香港擬提議新規，引導保險資本流向加密貨幣和基礎設施等資產

據《彭博》報道，香港保險業監管局提議一系列新規，擬引導保險資本流向加密貨幣和基礎設施等資產，這一舉措將把資金重新引導到政府優先發展的領域。

據《彭博》引述一份演示文稿顯示，保險業監管局擬對加密資產實施100%的風險資本要求。該文件還顯示，穩定幣投資的風險資本要求將根據與香港監管的穩定幣掛鈎的法定貨幣來確定。

監管機構的提案仍有可能更改，將於2月至4月期間公開徵求公眾意見，之後將提交立法機構審議。

報道引述該監管機構給予一份聲明中表示，今年已開始對基於風險的資本規定進行評估，主要目標是支持保險業和更廣泛的經濟發展。而保監管局發言人表示，目前正處於評估行業反饋的階段，並將在適當時候將這些提案提交公眾諮詢。

香港一直積極構建支持加密資產和穩定幣發展的框架，這是其成為重要數字金融中心戰略的一部分。香港金管局預計明年給予首批穩定幣批覆。

對於基礎設施建設，保監局提議為投資於香港或內地，或在香港上市或發行的項目提供資本激勵。符合條件的項目包括北部都會區等地區發展項目。文件顯示，這份提議的目標之一是支持政府的地方基礎設施發展舉措。

據知情人士稱，一些公司正在提交反饋意見，希望擴大基礎設施項目的覆蓋範圍，因為目前的框架提供的選擇有限。

撰文：經濟通採訪組

