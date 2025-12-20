  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

美股收盤 | AI股強勢回歸，納指收市升逾300點

20/12/2025

　　美股周五（19日）全線造好，科技股強勢回歸帶動大市氣氛。在甲骨文(US.ORCL)大升及人工智能(AI)板塊回暖的雙重推動下，納指急升逾300點，掃除早前市場對AI估值回調的陰霾。

 

　　經歷早前的板塊輪動與整固後，資金重新流入高增長科技股，顯示投資者對AI長期盈利能力的信心未減。甲骨文盤中一度升逾8%，收市仍升6.6%。字節跳動旗下TikTok已同意將其美國業務出售予由甲骨文與私募股權公司銀湖資本牽頭組建的新合資企業。

 

美股收盤 | 納指收市升逾300點，道指升183點

資金重新流入高增長科技股，甲骨文股價強力反彈。(Shutterstock)

 

　　英偉達(US.NVDA)收市升3.9%。特朗普政府據報正審查該公司向海外出售先進AI晶片的許可，市場解讀為監管常態化。美光科技(US.MU)延續上一交易日的強勢，收市升近7%。

 

　　Nike(US.NKE)股價重挫10.5%。公司公布的第二季業績顯示，其大中華區營收出現顯著下滑，反映中國市場消費疲軟及本土品牌競爭加劇，引發投資者對其全球增長引擎減慢的擔憂。

 

　　道指收市升183.04點，或0.38%，報48134.89點；標普500指數升59.74點，或0.88%，報6834.5點；納指升301.26點，或1.31%，報23307.62點。

 

美匯及油價走高

 

　　美匯指數日內報98.712，上漲約0.29%。儘管日本央行加息行動符合市場預期，但日圓匯價不升反跌，美元兌日圓日內急升逾1%，報157.66。市場對歐元區通脹前景轉趨審慎，歐元兌美元走勢偏軟，於1.171水平徘徊，微跌0.1%。

 

　　現貨金價徘徊於每盎司4335美元水平，日內微升約0.1%。紐約期金報每盎司4371美元，升0.1%。

 

　　紐約期油價格向上，報每桶56.59美元水平，升約1%。布蘭特期油徘徊於每桶60美元附近，日內升1%。

 

撰文：經濟通國金組

【說說心理話】如何從小孩子的行為察覺他們心理上有壓力？播道兒童之家院長個案分享► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01304

FORTIOR

119.100

異動股

02370

力高健康生活

0.670

異動股

01546

德萊建業

0.086

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,134.89
    +183.04 (+0.382%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,834.50
    +59.74 (+0.882%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,307.62
    +301.26 (+1.309%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.677
變動率︰+7.225%
較港股︰-5.83%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升613.260
變動率︰+1.559%
較港股︰-0.12%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升121.267
變動率︰+1.511%
較港股︰+1.65%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升408.996
變動率︰+1.389%
較港股︰+0.49%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升35.930
變動率︰+4.266%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升109.510
變動率︰+3.516%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升123.820
變動率︰+2.764%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.800
變動率︰-1.996%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰升22.450
變動率︰+10.700%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升33.800
變動率︰+9.208%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升213.430
變動率︰+6.152%
NKE
耐克
按盤價(USD)︰跌58.710
變動率︰-10.544%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/12/2025 11:07 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/12/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 20/12/2025 11:07 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01304 FORTIOR
  • 119.100
  • 02370 力高健康生活
  • 0.670
  • 01546 德萊建業
  • 0.086
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.220
  • 00016 新鴻基地產
  • 95.500
股份推介
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.380
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.930
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 560.000
  • 目標︰$613.00
  • 02840 ＳＰＤＲ金
  • 3,096.000
  • 目標︰$3200.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.300
  • 09880 優必選
  • 111.800
  • 00700 騰訊控股
  • 614.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 192.900
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 40.540
報章貼士
  • 00857 中國石油股份
  • 8.090
  • 目標︰$10.00
  • 06030 中信証券
  • 28.120
  • 目標︰$32.00
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.530
  • 目標︰$5.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/12/2025 17:00  《盤後部署》恒指三連升惟全周仍跌286點，華潤醫藥築雙底可吼低買入

19/12/2025 17:10  優必選(09880)：今年工業人形機器人收入大幅上升，中短期內資金充足

19/12/2025 17:28  《央行動態》人行新規明確「不得拒收現金」：維護人民幣法定貨幣地位

19/12/2025 18:29  金管局：首三季香港零售銀行整體除稅前經營溢利按年增11.9%

19/12/2025 17:39  【聚焦數據】內地首11月FDI降幅收窄至7.5%，11月增近17%

19/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３３﹒７１億元，買騰訊沽中移動

19/12/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】瑞銀升中免目標逾兩成半，高盛大升航空股目標降級中遠海控

19/12/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８１５，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | AI股強勢回歸，納指收市升逾300點新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | Hashkey載歌載舞慶上市，虛幣交易合規但舞姿唔合規！新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 遊戲產業收入創新高，「深度求索」成為年度詞，Tiktok確認賣美業務新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

網上情緣騙案｜70歲婆婆損失超過$400萬！騙徒WhatsApp扮舊朋友，誘開戶投資黃金新文章
人氣文章

智城物語．方展策

AI運算搬上太空？軌道數據中心是AI供電、散熱的完美解決方案，還是假大空的工程幻想？新文章
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

婚禮演化 2.0｜摒棄傳統流程，自創自主化＋社交媒體化婚禮 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

展覽「不斷不捨不離」｜歐陽應霽 x 陳朗晴對談：物件是記憶、關係、生命的延續  
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

臨近聖誕，揭開時間管理大師的種種謊言！第六感是脫離渣男的逃生口？
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

月經貧窮：香港多達23萬女性受影響！只可買日用衛生巾？用紙巾代替？國際培幼會（香港）總幹事：必須正視現況！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
簡易素食食譜｜花椰菜雙菇炒螺絲粉，放工回家輕鬆煮，安慰疲勞身體！
人氣文章
潤唇膏迷思｜愈搽愈爆拆？醫生揭正確用法與最佳使用次數 新文章
人氣文章
名人養生 │ 60歲郭富城40年堅持每日只食1餐，自爆只為1人打破習慣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/12/2025
美股收盤 | AI股強勢回歸，納指收市升逾300點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

今周看日息

16/12/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區