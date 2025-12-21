一周部署 | 七港股密集上市迎聖誕，AI基建宏大敘事引發重估風暴

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

環球市場迎接聖誕假期

下周全球市場迎來聖誕節假期，港股周三（24日）半日市，周四、周五（25日至26日）全天休市；在美國方面，紐約證券交易所與納斯達克在平安夜採半日交易，預定於美東時間下午1點提前收盤，25日當天全日休市，26日正常開市；歐洲多數主要市場會在25日休市，並視各國法定假期安排，於26日也休市或實施特殊交易時間，具體參考下表。

多數亞洲新興市場如A股及日股並未將聖誕節列為法定假日，因聖誕節維持正常交易，然而，由於歐美主要市場在聖誕假期期間停市或成交清淡，國際資金流動放緩，亞太股市實際成交量往往也會較平日明顯降低。

美通脹剎車之謎留待下年再議

美國11月CPI按年升2.7%，遠低於市場預期的3.1%，而扣除食品及能源價格的核心CPI按年升2.6%，亦遠低於市場預期的3%，數據支持美聯儲明年後續減息，但由於早前美國政府停擺，美國勞工統計局已跳過10月通脹數據，因此數據可能存在偏差，尤其是住屋價格在過去兩個月基本上持平，這一點被形容為不同尋常。反正12月美聯儲減息已成定局，通脹剎車是真是假，等到下年公布12月CPI和PCE數據公布自有分曉。

RPOs未必兌現，市場興奮變焦慮

為企業提供資料庫雲端及軟件服務的全球互聯網巨頭甲骨文公司，今年9月因食中AI基建概念而估值起飛，不料在接下來的幾個月內，因AI基建計劃過於「宏大」而引發流動性焦慮，市值腰斬一半。甲骨文在最新季度財報披露，公司未來15年在資料中心租賃及雲服務容量方面的承諾支出高達2480億美元，較今年8月的增長近1.5倍，錢從何來？當然是發債，甲骨文總負債額超過1240億美元，信用違約互換CDS收益率已達到2009年以來最高水準，觸發「金融海嘯PTSD」，藍貓頭鷹資本最近拒絕為甲骨文密西根州資料中心項目提供百億美金融資，為如火如荼的AI基建計劃潑下一盆冷水。

甲骨文股價坐過山車，皆因公司一項財務數據：剩餘履約義務(RPOs)，即企業已簽約、但尚未認列為營收的金額。甲骨文RPOs截至11月底攀升至5230億美元，是過去四季營收總和的九倍，其中3000億美元來自大客戶OpenAI。AI革命已經不再是嘩眾取寵的宣傳語，商業潛力巨大，但誰才是大贏家言之尚早，最近Google Gemini勢頭驚人，中美各大科企亦在虎視眈眈，五年之後OpenAI能否保持領導地位，上面提到的3000億美元承諾，又能否如約履行，都要打個問號。

企業趕及年底上市，避免再生波折

接近年底，來港招股企業明顯增加，接下來一周雖然只得兩日半交易，但足足有7隻新股掛牌，下周至少再增6股登場，本月新股集資總額可能超過24億美元，以全年計穩佔全球第一位。近期部分上市公司表現不佳，例如號稱本港加密資產交易所第一股的HASHKEY(03887)首日即破發，但仍然有大量中資企業決定趕在年底上市，以免下年再增變數。

