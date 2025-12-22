  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
回顧25 展望26
etnet專輯

新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作

22/12/2025

　　港交所(00388)前行政總裁李小加所創立的滴灌通近日發布股東信，宣布決定暫時擱置滴灌投資（MIFC）的21章上市申請，因難以在短時間完成所需監管手續和程序，相關流程較預期需時大幅延長。他續稱，雖然通過21章「公募基金」上市的成功，對滴灌通的短期發展有諸多好處，但時間的不確定性，已開始影響滴灌通整體的發展節奏。

 

新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作

（資料圖片）

 

　　同時，李小加表示，決定優先啟動MIFC私募基金程序，作為私募基金運作，亦指相關募資和投資部署上都會更靈活，能更快進入市場，能更有效地吸引全球大型投資機構參與。而在時機更成熟時，將再考慮更新A-1申請表，重啟21章「公募基金」上市程序。

 

明年初啟動本身推遲了的3.0投資計劃

 

　　李小加又稱，暫時擱置「公募基金」上市，讓滴灌通得以全面啟動本身推遲了的3.0投資計劃，將在2026年初正式啟動，同時同步開展MIFC私募基金募集工作，滴灌通集團將投入1億美元自有資金，認購MIFC首期LP份額。其3.0投資計劃主要目的是聚焦資金端和資產端之間的標準化轉換打樣，包括三個核心內容，分別為啟動MIFC私募基金，將其打造成第一個「中央廚房」（Originate-to-Distribute OTD模式，即發起-分銷模式），由MIFC作為投資主體，在滴灌通1.0的路線圖，統一「採購」投資分散、小額和非標的現金權合同；由MIFC統一「打包」，生成一個底層資產為現金權合同的、動態增長的資產支持型證券產品（ABS），簡稱RWC（Real World Cashflows）；由MIFC統一「銷售」，通過收益風險夾層安排，將RWC的標準份額，授予境外傳統金融市場參與者。

 

AI驅動為3.0階段核心競爭力

 

　　滴灌通表示，已非常接近在全系統完成AI重塑，將在2026年一季度開始全面部署滴灌通投資算法引擎、數字獲客引擎和新一代資金清分引擎。新推出的「滴灌導航圖」正以AI為核心總調度師，，讓小微資產的篩選、匹配與落地全流程更精准、更高效，料這一AI驅動的業務範式將成為3.0階段的核心競爭力之一。

 

　　滴灌通於今年6月中安排新成立的「滴灌投資」以上市規則21章投資公司申請香港IPO。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02899

紫金礦業

35.380

異動股

02531

廣聯科技控股

5.480

異動股

08489

裕程物流

0.330

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,427.94
    +293.05 (+0.609%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,876.90
    +42.40 (+0.620%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,433.64
    +126.02 (+0.541%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.038
變動率︰+1.498%
較港股︰+0.15%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升122.544
變動率︰+1.078%
較港股︰+1.03%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升7.542
變動率︰+0.832%
較港股︰+0.03%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.051
變動率︰-2.701%
較港股︰-0.57%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰升1.920
變動率︰+3.784%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升112.920
變動率︰+3.114%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升11.020
變動率︰+2.037%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升23.390
變動率︰+1.431%
精選美股 More
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰升35.725
變動率︰+5.695%
NVAX
諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰升6.936
變動率︰+4.143%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰升494.962
變動率︰+2.860%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌22.980
變動率︰-3.567%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/12/2025 13:04 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/12/2025 13:04 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02899 紫金礦業
  • 35.380
  • 02531 廣聯科技控股
  • 5.480
  • 08489 裕程物流
  • 0.330
  • 09858 優然牧業
  • 5.060
  • 09956 安能物流
  • 11.820
股份推介
  • 09633 農夫山泉
  • 48.160
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.490
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.080
  • 目標︰$29.40
  • 00270 粵海投資
  • 6.840
  • 目標︰--
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 575.000
  • 目標︰$613.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 39.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 146.400
  • 00005 滙豐控股
  • 121.300
  • 09992 泡泡瑪特
  • 201.800
  • 00358 江西銅業股份
  • 37.980
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 14.850
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 38.980
  • 目標︰--
  • 02883 中海油田服務
  • 6.980
  • 目標︰$7.70
熱炒概念股
即時重點新聞

22/12/2025 17:00  《盤後部署》恒指假前料窄幅上落，GPU第二股接力招股中芯未炒完

22/12/2025 16:12  恒指午後觸底再頹彈，全日收升111點收報25801，成交不足1700億

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》明基醫院破發全日最低位收市，血洗五成每手蝕2310元

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》印象大紅袍破發全日最低位收市，低收三成半每手蝕1270元

22/12/2025 16:08  《新股掛牌》華芢生物首掛全日最低位收市，破發收低近三成每手蝕2240元

22/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２５億元，買中芯沽中移動

22/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】花旗削龍湖潤地目標一成，麥格理升金礦股目標紫金最多逾七成

22/12/2025 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７９０，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 阿凡達3北美票房失利，電影技術革新都救唔到荷里活？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指重返三千九，LPR連續七個月不變，托育服務法等首次提請審議新文章
品味生活
生活
人氣文章

陶冬天下．陶冬

日本加息不會觸發東南亞危機新文章
人氣文章

娛樂

周潤發低調於酒樓大排筳席，與百位昔日電視台工作人員敍舊新文章
人氣文章

玩樂假期

香港機場重現「70年代香港首間麥當勞」！完美復刻舊百德新街：藥房、電器鋪、霓虹燈招牌 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

「趙無極：版藝匠心」：M+在展覽上的選擇與國際慣例的落差 新文章
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環五星酒店扒房翻新在即！鮮香魚子醬薄撻、烤紅鯔魚配紫蘇蓉、龍蒿醃烤雞，新任法籍主廚帶來味蕾驚喜
人氣文章

Art & Living Feature

冬日藝文指南：港芭《胡桃夾子》、楊詩敏 x 黃智雯《天下無不西之閨蜜》、法國馬戲《反轉人生》
健康好人生 Health Channel
人氣文章
富豪回春｜48歲富豪抗衰老最新容貌曝光，宣告2039年前讓人類永生新文章
人氣文章
名人養生 │ 60歲郭富城40年堅持每日只食1餐，自爆只為1人打破習慣
人氣文章
真假陳皮 │ 央視揭奸商工藝陳皮假冒新會老陳皮，成本僅¥70卻賣千元
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/12/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 02:04
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話22/12/2025
新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

仇恨的鐘擺，澳洲恐襲表象背後

18/12/2025 12:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區