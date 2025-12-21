  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

一周部署 | 七港股密集上市迎聖誕，AI基建宏大敘事引發重估風暴

21/12/2025

　　《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

 

環球市場迎接聖誕假期

 

　　下周全球市場迎來聖誕節假期，港股周三（24日）半日市，周四、周五（25日至26日）全天休市；在美國方面，紐約證券交易所與納斯達克在平安夜採半日交易，預定於美東時間下午1點提前收盤，25日當天全日休市，26日正常開市；歐洲多數主要市場會在25日休市，並視各國法定假期安排，於26日也休市或實施特殊交易時間，具體參考下表。

 

　　多數亞洲新興市場如A股及日股並未將聖誕節列為法定假日，因聖誕節維持正常交易，然而，由於歐美主要市場在聖誕假期期間停市或成交清淡，國際資金流動放緩，亞太股市實際成交量往往也會較平日明顯降低。

 

美通脹剎車之謎留待下年再議

 

　　美國11月CPI按年升2.7%，遠低於市場預期的3.1%，而扣除食品及能源價格的核心CPI按年升2.6%，亦遠低於市場預期的3%，數據支持美聯儲明年後續減息，但由於早前美國政府停擺，美國勞工統計局已跳過10月通脹數據，因此數據可能存在偏差，尤其是住屋價格在過去兩個月基本上持平，這一點被形容為不同尋常。反正12月美聯儲減息已成定局，通脹剎車是真是假，等到下年公布12月CPI和PCE數據公布自有分曉。

 

RPOs未必兌現，市場興奮變焦慮

 

　　為企業提供資料庫雲端及軟件服務的全球互聯網巨頭甲骨文公司，今年9月因食中AI基建概念而估值起飛，不料在接下來的幾個月內，因AI基建計劃過於「宏大」而引發流動性焦慮，市值腰斬一半。甲骨文在最新季度財報披露，公司未來15年在資料中心租賃及雲服務容量方面的承諾支出高達2480億美元，較今年8月的增長近1.5倍，錢從何來？當然是發債，甲骨文總負債額超過1240億美元，信用違約互換CDS收益率已達到2009年以來最高水準，觸發「金融海嘯PTSD」，藍貓頭鷹資本最近拒絕為甲骨文密西根州資料中心項目提供百億美金融資，為如火如荼的AI基建計劃潑下一盆冷水。

 

　　甲骨文股價坐過山車，皆因公司一項財務數據：剩餘履約義務(RPOs)，即企業已簽約、但尚未認列為營收的金額。甲骨文RPOs截至11月底攀升至5230億美元，是過去四季營收總和的九倍，其中3000億美元來自大客戶OpenAI。AI革命已經不再是嘩眾取寵的宣傳語，商業潛力巨大，但誰才是大贏家言之尚早，最近Google Gemini勢頭驚人，中美各大科企亦在虎視眈眈，五年之後OpenAI能否保持領導地位，上面提到的3000億美元承諾，又能否如約履行，都要打個問號。

 

企業趕及年底上市，避免再生波折

 

　　接近年底，來港招股企業明顯增加，接下來一周雖然只得兩日半交易，但足足有7隻新股掛牌，下周至少再增6股登場，本月新股集資總額可能超過24億美元，以全年計穩佔全球第一位。近期部分上市公司表現不佳，例如號稱本港加密資產交易所第一股的HASHKEY(03887)首日即破發，但仍然有大量中資企業決定趕在年底上市，以免下年再增變數。

 

一周部署 | 七港股密集上市迎聖誕，AI基建宏大敘事引發重估風暴

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

 

一周部署 | 七港股密集上市迎聖誕，AI基建宏大敘事引發重估風暴

 

李偉傑：美CPI數據提振大市，憧憬粉飾櫥窗效應？港股下年續部署高息股？

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01378

中國宏橋

32.300

異動股

09982

中原建業

0.179

異動股

08489

裕程物流

0.182

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01378 中國宏橋
  • 32.300
  • 09982 中原建業
  • 0.179
  • 08489 裕程物流
  • 0.182
  • 01088 中國神華
  • 40.280
  • 00700 騰訊控股
  • 620.000
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.500
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.930
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 556.500
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,120.000
  • 目標︰$3200.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 194.700
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.380
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.000
  • 00700 騰訊控股
  • 620.000
  • 00005 滙豐控股
  • 120.500
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.800
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 38.320
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 6.910
  • 目標︰$7.70
熱炒概念股
即時重點新聞

22/12/2025 08:59  《盤前攻略》三巫日成交擴無礙華爾街憧憬，港股升抵阻力位觀望資金流變化

22/12/2025 07:52  《國金頭條》「三巫日」美股成交量突破260億股，較12個月均值過出五成

22/12/2025 08:00  【新股上市】明基醫院(2581)僅5倍超購今掛牌，下限定價惟暗盤仍跌25%

22/12/2025 08:42  荃信生物(2509)治哮喘及特應性皮炎藥授權海外科企，潛在收款54億元

22/12/2025 08:33  【開市Ｇｏ】美股聖誕行情可期，萬科債務寬限倒計時，內地加強平台定價監管

22/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒７１億元，買騰訊沽中移動

22/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗削龍湖潤地目標一成，麥格理升金礦股目標紫金最多逾七成

19/12/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８１５，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>今日焦點股

今日焦點股 | 中國出台平台價格行為規則，禁止不合理限制經營者定價能力新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

開市Go | 美股聖誕行情可期，萬科債務寬限倒計時，內地加強平台定價監管新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股 | 「三巫日」美股成交量突破260億股，較12個月均值過出五成新文章
品味生活
生活
人氣文章

財智談．陳家揚

出遊現實版《千與千尋》加數字消費生活體驗 新文章
人氣文章

搵食地圖

酒店下午茶｜香港JW萬豪 x Marimekko下午茶，配襯浪漫櫻花粉紅色Unikko印花餐具／家品
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

婚禮演化 2.0｜摒棄傳統流程，自創自主化＋社交媒體化婚禮 
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環五星酒店扒房翻新在即！鮮香魚子醬薄撻、烤紅鯔魚配紫蘇蓉、龍蒿醃烤雞，新任法籍主廚帶來味蕾驚喜
人氣文章

Art & Living Feature

冬日藝文指南：港芭《胡桃夾子》、楊詩敏 x 黃智雯《天下無不西之閨蜜》、法國馬戲《反轉人生》
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

花生醬真的「有毒」嗎？營養師拆解黃曲霉毒迷思  
健康好人生 Health Channel
人氣文章
真假陳皮 │ 央視揭奸商工藝陳皮假冒新會老陳皮，成本僅¥70卻賣千元
人氣文章
4個側腹肌訓練動作｜提升身體靈活性+改善腹肌線條 新文章
人氣文章
早餐陷阱丨早餐食得清淡以為健康？醫生揭4大隱藏陷阱：恐生膽石血糖飆升
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 09:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 09:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 09:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/12/2025 09:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章今日焦點股22/12/2025
今日焦點股 | 中國出台平台價格行為規則，禁止不合理限制經營者定價能力
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區