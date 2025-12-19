  • 會員
優必選 | 今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足

19/12/2025

　　優必選(09880)首席品牌官、亞太及香港辦公室負責人譚旻見記者時表示，工業版人形機器人Walker系列在5年概念認證（POC）將快已屆第3年，在搬運、質量檢測及分揀實際訓練上所收集數據可供小規模量產交付。他亦預告，或於明年3、4月，會有Walker S2後的新版本推出。

 

優必選科技首席品牌官、亞太及香港辦公室負責人譚旻（許英略攝）

　

　　他預期，明年公司工業版人形機器人單機工作效能目標由30%升至逾50%，2027達80%，其時1個每日機械人工作量相當於同一崗位上，大約2個工人的工作量。

 

明年單機工作效能目標逾50%，目標年產能1萬台

 

　　雖然譚旻預期，今年人形機器人收入按年大幅度增長，由於交付量由去年10台飆升至今年約500台，他形容為超額完成任務。不過，他亦形容目前訂單遠超公司生產能力，考慮到Walker S2每月產能300台數字未足以匹配市場需求，因此他預期，於未來一年，月產能會逐步提高，至每月800至1000台產能，才達到明年約1萬台產能目標。

 

集資將投放上游整合，料成本將降至少兩成

 

（許英略攝）

 

　　優必選在上市以來六度配股，譚旻表示，公司於中、短期內資金充足，而且所籌集資金將用於上游供應鏈整合。他續指出，通過整合及量產規模擴大，料每年成本可減少20%至30%，且目標於2028年起下一個5年計劃中，設有工業機器人每部2萬元美元目標，而現時單機成本已控制在50萬元人民幣以內。

 

撰文：經濟通採訪組

 

