港交所陳翊庭：今年是全球投資者紛紛重返香港市場的一年，續大力擴大產品生態圈

港交所(00388)行政總裁陳翊庭表示，2025年是全球投資者紛紛重返香港市場的一年，中國內地和亞洲的創新發展為市場注入源源不絕的活力。市場流動性不斷增加，上市鑼聲接連響起，創新獲得資本青睞。港交所將會再接再厲，繼續大力擴大產品生態圈，建設更加豐富多元的市場，提供各種現貨股票、ETF、衍生產品、定息及貨幣產品，以及其他風險管理工具，滿足不同投資者的需求。

港交所行政總裁陳翊庭（港交所圖片）

陳翊庭續指，今年集團還取得了不少戰略進展，鞏固港交所今後繼續作為國際融資平台的基礎。集團對迅清結算控股進行了戰略投資、推進了購置集團永久總部的計劃，也就進一步提高市場效率及活力進行了多項市場諮詢。一系列上市改革以及集團的「科企專線」吸引了不少創新公司來港上市，而互聯互通機制則繼續為連接中國內地與國際資本市場發揮著獨特的橋樑作用。展望2026年，集團將繼續依靠科技賦能、攜手合作夥伴，共同構建面向未來的生態圈，提供更豐富的產品、更便利的參與途徑和更多元的選擇。

正積極推動定息及貨幣產品生態圈發展

港交所提及，在推進未來發展戰略的路上，構建一個創新而強韌的金融生態圈至關重要。借鑑香港現貨市場取得的成功，港交所目前正積極推動定息及貨幣產品（FIC）生態圈的發展。

為了構建多元資產產品生態圈，港交所投資了迅清結算控股20%的股權，進一步加深與香港金融管理局的戰略合作關係。這項戰略投資建基於雙方於今年3月簽訂的合作備忘錄，將鞏固香港作為全球債券融資中心、風險管理中心及離岸人民幣業務中心的地位，為打造充滿活力的定息及貨幣產品市場奠定基礎，使其深度及流動性均可媲美香港股票市場。

LME今年亦表現強勁，年初至11月30日的平均每日成交量較去年同期升6%。繼3月推出新交易平台LMEselect v10後，亦發布了旨在提升流動性與透明度的期權市場現代化計劃。LME計劃於2026年下半年初引入期權自動到期功能，預計年底推行電子期權交易。

撰文：經濟通採訪組

