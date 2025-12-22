小傳日記 | 阿凡達3北美票房失利，電影技術革新都救唔到荷里活？

荷里活新片《阿凡達：火與燼》喺首映嘅票房表現令人大跌眼鏡，北美首映三日票房得8800萬美元，遠低於市場預期嘅1.1億至1.25億美元，相比2022年《阿凡達：水之道》同期1.34億美元嘅盛況，呢個落差都幾大。再睇返市場反應，參與投資《阿凡達3》嘅博納影業(深:001330)，早前因為「阿凡達情意結」而股價狂升，出現咗「5日4漲停」大漲行情，但隨住預售數據唔算太理想，連續兩個交易日跌停。

阿凡達3有片尾彩蛋嗎？反派灰燼族首領是她演，電影主題曲入圍2026金球獎

阿凡達系列算唔算經典，眾說紛紜啦，但冇人會反對，佢成功嘅根本在於開創性嘅電影技術。猶記得2009年，阿凡達第一集主打革命性3D技術，觀眾就算對荷里活猛片唔感興趣，都會想知道戴3D眼鏡睇戲可以有幾3D，相當新穎嘅觀影體驗令阿凡達成為影史全球票房冠軍。當年阿凡達帶起3D電影風潮，唔少電影即使唔係用雙鏡頭拍攝，都要後期製作「偽3D」，就算畫面唔3D，字幕都要3D！但係時移世易，時下觀眾對3D效果已經審美疲勞，反而覺得戴3D眼鏡睇戲會令電影畫面變暗，而家你想搵套3D電影去睇都唔容易喇。

到咗阿凡達2，既然劇名叫《水之道》，導演占士金馬倫團隊就主打水下動態捕捉技術，拍海底世界唔再係「乾拍濕」，而係要求演員喺巨型水槽入面演出，以求還原水中浮力同阻力，不過大部分觀眾都唔係因為感受技術革新而入場，純粹係因為阿凡達1太出名不得不睇啫。雖然故事被批評有啲老土，但係全球依然收穫23.2億美元票房。

至於阿凡達3，製作團隊依然落本，耗資4.6億美元，除咗精進水下動態捕捉，仲要研究點樣還原岩漿流動、火山噴發同餘燼飄散嘅效果，不過內行看門道，外行看熱鬧，街客又會唔會關心啲熔岩效果做得似唔似？技術奇觀由「第一次見」變成「理所當然」，震撼感冇晒，再加上票價賣超貴，觀眾自然就要對劇本有要求。根據網上評價，呢部片長達3個鐘又18分鐘，節奏拖沓，有觀眾反映睇到一半就想瞓覺，而且劇本太過模式化，有啲段落好似將之前兩集劇情重演噉，甚至有觀眾話睇戲期間瞓一覺，醒番都唔影響理解添。

金馬倫話過，如果阿凡達3票房唔好，就唔會開拍阿凡達4同阿凡達5，其實難受嘅又點止金馬倫一個？成個荷里活都面臨緊同一困局，商業電影製作成本極高又極其耗時，而如今觀眾有更多視聽選擇，睇Netflix睇D+睇Youtube睇抖音甚至睇《三分鐘看完XXX》，注意力被嚴重分散，對於慢工出細貨嘅電影業簡直係噩夢。荷里活猛片數量大減，香江電影院執完一間又一間，韓國好多電影明星都因為冇戲拍要改拍電視劇，拯救電影業已經係全球性問題，而且係十萬火急，希望呢艘擁有輝煌歷史嘅電影巨輪唔會遇上致命冰山喇，請請！

