恒指午後觸底再頹彈，全日收升111點收報25801，成交不足1700億

22/12/2025

恒指午後觸底再頹彈，全日收升111點收報25801，成交不足1700億

 

　　美股上周五（19日）三巫日放大成交量但無損指數上揚，三大指數收升，而歐股創新高，樂觀情緒傳染亞太股市，恒生指數高開過百點，但升至百天線（約25868點）後見阻力，隨即回落，午後一度倒跌，其後又再頹彈，恒指全日收報25801，20天線（約25755）保不失，升111點或0.4%。臨近聖誕假期，今日主板成交只得1698億元，按日減少超過500億元。

 

　　恒生中國企業指數收報8939，升38點或0.4%。恒生科技指數收報5526，升47點或0.9%。

 

　　港股首家圖形處理器(GPU)概念股壁仞科技(06082)今日至下周一（29日）招股，每股作價介乎17元至19.6元，集資額最多達48.55億元。AI晶片炒作，中芯(00981)成交量顯著增，股價全日大升5.92%，報68.9元；華虹(01347)升5.17%，報71.25元，ASMPT(00522)升4.01%，報77.35元。

 

　　新消費概念落鑊，泡泡瑪特(09992)炒作Labubu大電影新消息，股價升4.61%，報201.8元，，老鋪黃金(06181)漲6.46%，報700.5元，蜜雪集團(02097)更飆10.13%，報435元，毛戈平(01318)升2.11%，報89.55元；預計中國新一輪刺激內需領域為服務業，旅遊平台股攜程(09961)漲2.68%，報575元。

 

　　亞洲時段白銀現貨繼續上揚1.75%，高見68.40美元，再創歷史新高。紫金(02899)升5.3%，報35.38元，中國白銀集團(00815)同升5.8%，報0.73元。

 

　　科技股表現個別，百度(09888)升1.26%，報120.3元，阿里(09988)升0.76%，報146.4元，騰訊(00700)升0.08%，報614.5元，快手(01024)升0.6%，報66.7元，小米(01810)則跌1.83%，報39.8元。內地出台互聯網平台價格行為規則，禁止不合理限制經營者定價能力。

 

　　美國防授權法此前簽署生效，生物安全法案搭上NDAA順風車亦獲得通過，藥明系捱沽，藥明生物(02269)挫2.99%，報33.14元，藥明康德(02359)跌2.6%，報101.1元，雙雙佔據藍籌跌幅榜前兩位，藥明合聯(02268)則跌4.29%，報67元。

 

　　恒隆地產(00101)收跌2.23%，報8.78元；萬科(02202)在境內債寬限期結束前召開債權人會議，待消息公布，股價跌1.94%，報3.54元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

