新股上市 | 港首隻GPU股壁仞科技招股入場費3960元，瑞銀等25家基投認購近29億元

22/12/2025

新股上市 | 港首隻GPU股壁仞科技招股入場費3960元，瑞銀等25家基投認購近29億元

 

 

　　港股首家圖形處理器(GPU)概念股壁仞科技(06082)今日至下周一（29日）招股，計劃全球發售約2.48億股H股，其中約5%在港發售，其餘作國際發售，每股作價介乎17元至19.6元，集資額最多達48.55億元，每手200股，入場費3959.54元。公司預期於1月2日（星期五）掛牌，中金公司、平安證券、中銀國際為聯席保薦人。

 

　　公司是次招股引入25家基石投資者，包括瑞銀旗下UBS AM Singapore、中國平安(02318)旗下平安人壽保險、泰康人壽、泰國正大集團旗下Charoen Pokphand及保誠(02378)旗下Eastspring等，合共認購總金額3.73億美元（約28.99億港元），幾乎佔公司集資淨額六成七。按招股中位價每股18.3元計算，則可認購約1.58億股發售股份，假設發售量調整權及超額配股權均未獲行使，則佔全球發售完成後6.72%。

 

　　以招股中位價計算，壁仞科技估計是次集資淨額約達43.51億元，當中約85%將用於日後研發智能計算解決方案，包括智能計算硬件的發展，以及軟件平台的開發及升級；約5%將用於公司智能計算解決方案的商業化；約10%則作營運資金及其他一般公司用途。

 

　　被稱為內地「GPU四小龍」之一的壁仞於2019年成立，主要開發通用圖形處理器(GPGPU)晶片及基於GPGPU的智能計算解決方案，為人工智能(AI)提供所需的基礎算力。通過整合自主研發的基於GPGPU的硬件及專有的BIRENSUPA軟件平台，公司的解決方案支持從雲端到邊緣的廣泛應用中AI模型的訓練及推理。

 

　　今年上半年，壁仞科技虧損按年擴大至16億元人民幣，去年同期則錄得虧損約8.88億元人民幣，事實上，受累於高投入，公司持績錄得虧損，由2022年至2024年分別虧損14.7億元、17.4億元及15.4億元人民幣，3年合共勁蝕47.6億元人民幣。

 

2023年起遭美國制裁

 

　　壁仞科技自2022年起引起關注，當時推出包括BR100晶片在內的首批產品，聲稱性能媲美英偉達H100晶片。惟在2023年被美國列入實體清單後，公司無法向台積電下達代工訂單。壁仞科技的股權較為分散，並無控股股東，創辦人兼董事長、CEO張文直接持股8.68%，另透過僱員激勵平台「上海壁立仞」控制9.06%股份，QM120持股4.35%，早期投資者梁曉嶢持股3.09%，碧桂園(02007)持股3.15%。

 

　　其他股東包括啟明創投、IDG資本、高瓴、高榕資本、中芯(00981)旗下中芯聚、新世界集團、招商局資本、雲九資本、國開金融集團、中俄投資基金等。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票

美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/12/2025 13:02 EST
