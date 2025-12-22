滙控 | 四連升突破120元再創新高，「聖誕鐘買滙豐」已經太遲？

滙控(00005)近期股價反覆上升，今日(22日)突破120元關，再創除息後歷史新高，並錄得四連升。消息面上，金管局季報顯示，香港銀行體系維持穩健，資本及流動性均十分充裕，第三季特定分類貸款比率略為上升，但資產質素仍屬可控，另首三季零售銀行整體除稅前經營溢利按年增長近12%。此外，近日有報道指，滙控行政總裁艾橋智明年首季將坐鎮香港，親自督師恒生銀行(00011)私有化。惟值得一提，滙控今年已累升約60%，過去1個月也累升逾10%，縱使近期再有大行唱好，現時才用「聖誕鐘買滙豐」策略會否太遲？應如何部署？

據報滙控CEO艾橋智明年首季坐鎮香港 親自督師恒生私有化

滙控計劃出資1060億元(136億美元)私有化恒生銀行，恒生2026年1月8日上午將舉行法院會議及股東大會就私有化表決。適逢滙控推進私有化恒生之際，滙控行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)據報計劃明年第一季都在香港工作，夏季之前才返回歐洲。《彭博》引述消息人士指，艾橋智每年需數次飛往亞洲公幹，短暫逗留香港旨在減少繁忙的差旅行程。滙控發言人回應指，集團行政總裁常駐英國，經常花時間在香港及其他市場與客戶、同事接觸。

彭博報道引述消息透露，預計艾橋智將在亞洲駐留約3個月，並計劃於夏季前返回歐洲。若成事，將是2009年時任行政總裁紀勤(Michael Geoghegan)由倫敦改駐香港後，10多年來首次有集團行政總裁駐香港一段較長時間。英國監管部門一般要求當地註冊銀行高層必須居於英國，惟亦會允許例外情況。

金管局：零售銀行首三季稅前經營溢利增12% 銀行體系資產質素可控

另外，金管局近日發表新一份季報指，香港銀行體系維持穩健，資本及流動性均十分充裕。特定分類貸款比率在2025年第三季略為上升，但銀行體系的資產質素維持可控。零售銀行整體除稅前經營溢利在2025年首三季按年增加11.9%，盈利上升主要由於收費及佣金收入與淨利息收入均錄得增長。零售銀行淨息差在2025年首三季收窄至1.47%，去年同期則為1.50%。銀行體系的特定分類貸款比率在2025年第三季末為1.98%，上一季為1.97%。與此同時，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率由上一季的2.16%下降至1.99%。信用卡貸款及住宅按揭貸款的拖欠比率分別處於0.39%及0.13%的低位。

在資產負債表趨勢方面，銀行業貸款總額在2025年第三季減少0.9%，其中在香港使用的貸款、在香港境外使用的貸款，以及貿易融資分別減少0.4%、2.3%及0.7%。中國內地相關貸款在同期減少1.5% 。存款總額在2025年第三季增加2.4%，其中港元存款減少2.7%，美元存款則增加6.4%。整體貸存比率由上一季的54.3%下跌至2025年第三季的52.6%。銀行體系的流動性及資本維持充裕。第1類機構的平均流動性覆蓋比率在2025年第三季為171.2%，遠高於100%的法定最低要求。本地註冊認可機構的總資本比率在2025年9月底為24.4%，遠高於8%的國際最低要求。

花旗：對滙控全年業績持正面看法 予目標價127.8元

花旗上周發表研究報告，對滙控2026年2月25日公布的全年業績持正面看法。預計滙控將就2026財年淨利息收入提供約430億美元的指引，這將有助緩解市場對美聯儲減息影響的擔憂。雖然對滙控2026年的成本預測約343億美元與市場預期大致相符，但公司在計劃重組和非核心業務剝離方面進展迅速，這可能為成本節省帶來上行空間。報告提到，滙控收購恒生銀行少數股東權益的交易預計將於2026年上半年完成，管理層尚未就潛在協同效應發表評論，而市場預期亦未反映這一因素。雖然成本協同效應有限，但收入協同效應潛力較大。

此外，花旗表示，滙控管理層的長期激勵計劃已基於14%至18%的有形股本回報率(ROTE)範圍，該行認為約18%至19%的回報率是可行的(不包括特殊項目)。公司可能會將有形股本回報率目標從約14%至16%上調至約16%至18%，維持「買入」評級，目標價127.8元，新增滙控至90天正面催化劑觀察清單。

美銀證券：料香港存款及亞洲財管業務明年錄顯著增長

美銀證券則預計滙控明年將有兩個領域實現顯著增長，包括香港存款業務及亞洲財富管理業務。該行認為滙控在這兩方面擁有顯著競爭優勢，管理層也已承諾加大投資在相關領域，預計增加的資源配置將進一步提升其競爭優勢，並帶來市佔率提升。

該行對滙控2026及2027年的每股盈利預測較市場預期高約7%至9%，主要得益於更高的收入及股份回購，又預計滙控股份回購的速度將從明年第二季起恢復至每季度20億至30億美元的水平。基於上調的每股盈利預測，該行將滙控評級從「中性」上調至「買入」。

麥嘉嘉：中長線仍屬收息之選 惟宜回至115元才分注收集

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，滙控屬投資組合中一隻中長線收息股，儘管大家預料其增長動力不會太強勁。相信往後焦點會放在高息之下，其淨息差(NIM)有改善空間。滙控亦主要受惠其高股息、過往回購及穩定的ROTE的防守性，屬投資組合中偏向防守類型股份。現時市場在減息周期下，對高息股需求較大，資金也有流入其他相對穩健的高息股，滙控會是其中一個標的，短線會為其股價帶來一定支撐作用。而近期滙控股價表現強勁，除受惠高派息，相信其香港及亞洲財富管理業務收入強勁也是其中一個焦點，且公司頗積極縮減非核心市場，增加亞洲市場比重，此亦解釋了除對恒生併入的業務調整管理之外，為何公司CEO明年會坐鎮香港。

麥嘉嘉表示，中長線而言，滙控仍屬一隻可放在組合中的收息選擇，但近期股價升得較急，可能要等其有調整才再買，若看股價圖，其近期走勢有些似11月初，當時衝高後至月中也有些回落，故建議待其回至接近20天線即約115元才慢慢分注收集。雖然隨著股價上升，滙控息率已沒那麼吸引，但仍屬銀行股首選，目前息口會為其股價帶來一定支撐。而與中銀香港(02388)相比，後者息率無疑較吸引，在人民幣業務優勢下亦見突出表現，但近期中銀此類收息股股價也已衝高，若要買亦宜回至接近37.5元才考慮。

滙控今日升1.68%收報121.3元，連升4日，累積升幅4.39%，成交23.41億元。其他本地銀行股亦普遍造好，中銀香港升1.67%報38.98元，渣打(02888)升0.37%報187.9元，恒生升0.2%報153.9元，大新銀行(02356)升1.13%報10.73元，惟東亞(00023)跌0.08%報13.32元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

