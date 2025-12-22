新股掛牌 | 首日掛牌四新股見光死，明基醫院最痛慘遭血洗五成

明基醫院破發每手蝕2310元

明基醫院(02581)首掛以全日最低位收市，收報4.72元，較招股價9.34元低49.5%，為今日四隻新股跌幅最大者；一手500股，不考慮交易費用，每手帳面蝕2310元。成交784.5萬股，涉資4548萬元。

明基醫院今早開報6.5元，較招股價9.34元低30.4%，每手蝕1420元。

明基醫院最終發售價每股9.34元，為下限定價，香港公開發售部分共有約9291人申請，超額認購約5.28倍，認購一手500股的6679人中有3340人獲配股份，分配比率50.01%，認購4000股方穩獲一手。「頂頭槌飛」涉335萬股，共有1人申請，獲72.3萬股，分配比率21.58%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購0.28倍。該集團招股集資約6.25億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量股份成交，股價亦可能大幅波動。

印象大紅袍每手蝕1270元

印象大紅袍(02695)首掛以全日最低位收市，收報2.33元，較招股價3.6元低35.3%；一手1000股，不考慮交易費用，每手帳面蝕1270元。成交4268萬股，涉資1.47億元。

印象大紅袍今早開報3.26元，較招股價3.6元低9.4%，以每手1000股計，不計手續費，每手蝕340元。

集團最終發售價每股3.6元，接近招股價範圍3.47元至4.1元之下限，香港公開發售部分共有約11.4萬人申請，超額認購約3396.48倍，認購一手1000股的4.7萬人中有380人獲配股份，分配比率0.8%，無人穩獲一手。該股早前輝立暗盤收報3.44元，比定價跌4.4%，一手帳面虧損160元。「頂頭槌飛」涉180.5萬股，共有2968人申請，其中1185人獲1000股，分配比率0.02%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購0.91倍。該集團招股集資約1.3億元。

南華期貨H股首掛收低逾24%

南華期貨股份(02691)首掛收報9.1元，較招股價12元低24.2%，一手500股，不考慮交易費用，每手帳面蝕1450元。成交794.55萬股，涉資7875萬元。

南華期貨股份今早開報9.13元，較招股價12元低23.9%，每手蝕1435元；盤中低見8.7元。

南華期貨早已在A股上市，A股(滬:603093)收報19.61元人民幣，升0.35元人民幣或1.8%；成交892.11萬股，涉資1.75億元人民幣。現價A股對H股呈溢價137.65%。

南華期貨公布，香港公開發售部分共有約7479人申請，以招股價12.00元至16.00元範圍之下限定價，超額認購約0.91倍，認購一手500股H股的5663人中有4227人獲配股份，分配比率74.64%，認購兩手1000股可穩獲一手。該集團於今日掛牌上市，最終發售價每股H股12元，輝立暗盤收報11.11元，比定價跌7.4%，一手帳面虧損445元。「頂頭槌飛」涉200萬股，共有1人申請，獲200萬股，分配比率100%，香港公開發售股份經重新分配後升至約1614.8萬股佔發售股份總數15%，至於國際發售超額認購不足。該集團招股集資約12.9億元。鑒於股權高度集中於數目不多股東，即使小量H股成交，H股價格亦可能大幅波動。

華芢生物首掛每手蝕2240元

華芢生物-B(02396)首掛，尾市跌幅擴大以全日最低位收市，收報27元，較招股價38.2元低29.3%，一手200股，不考慮交易費用，每手帳面蝕2240元。成交498.96萬股，涉資1.89億元。

華芢生物今早開報33.8元，較招股價38.2元低11.5%，每手蝕880元。

華芢生物公布，最終發售價每股H股38.2元，以招股價38.20元至51.00元範圍之下限定價，香港公開發售部分共有約14.67萬人申請，超額認購約790.95倍，認購一手200股H股的9.85萬人中有2464人獲配股份，分配比率2.5%，認購25萬股方穩獲一手。集團於今日掛牌上市，輝立暗盤收報38.42元，比定價升0.6%，一手帳面賺44元。「頂頭槌飛」涉88.24萬股，共有283人申請，各獲400股，及其中174人獲發額外200股，分配比率0.06%，香港公開發售股份佔發售股份總數維持10%，至於國際發售超額認購5.05倍。該集團招股集資約6.7億元。

撰文：經濟通市場組

