  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

異動精選 | 港股GPU第一股招股晶片股旺場，國防授權法案生效藥明系捱沽

22/12/2025

異動精選 | 港股GPU第一股招股晶片股旺場，國防授權法案生效藥明系捱沽

 

異動精選 | 港股GPU第一股招股晶片股旺場，國防授權法案生效藥明系捱沽

 

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02899

紫金礦業

35.380

異動股

02531

廣聯科技控股

5.480

異動股

08489

裕程物流

0.330

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,422.25
    +287.36 (+0.597%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,876.44
    +41.94 (+0.614%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,432.71
    +125.09 (+0.537%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.038
變動率︰+1.498%
較港股︰+0.15%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升122.544
變動率︰+1.078%
較港股︰+1.03%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.542
變動率︰+0.832%
較港股︰+0.03%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.051
變動率︰-2.701%
較港股︰-0.57%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.920
變動率︰+3.784%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升112.930
變動率︰+3.123%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.025
變動率︰+2.083%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.405
變動率︰+1.496%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升35.715
變動率︰+5.666%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升6.936
變動率︰+4.143%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升494.775
變動率︰+2.821%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌22.975
變動率︰-3.588%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/12/2025 13:03 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/12/2025 13:03 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02899 紫金礦業
  • 35.380
  • 02531 廣聯科技控股
  • 5.480
  • 08489 裕程物流
  • 0.330
  • 09858 優然牧業
  • 5.060
  • 09956 安能物流
  • 11.820
股份推介
  • 09633 農夫山泉
  • 48.160
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.490
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.080
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.840
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 575.000
  • 目標︰$613.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.400
  • 00005 滙豐控股
  • 121.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 201.800
  • 00358 江西銅業股份
  • 37.980
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.850
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 38.980
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 6.980
  • 目標︰$7.70
熱炒概念股
即時重點新聞

22/12/2025 17:00  《盤後部署》恒指假前料窄幅上落，GPU第二股接力招股中芯未炒完

22/12/2025 16:12  恒指午後觸底再頹彈，全日收升111點收報25801，成交不足1700億

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》明基醫院破發全日最低位收市，血洗五成每手蝕2310元

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》印象大紅袍破發全日最低位收市，低收三成半每手蝕1270元

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》華芢生物首掛全日最低位收市，破發收低近三成每手蝕2240元

22/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２５億元，買中芯沽中移動

22/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗削龍湖潤地目標一成，麥格理升金礦股目標紫金最多逾七成

22/12/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９０，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 阿凡達3北美票房失利，電影技術革新都救唔到荷里活？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指重返三千九，LPR連續七個月不變，托育服務法等首次提請審議新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

周潤發低調於酒樓大排筳席，與百位昔日電視台工作人員敍舊新文章
人氣文章

財智談．陳家揚

出遊現實版《千與千尋》加數字消費生活體驗
人氣文章

騙局大拆解

假冒中電職員誘騙投資環保廢料！中電：絕不透過社交媒體聯絡客戶推廣投資 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

聖誕風美甲推薦！從金屬珠光浪漫、美德拉風到低調毛絨質感，告別經典紅綠配！ 新文章
人氣文章

Art & Living Feature

冬日藝文指南：港芭《胡桃夾子》、楊詩敏 x 黃智雯《天下無不西之閨蜜》、法國馬戲《反轉人生》
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

月經羞辱：負評、標籤經期女性！月經期間不可洗澡、尼泊爾「月經小屋」超誇張？國際培幼會（香港）總幹事：應設立月經友善空間！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遊日注意｜女星住温泉旅館錯用1電器，吸入霉菌致肺炎咳斷肋骨
人氣文章
名人保養 │ 61歲尹天照身形發福滲大叔味，網民感慨歲月催人老
人氣文章
抗老關鍵丨研究揭每日3件事，身體年齡逆轉兼降6成癌症風險新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 02:03
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/12/2025
新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區