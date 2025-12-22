平台股 | 內地發布互聯網平台價格行為規則，阿里京東美團先升後回邊隻較值博？

內地三部委周末發布《互聯網平台價格行為規則》，要求平台公平公正開展補貼促銷，新規明年4月10日起施行。外賣平台股今早(22日)反應平平，阿里(09988)、京東集團(09618)及美團(03690)都曾造好，升1至2%，惟其後升幅均收窄，是否仍未到吸納之時，應如何部署？哪隻較值博？

內地發布互聯網平台價格行為規則 要求公平公正開展補貼促銷

國家發改委、市場監管總局和國家網信辦周六(20日)發布《互聯網平台價格行為規則》，要求平台經營者、平台內經營者不得利用平台規則、數據和算法等手段，相互串通，操縱市場價格；平台經營者應公平公正開展補貼促銷，不得虛假、誇大宣傳補貼金額和力度。該《行為規則》將自2026年4月10日起施行。

《行為規則》要求平台經營者不得違反《中華人民共和國電子商務法》第三十五條規定，採取提高收費標準、增加收費項目、扣除保證金、削減補貼或者優惠、限制流量、搜索降序、算法降權、屏蔽店鋪、下架商品或者服務等措施，對平台內經營者的價格行為進行不合理限制等，包括強制平台內經營者降價促銷；強制經營者在該平台銷售商品不得高於在其他銷售渠道的價格；強制經營者開通自動跟價；其他限制平台內經營者自主定價權的行為。《行為規則》還指出，平台經營者、平台內經營者不得以排擠競爭對手或者獨佔市場為目的，以低於成本的價格銷售商品或者提供服務。

國家發改委有關負責人在答記者問中指，在該行為規則印發後到實施前這段時間，將組織主要平台經營者逐項對照監管要求進行自查，重點開展落實關於規範平台經營者價格行為的規定、完善關於平台內經營者的制度規則等工作。

美團無人機已完成74萬單訂單 京東及淘寶閃購齊加碼發展

另方面，內媒《每日經濟新聞》報道，在迪拜、香港商業化營運後，美團無人機再迎新進展。上周五(19日)美團無人機發布多款產品，包括無人機低空航網、無人機智能接駁機場和最新一代無人機產品。其中，用於無人機停放的M-Port3機場採用樹形設計，上面為無人機停機坪，下面為外賣取餐櫃，配有美團自研機器人機械臂，支持毫米級精準抓取(誤差±1mm)，可以將無人機配送的餐品直接抓取放置到取餐櫃中。美團副總裁、無人機業務部負責人毛一年透露，截至目前，美團無人機已在深圳、上海、北京，以及中國香港和迪拜等城市營運65條航線，已經完成74萬單商業訂單。

據悉，在競爭激烈的即時零售戰場中，低空也成為兵家必爭之地。12月12日，閃送首個「復用型無人機起降點」在杭州啟用，開啟同城即時配送「空地協同」的新模式。11月，淘寶閃購宣布在浙江舟山嵊泗縣花鳥島已開通四條無人機航線，用於島嶼上的消費與應急需求配送。10月，京東物流(02618)宣布，未來五年將採購300萬台機器人、100萬台無人車和10萬架無人機，全面投入物流供應鏈全鏈路場景。工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林表示，即時零售和配送平台在嘗試發展低空經濟，這符合政策號召，也是在低空配送物流上的應用探索。不過他也提到，無人配送目前還處於探索期，未來隨著無人配送技術成熟、穩定性提高，應該會有不錯的市場前景。

中金：美團長期有信心推動盈利回到合理水平 予目標價125元

另外，中金近日發表報告指，近期該行邀請美團進行非交易型路演，管理層分享了外賣即時零售競爭和到店酒旅業務競爭最新動態，以及海外業務發展情況。近期外賣競爭重點轉向高價值用戶，美團長期有信心推動盈利回到合理水平。到店酒旅業務積極應對抖音競爭，短期利潤環比下滑。海外進展迅速，維持新業務明年整體虧損低於今年的指引。



中金維持美團2025年經調整淨虧損預測168億人民幣，以及2026年經調整淨利潤預測196億元人民幣，維持「跑贏行業」評級及目標價125港元，對應2027年15倍經調整市盈率與23%上行空間。當前股價對應2027年12倍經調整市盈率。

麥嘉嘉：監管更清晰有利行業有序競爭 首選阿里惟需待北水加持

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，內地新一輪規範互聯網平台價格行為規則短期會對平台有些壓力，但長期帶來一定確定性，對於美團、阿里及京東，屬規則的重寫多於再一次重拳整治，即不屬於新的政策，今次重點或在於禁止平台對商戶有不合理的定價條款或嚴打大數據殺熟等，三大平台短期在補貼或差異化定價上應會較收斂，而部分高毛利定價模式可能要調整，短期利潤率會有壓力，但中長期因為遊戲規則更消晰，而減少一刀切的監管風險，有利龍頭穩定預期及爭取估值修復。惟另一方面，三大平台正不斷找尋新的競爭模式，其中發展無人機應屬多格局競爭，現時中國無人機發展以主要城市為主，未來價格競爭仍會較激烈。

麥嘉嘉續指，三大平台正處於優化定價機制，或在其差異化價格上再進行一些調整的階段，其中阿里最大優點在於有其他業務作為盈利推動點，包括雲業務及AI，相對優勢會較強，而監管新規令平台不可胡亂定價，對阿里此類做慣大生態或效率提升的平台來說，相對會有一定良性競爭。京東則一向售賣正品包括3C電器及日用品，公司在過去的補貼戰亦相對克制，加上藉其供應鏈及服務差異化，短線仍有優勢。至於美團，投資者需忍受其傾向用盈利換取市場份額，新價格監管可能逼其在佣金折扣上更透明。整體來看，現時對於平台股仍屬政策加行業周期階段，短線未必有強勁反彈，但監管框架更清晰有利行業走向有序競爭。而若想博反彈，三大平台以阿里為首選，因其無論在流量、技術或供應鏈仍有其優勢，不過可能需待北水再強勁流入才可吼，料其短線波動範圍介乎140至150元，對美團及京東看法則較中性，股價未必有很大調整壓力，但回升動力仍相對弱。

美團半日跌0.1%收報102.6元，阿里升0.83%報146.5元，京東升0.99%報112.4元。其他科技股升跌不一，騰訊(00700)跌0.08%報613.5元，百度(09888)升1.68%報120.8元，網易(09999)跌0.75%報212.8元，小米(01810)跌2.12%報39.68元，快手(01024)升0.6%報66.7元，嗶哩嗶哩(09626)升0.73%報194.2元。

