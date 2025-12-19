  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

一周部署 | 李偉傑：美CPI數據提振大市 憧憬粉飾櫥窗效應？港股下年續部署高息股？

19/12/2025

嘉賓：天風國際 李偉傑

 

　　美國通脹逾四年來最低，CPI數據提振大市，減息預期升溫，港股、美股齊升！

 

　　下年港股方面，收息股仍係一大主題？但要留意美國債息數據？

 

　　立即去片：https://youtu.be/ohp3quhMrxo

 

 

【你點睇？】美、烏、歐多方在柏林會晤商討俄烏和談，你認為本輪磋商會否取得階段性成果？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01304

FORTIOR

119.100

異動股

02370

力高健康生活

0.670

異動股

01546

德萊建業

0.086

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01304 FORTIOR
  • 119.100
  • 02370 力高健康生活
  • 0.670
  • 01546 德萊建業
  • 0.086
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.220
  • 00016 新鴻基地產
  • 95.500
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.380
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.930
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 560.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,096.000
  • 目標︰$3200.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.300
  • 09880 優必選
  • 111.800
  • 00700 騰訊控股
  • 614.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.540
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 8.090
  • 目標︰$10.00
  • 06030 中信証券
  • 28.120
  • 目標︰$32.00
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.530
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/12/2025 17:00  《盤後部署》恒指三連升惟全周仍跌286點，華潤醫藥築雙底可吼低買入

19/12/2025 17:10  優必選(09880)：今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足

19/12/2025 17:28  《央行動態》人行新規明確「不得拒收現金」：維護人民幣法定貨幣地位

19/12/2025 18:29  金管局：首三季香港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增11.9%

19/12/2025 17:39  【聚焦數據】內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%

19/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒７１億元，買騰訊沽中移動

19/12/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】瑞銀升中免目標逾兩成半，高盛大升航空股目標降級中遠海控

19/12/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８１５，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | Hashkey載歌載舞慶上市，虛幣交易合規但舞姿唔合規！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 遊戲產業收入創新高，「深度求索」成為年度詞，Tiktok確認賣美業務新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

優必選 | 今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI運算搬上太空？軌道數據中心是AI供電、散熱的完美解決方案，還是假大空的工程幻想？新文章
人氣文章

娛樂

萬千星輝頒獎典禮 2025｜視帝、視后10強走勢預告，宣傳片大玩《宮心計》、《花樣年華》變奏新文章
人氣文章

政政經經．石鏡泉

阿爺托市？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

感謝Rob Reiner，給了我們最美好的Meg Ryan 新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

澳門黑珍珠一鑽中菜！海葡萄鍋貼獅子魚球、薑醋千層豬手凍、白松露蟹膏燴粉皮，新舊主廚重逢之夜 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

花生醬真的「有毒」嗎？營養師拆解黃曲霉毒迷思  
健康好人生 Health Channel
人氣文章
聖誕聚餐不怕胖｜中醫針灸助重塑身形，緩解焦慮新文章
人氣文章
名人健康 │ 64歲星爺愛將如花李健仁近況，明顯消瘦白髮，曾中風半身癱瘓
人氣文章
冬季最佳補品｜海參被譽為海中人參，助改善睡眠增強免疫防癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 20:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/12/2025
小傳日記 | Hashkey載歌載舞慶上市，虛幣交易合規但舞姿唔合規！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區