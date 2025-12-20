美股收盤 | AI股強勢回歸，納指收市升逾300點

美股周五（19日）全線造好，科技股強勢回歸帶動大市氣氛。在甲骨文(US.ORCL)大升及人工智能(AI)板塊回暖的雙重推動下，納指急升逾300點，掃除早前市場對AI估值回調的陰霾。

經歷早前的板塊輪動與整固後，資金重新流入高增長科技股，顯示投資者對AI長期盈利能力的信心未減。甲骨文盤中一度升逾8%，收市仍升6.6%。字節跳動旗下TikTok已同意將其美國業務出售予由甲骨文與私募股權公司銀湖資本牽頭組建的新合資企業。

英偉達(US.NVDA)收市升3.9%。特朗普政府據報正審查該公司向海外出售先進AI晶片的許可，市場解讀為監管常態化。美光科技(US.MU)延續上一交易日的強勢，收市升近7%。

Nike(US.NKE)股價重挫10.5%。公司公布的第二季業績顯示，其大中華區營收出現顯著下滑，反映中國市場消費疲軟及本土品牌競爭加劇，引發投資者對其全球增長引擎減慢的擔憂。

道指收市升183.04點，或0.38%，報48134.89點；標普500指數升59.74點，或0.88%，報6834.5點；納指升301.26點，或1.31%，報23307.62點。

美匯及油價走高

美匯指數日內報98.712，上漲約0.29%。儘管日本央行加息行動符合市場預期，但日圓匯價不升反跌，美元兌日圓日內急升逾1%，報157.66。市場對歐元區通脹前景轉趨審慎，歐元兌美元走勢偏軟，於1.171水平徘徊，微跌0.1%。

現貨金價徘徊於每盎司4335美元水平，日內微升約0.1%。紐約期金報每盎司4371美元，升0.1%。

紐約期油價格向上，報每桶56.59美元水平，升約1%。布蘭特期油徘徊於每桶60美元附近，日內升1%。

