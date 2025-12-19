恒指 | 日央平穩加息未撼動亞太市場，恒指收升192點報25690，惟全周累跌286點

美國CPI數據意外低迷觸發減息預期上升，美股三大指數反覆收升，港股早段亦跟隨窄幅上揚，直到臨近中午收市，日本央行一如預期加息0.25厘，未為亞太股市帶來即時震盪，反而市場因為加息落地而風險胃納有所提升，港股午後升幅擴大，新能源車、智駕、新零售等概念落鑊炒作，刺激恒指全日收報25690，升192點或0.8%，收復十天線（約25576），主板成交近2212億元。恒生中國企業指數收報8901，升59點或0.7%。恒生科技指數收報5479，升60點或1.1%。

回顧全周，周一（15日）因中國11月經濟數據全面遜於預期，加上AI基建投資面臨重估風暴，科技股集體遭拋致恒指大跌347點，一次性跌穿多條主要平均線，周二（16日）進一步下跌393點，低見25086點創下三個月新低，其後連續三日回穩，但總結全周恒指仍累計下跌286點或1.1%，為連續第二個星期下跌。

本落實加息後市場風險胃納即時回升，早前受壓的新能源車及智能駕駛概念大反彈：理想汽車(02015)升3.81%，報65.45元，小鵬汽車(09868)更飆7.65%，報76.65元，蔚來(09866)升2.29%，報39.3元，零跑汽車(09863)升5.74%，報50.5元；佑駕創新(02431)坐火箭爆升31.22%，報14.71元，地平線(09660)升7.04%，報9.12元，禾賽(02525)升4.6%，報175.1元。

其他概念股亦見炒作：人形機械人概念方面，三花智控(02050)升4.92%，報34.8元，優必選(09880)升4.68%，報111.8元；新零售方面，布魯可(00325)升5.08%，報69.25元，毛戈平(01318)升4.4%，報87.7元，農夫山泉(09633)升3.76%，報47.5元，惟泡泡瑪特(09992)盡管Labubu大電影有新消息，股價仍跌0.16%，報192.9元。

生科概念今早由頭帶到尾，藥明生物(02269)漲4.4%，報34.16元，為表現最佳藍籌，石藥集團(01093)升2.37%，報8.2元，信達生物(01801)升2.08%，報83.25元，藥明康德(02359)升1.47%，報103.8元。生科指數成分股方面，映恩生物(09606)升9.29%，報336.6元，晶泰控股(02228)升5.86%，報9.76元，微創機器人(02252)升3.86%，報21.54元，全日僅四隻成分股下跌。

美國11月份消費物價指數(CPI)按年升2.7%，低過預期的3.1%，亦見4年來最慢升幅。憧憬明年美國減息預期增加，本港地產股冒起，新世界(00017)升3.46%，報7.47元，長實(01113)升2.4%，報40.14元，新地(00016)升1.81%，報95.5元，惟恒地(00012)跌1.08%，報29.28元。

客戶Nike季度盈利表現遜色，申洲國際(02313)挫3.18%，報60.95元，為今日表現最差藍籌。

金礦股兩邊走，紫金(02899)升1.2%，報33.6元，招金礦業(01818)跌2.19%，報30.44元，山東黃金(01787)跌2%，報34.3元。

騰訊(00700)旗下海外遊戲商拳頭公司，確認正在對其旗艦遊戲《英雄聯盟》進行重大改造，計劃於2027年推出「League Next」重大更新，預計將成為該遊戲史上最大的一次版本更新。騰訊股價收升1.49%，報614元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里(09988)及美團(03690)。阿里收報145.3元，升0.8%，美團收報102.7元，升1.3%。

