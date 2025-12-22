新股上市 | 滴灌通暫擱港股上市因流程長影響自身發展，先改以私募基金運作

港交所(00388)前行政總裁李小加所創立的滴灌通近日發布股東信，宣布決定暫時擱置滴灌投資（MIFC）的21章上市申請，因難以在短時間完成所需監管手續和程序，相關流程較預期需時大幅延長。他續稱，雖然通過21章「公募基金」上市的成功，對滴灌通的短期發展有諸多好處，但時間的不確定性，已開始影響滴灌通整體的發展節奏。

同時，李小加表示，決定優先啟動MIFC私募基金程序，作為私募基金運作，亦指相關募資和投資部署上都會更靈活，能更快進入市場，能更有效地吸引全球大型投資機構參與。而在時機更成熟時，將再考慮更新A-1申請表，重啟21章「公募基金」上市程序。

明年初啟動本身推遲了的3.0投資計劃

李小加又稱，暫時擱置「公募基金」上市，讓滴灌通得以全面啟動本身推遲了的3.0投資計劃，將在2026年初正式啟動，同時同步開展MIFC私募基金募集工作，滴灌通集團將投入1億美元自有資金，認購MIFC首期LP份額。其3.0投資計劃主要目的是聚焦資金端和資產端之間的標準化轉換打樣，包括三個核心內容，分別為啟動MIFC私募基金，將其打造成第一個「中央廚房」（Originate-to-Distribute OTD模式，即發起-分銷模式），由MIFC作為投資主體，在滴灌通1.0的路線圖，統一「採購」投資分散、小額和非標的現金權合同；由MIFC統一「打包」，生成一個底層資產為現金權合同的、動態增長的資產支持型證券產品（ABS），簡稱RWC（Real World Cashflows）；由MIFC統一「銷售」，通過收益風險夾層安排，將RWC的標準份額，授予境外傳統金融市場參與者。

AI驅動為3.0階段核心競爭力

滴灌通表示，已非常接近在全系統完成AI重塑，將在2026年一季度開始全面部署滴灌通投資算法引擎、數字獲客引擎和新一代資金清分引擎。新推出的「滴灌導航圖」正以AI為核心總調度師，，讓小微資產的篩選、匹配與落地全流程更精准、更高效，料這一AI驅動的業務範式將成為3.0階段的核心競爭力之一。

滴灌通於今年6月中安排新成立的「滴灌投資」以上市規則21章投資公司申請香港IPO。

