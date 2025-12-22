美股 | 「三巫日」美股成交量突破260億股，較12個月均值過出五成

美股上周五（19日）正逢季度性「三巫日」，亦即股票、指數選擇權與期貨等衍生性商品集中到期日。美股全線造好，各交易所當日成交量突破260億股，較過去12個月均值高出約五成。

道指收市升183.04點，或0.38%，報48134.89點；標普500指數升59.74點，或0.88%，報6834.5點；納指升301.26點，或1.31%，報23307.62點。三大指數周線走勢不一，其中道指單周下跌0.67%，納指漲0.48%，標普500小漲 0.11%。

字節跳動旗下TikTok已同意，其美國業務出售予由甲骨文(US.ORCL)與私募股權公司銀湖資本牽頭組建的新合資企業。甲骨文盤中一度升逾8%，收市仍升6.6%。

在甲骨文大升及人工智能板塊回暖的雙重推動下，納數急升逾300點，掃除早前市場對AI估值回調的陰霾。

英偉達(US.NVDA)收市升3.9%。特朗普政府據報正審查該公司向海外出售先進AI晶片的許可，市場解讀為監管常態化。美光科技(US.MU)延續上一交易日的強勢，收市升近7%。

Nike(US.NKE)股價重挫10.5%。公司公布的第二季業績顯示，其大中華區營收出現顯著下滑，反映中國市場消費疲軟及本土品牌競爭加劇，引發投資者對其全球增長引擎減慢的擔憂。



日銀加息日圓反跌

美匯指數日內報98.712，上漲約0.29%。儘管日本央行加息行動符合市場預期，但日圓匯價不升反跌，美元兌日圓日內急升逾1%，報157.66。市場對歐元區通脹前景轉趨審慎，歐元兌美元走勢偏軟，於1.171水平徘徊，微跌0.1%。

現貨金價徘徊於每盎司4335美元水平，日內微升約0.1%。紐約期金報每盎司4371美元，升0.1%。​

紐約期油價格向上，報每桶56.59美元水平，升約1%。布蘭特期油徘徊於每桶60美元附近，日內升1%。

撰文：經濟通國金組

