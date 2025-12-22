  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 恒指有望攻兩萬六 重組利好神華惟估值兌現需時

22/12/2025

　　美股上周五（19日）三巫日放大成交量但無損指數上揚，三大指數收升，而歐股創新高，樂觀情緒傳染亞太股市，恒生指數高開過百點，但升至百天線（約25868點）後見阻力，隨即回落，半日收市升51點或0.2%，半日報25742。主板成交近956億元。恒生中國企業指數報8925，升24點或0.3%。恒生科技指數報5528，升49點或0.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指有望攻兩萬六 重組利好神華惟估值兌現需時

（Shutterstock圖片）

 

麥嘉嘉：短線料恒指於25400點至26000點區間上落

 

　　恒指暫四連升，但上方受制於百天線（約25868點），窄幅上落。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，在資金成本降低以及人民幣強勢的雙重利好下，短線恒指有望上試兩萬六關，預期恒指將於25400點至26000點區間上落。她提到，此前美國減息降低了整體的資金成本，另外，人民幣兌美元近期突破7.04關口，見十四個月新高，人民幣強勢有利於提振港股市場。

 

中國神華系內重組長線利好，惟短線仍需消化不確定因素

 

　　神華(01088)公布，有關建議向控股股東國家能源集團收購一籃子從事煤炭開採及煤化工產銷業務，涉及母企旗下12家核心企業股權，總代價1335.99億元人民幣。中國神華本次交易的標的資產陣容龐大，涵蓋了煤炭開採、坑口煤電、煤化工、港口航運等能源產業鏈的核心環節。

 

　　麥嘉嘉表示，重組解決了神華和母公司長達二十年的同業競爭問題，有助於提升資源整合效率與行業集中度，是推動國企改革及能源板塊整合的重要舉措。長期來看，隨著公司資產規模擴張、產業鏈更趨完整，其分紅能力與估值均有望提升。公司將形成更完整的煤、電、運、化一體化產業布局，煤炭儲量、年產量、發電裝機容量等核心指標都會有所提升，部分化工產品，如聚烯烴等產能也將增加，有利於強化其行業龍頭地位與溢價能力。

 

　　惟今天消息公布之後，中國神華股價一度挫近3%，麥嘉嘉解釋道，雖然是次交易中長線利好中國神華，但短線而言，公司仍須消化交易審批、整合執行、再融資等不確定因素，因此短期內股價未必會有明顯升幅，料短線股價在38元至41元區間波動。

 

　　麥嘉嘉進一步指出，目前對該股看法中性，因為相關資源整合注入到上市平台後，仍需要一兩年時間去消化。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指有望攻兩萬六 重組利好神華惟估值兌現需時

中國神華股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02899

紫金礦業

35.380

異動股

02531

廣聯科技控股

5.480

異動股

08489

裕程物流

0.330

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,427.94
    +293.05 (+0.609%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,876.90
    +42.40 (+0.620%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,433.64
    +126.02 (+0.541%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.038
變動率︰+1.498%
較港股︰+0.15%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升122.544
變動率︰+1.078%
較港股︰+1.03%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.542
變動率︰+0.832%
較港股︰+0.03%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.051
變動率︰-2.701%
較港股︰-0.57%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.920
變動率︰+3.784%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升112.920
變動率︰+3.114%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.020
變動率︰+2.037%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.390
變動率︰+1.431%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升35.725
變動率︰+5.695%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升6.936
變動率︰+4.143%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升494.962
變動率︰+2.860%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌22.980
變動率︰-3.567%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/12/2025 13:03 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/12/2025 13:03 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02899 紫金礦業
  • 35.380
  • 02531 廣聯科技控股
  • 5.480
  • 08489 裕程物流
  • 0.330
  • 09858 優然牧業
  • 5.060
  • 09956 安能物流
  • 11.820
股份推介
  • 09633 農夫山泉
  • 48.160
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.490
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.080
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.840
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 575.000
  • 目標︰$613.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.400
  • 00005 滙豐控股
  • 121.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 201.800
  • 00358 江西銅業股份
  • 37.980
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.850
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 38.980
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 6.980
  • 目標︰$7.70
熱炒概念股
即時重點新聞

22/12/2025 17:00  《盤後部署》恒指假前料窄幅上落，GPU第二股接力招股中芯未炒完

22/12/2025 16:12  恒指午後觸底再頹彈，全日收升111點收報25801，成交不足1700億

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》明基醫院破發全日最低位收市，血洗五成每手蝕2310元

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》印象大紅袍破發全日最低位收市，低收三成半每手蝕1270元

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》華芢生物首掛全日最低位收市，破發收低近三成每手蝕2240元

22/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２５億元，買中芯沽中移動

22/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗削龍湖潤地目標一成，麥格理升金礦股目標紫金最多逾七成

22/12/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９０，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 阿凡達3北美票房失利，電影技術革新都救唔到荷里活？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指重返三千九，LPR連續七個月不變，托育服務法等首次提請審議新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌 新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

主場硬淨 紐卡素無懼傷兵，班底夠厚 車路士作客求和
人氣文章

搵食地圖

IKEA全港首間Swedish Café︱薄餅$39起＋九龍灣分店增辦公室專區＋3折大減價推介新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

不再追求多種複雜護膚品！回歸正統護膚概念：修復肌膚屏障才是皇道？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

體驗傳統英國會所文化！在百年倫敦National Liberal Club上一堂歷史課
人氣文章

先行入手．Onki Chan

歲末減價網購指南：半價入手 MM6 Maison Margiela 背囊！Toga皮鞋、Jacquemus手袋低至4折 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中風警號 │ 耳朵出現1變化恐是中風心臟病先兆，醫生揭7成人患心血管病
人氣文章
傷腎食物｜醫生揭5大便利店傷腎食物，恐引發心臟衰竭昏死
人氣文章
猝死危機 │ 30歲健美冠軍染流感仍高強度訓練，10年苦行僧式生活曝光新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 02:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/12/2025
新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區