港交所 | 今年香港新股市場融資額位居全球第一，平均每日成交額創下歷史新高

港交所(00388)表示，今年是港交所持續發展、積極開拓、銳意改革的一年。這一年，港交所對股票市場作出了多項重大改革，並在固定收益及貨幣產品（定息及貨幣產品）方面進行戰略投資、打造富有活力的產品生態圈，積極拓展新興業務領域，同時不斷加強與國際市場的聯繫。

今年香港新股市場融資額位居全球第一

2025年，香港新股市場融資額位居全球第一，融資額較去年明顯上升，平均每日成交額更創下歷史新高。現貨市場2025年首11個月平均每日成交金額達2307億港元，較去年同期上升43%。截至12月19日，共有106家公司在港交所上市，融資總額達到2746億港元，其中四家公司更躋身2025年全球十大新股之列。在港交所上市的公司透過再融資籌集了660億美元，彰顯香港資本市場的活力和深度。

隨著「DeepSeek時刻」和中國內地多項科技創新的出現，再加上香港市場推出多項改革，國際資本明顯回流至香港。自《上市規則》第十八A章和第十八C章實施以來，共有88家生物科技和特專科技公司在港交所上市，充分反映出投資者對前沿領域的濃厚興趣。

今年5月，港交所與證監會聯手推出「科企專線」，便利特專科技公司及生物科技公司申請上市。這項戰略舉措讓創新型企業能夠更有效地籌集資金，通過充滿活力的香港金融市場加快發展。

今年迎來哈薩克斯坦及新加坡等地區發行人來港上市

2025年，港交所繼續加強國際聯繫，包括積極拓展上市公司來源，吸引來自不同地區的發行人到香港上市。今年港交所迎來了來自哈薩克斯坦、新加坡、泰國和阿聯酋等地區的發行人來港上市。

港交所今年新增泰國證券交易所為認可證券交易所，亦與阿布扎比證券交易所簽署合作備忘錄，進一步彰顯港交所致力為發行人創造充滿活力、互聯互通的市場。同時，港交所在利雅得開設辦事處，並在杜拜成立大宗商品定價子公司，突顯了集團擴大國際影響力、在中東地區拓展大宗商品業務的戰略布局。

港交所衍生產品市場今年屢創佳績

港交所衍生產品市場今年也屢創佳績。截至11月30日，期貨及期權平均每日成交合約張數創下169萬張的新高紀錄，按年升8%。其中股票期權是交投最活躍的產品，平均每日成交合約張數達895548張，較去年同期升23%。

交易所買賣產品（ETP）（包括ETF和槓桿及反向產品）市場日益壯大，截至11月底，平均每日成交金額達376億港元，較去年同期翻倍。年內，港交所迎來亞洲首批個股槓桿及反向產品上市，進一步豐富產品多樣性及提升市場流動性。2025年內共有48隻新ETP上市，充分體現了港交所產品生態圈豐富多元。

未來港交所續不斷優化市場

展望未來，港交所將繼續不斷優化市場，並透過推出新產品來活躍市場交易和豐富產品生態圈，從而實現「流動性創造流動性」的良性循環。未來的新舉措包括：建議將每手股數簡化為八種選擇；實施無紙證券市場；以及其他主要改革措施。這些措施能確保香港資本市場持續保持活力和競爭力，並靈活應對不同持份者的需求變化。

