Health Channel
人氣文章
飲食安全 │ 飲咖啡1習慣恐吞萬粒塑膠微粒，醫生警告增糖尿病癌症風險
人氣文章
簡易素食食譜｜花椰菜雙菇炒螺絲粉，放工回家輕鬆煮，安慰疲勞身體！
人氣文章
傷腎食物｜醫生揭5大便利店傷腎食物，恐引發心臟衰竭昏死新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 20:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/12/2025
小傳日記 | Hashkey載歌載舞慶上市，虛幣交易合規但舞姿唔合規！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區