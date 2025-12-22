  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

盤前攻略 | 三巫日成交擴無礙華爾街憧憬 港股升抵阻力位觀望資金流變化

22/12/2025

　　美股一季一度三巫日來臨，雖然紐約聯儲行長威廉斯表明未見到有再立即調整利率需要，但早前美國通脹意外放緩，支撐市場情緒，三巫日放大成交量但無損指數上揚。上周五三大指數收升；道指升183點報48134，納指升301點報23307，標普升59點報6834。

 

盤前攻略 | 三巫日成交擴無礙華爾街憧憬 港股升抵阻力位觀望資金流變化

（Shutterstock圖片）

 

中概普遍造好，惟科技股ADR跑輸港股

 

　　主要中概股普遍造好；阿里巴巴升1.68%報149.79美元，拼多多升3.52%報109.51美元，京東升0.07%報28.82美元，百度升2.76%報123.82美元，萬國數據升4.27%報35.93，小鵬升6.77%報19.86美元，理想升5.07%報17.00美元，蔚來升1.22%報4.99美元，小馬智行升11.78%報15.94美元，禾賽升7.14%報23.56美元，文遠知行升4.21%報8.92美元。

 

　　ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.13%，折合613.2港元；美團(03690)ADR較港股低2.15%，折合100.5港元；友邦(01299)ADR較港股高0.30%，折合82.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.64%，折合121.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.19%，折合40.5港元；港交所ADR較港股高0.48%，折合409.0港元。

 

25850為恒指12月小型下降軌阻力，觀望資金取態與牛證街貨量

 

　　上周五恒指夜期升118點報25843，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25851，升132點，恒指料跟隨高開約百點。然而12月以來恒指反覆形成陰跌格局，跌兩日升兩日後形成小型向下跌浪，本月數次小型反彈浪頂都形成一浪低於一浪走勢，若以三次浪頂劃下降軌，則可以預期目前約25850為下降軌反彈阻力，即目前黑期與夜期所在水平，宜觀望今日資金在25850附近的取態。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，上周五升市吸引輪商積極賣貨，恒指牛證區上日增加約300點區域，25300至25599區域淨增428張對應期指張數，整體增幅不升進取，料未成為淡友向下大開殺戒誘因，觀望今日牛證街貨累積幅度，如大幅增加，連帶上述下降軌阻力因累，或會再為恒指帶來向下陰跌壓力，再度下試25000水平。

 

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02899

紫金礦業

35.380

異動股

02531

廣聯科技控股

5.480

異動股

08489

裕程物流

0.330

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,417.79
    +282.90 (+0.588%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,876.18
    +41.68 (+0.610%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,432.00
    +124.38 (+0.534%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.038
變動率︰+1.498%
較港股︰+0.15%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升122.543
變動率︰+1.078%
較港股︰+1.02%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.542
變動率︰+0.832%
較港股︰+0.03%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.050
變動率︰-2.701%
較港股︰-0.58%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.920
變動率︰+3.784%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升112.930
變動率︰+3.123%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.030
變動率︰+2.130%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.405
變動率︰+1.496%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升35.685
變動率︰+5.577%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升6.935
變動率︰+4.129%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升494.635
變動率︰+2.792%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌22.975
變動率︰-3.588%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/12/2025 13:02 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/12/2025 13:02 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02899 紫金礦業
  • 35.380
  • 02531 廣聯科技控股
  • 5.480
  • 08489 裕程物流
  • 0.330
  • 09858 優然牧業
  • 5.060
  • 09956 安能物流
  • 11.820
股份推介
  • 09633 農夫山泉
  • 48.160
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.490
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.080
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.840
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 575.000
  • 目標︰$613.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.400
  • 00005 滙豐控股
  • 121.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 201.800
  • 00358 江西銅業股份
  • 37.980
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.850
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 38.980
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 6.980
  • 目標︰$7.70
熱炒概念股
即時重點新聞

22/12/2025 17:00  《盤後部署》恒指假前料窄幅上落，GPU第二股接力招股中芯未炒完

22/12/2025 16:12  恒指午後觸底再頹彈，全日收升111點收報25801，成交不足1700億

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》明基醫院破發全日最低位收市，血洗五成每手蝕2310元

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》印象大紅袍破發全日最低位收市，低收三成半每手蝕1270元

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》華芢生物首掛全日最低位收市，破發收低近三成每手蝕2240元

22/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２５億元，買中芯沽中移動

22/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗削龍湖潤地目標一成，麥格理升金礦股目標紫金最多逾七成

22/12/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９０，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 阿凡達3北美票房失利，電影技術革新都救唔到荷里活？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指重返三千九，LPR連續七個月不變，托育服務法等首次提請審議新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

日本加息不會觸發東南亞危機新文章
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

桃花妝容教學︱光影修容提升人緣＋立體鼻樑顯自信＋卧蠶妝吸引異性新文章
人氣文章

搵食地圖

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

續談《狂野時代》：沒有前衛的手法，但有對電影的敬畏
人氣文章

Travel & Dining Feature

聖誕節2025：精緻聖誕蛋糕5選！冬日紅莓樹幹、經典車厘子黑森林、香印提子西瓜蛋糕，派對甜點之選
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

「趙無極：版藝匠心」：M+在展覽上的選擇與國際慣例的落差 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
患癌先兆 │ 醫生揭10大早期症狀，忽視恐錯過治癌黃金期
人氣文章
潤唇膏迷思｜愈搽愈爆拆？醫生揭正確用法與最佳使用次數
人氣文章
冬季最佳補品｜海參被譽為海中人參，助改善睡眠增強免疫防癌
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 02:02
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/12/2025
新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區