盤前攻略 | 三巫日成交擴無礙華爾街憧憬 港股升抵阻力位觀望資金流變化

美股一季一度三巫日來臨，雖然紐約聯儲行長威廉斯表明未見到有再立即調整利率需要，但早前美國通脹意外放緩，支撐市場情緒，三巫日放大成交量但無損指數上揚。上周五三大指數收升；道指升183點報48134，納指升301點報23307，標普升59點報6834。

中概普遍造好，惟科技股ADR跑輸港股

主要中概股普遍造好；阿里巴巴升1.68%報149.79美元，拼多多升3.52%報109.51美元，京東升0.07%報28.82美元，百度升2.76%報123.82美元，萬國數據升4.27%報35.93，小鵬升6.77%報19.86美元，理想升5.07%報17.00美元，蔚來升1.22%報4.99美元，小馬智行升11.78%報15.94美元，禾賽升7.14%報23.56美元，文遠知行升4.21%報8.92美元。

ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.13%，折合613.2港元；美團(03690)ADR較港股低2.15%，折合100.5港元；友邦(01299)ADR較港股高0.30%，折合82.8港元；滙控(00005)ADR較港股高1.64%，折合121.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.19%，折合40.5港元；港交所ADR較港股高0.48%，折合409.0港元。

25850為恒指12月小型下降軌阻力，觀望資金取態與牛證街貨量

上周五恒指夜期升118點報25843，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25851，升132點，恒指料跟隨高開約百點。然而12月以來恒指反覆形成陰跌格局，跌兩日升兩日後形成小型向下跌浪，本月數次小型反彈浪頂都形成一浪低於一浪走勢，若以三次浪頂劃下降軌，則可以預期目前約25850為下降軌反彈阻力，即目前黑期與夜期所在水平，宜觀望今日資金在25850附近的取態。

參考恒指牛熊證街貨分布，上周五升市吸引輪商積極賣貨，恒指牛證區上日增加約300點區域，25300至25599區域淨增428張對應期指張數，整體增幅不升進取，料未成為淡友向下大開殺戒誘因，觀望今日牛證街貨累積幅度，如大幅增加，連帶上述下降軌阻力因累，或會再為恒指帶來向下陰跌壓力，再度下試25000水平。

