盤前攻略 | 美股聖誕前續造好 觀望利好作用料港股日內波動

聖誕前美股持續走高，除美光財報表現勝預帶動外，有報道指英偉達將於明年農曆年前後起正式向中國客戶供應H200晶片，料出貨約4萬至8萬塊H200晶片。受晶片業消息帶動，道指及標普攀高之餘更逼近日前所創新高，道指升227點報48362，標普升43點報6878，納指升121點報23428。

（Shutterstock圖片）

中概股、ADR個別發展

中概股個別發展，阿里巴巴升0.78%報150.96美元，拼多多升2.19%報111.91美元，京東升0.94%報29.09美元，百度升0.48%報124.41美元，小鵬升0.81%報20.02美元，理想跌0.12%報16.98美元，蔚來升0.20%報5.00美元，小馬智行升2.13%報16.28美元，禾賽跌3.44%報22.75美元，文遠知行升0.56%報8.97美元。

ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股低0.07%，折合614.1港元；美團(03690)ADR較港股高0.16%，折合103.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.49%，折合83.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.99%，折合122.5港元；小米(01810)ADR較港股低0.38%，折合39.6港元；港交所ADR較港股高0.39%，折合408.6港元。

恒指回吐機會不小，25086前有支持則恒指可望轉勢

昨日恒指夜期升95點報25909，目前有「黑期」之的新加坡HS50指數現報25896，升100點，恒指料高開數十點。

恒指昨日早上輕微升高至25850附近後隨即受短線下降軌阻力影響回落，如今日繼續受制於該位，則有可能會出現升後回吐情況，觀望英偉達正式對華供應H200消息能否帶來支持動力，若恒指未能受惠向上維持回吐，下方則不宜跌穿上一個小型浪底25086，否則仍會陷於一浪低於一浪格局。然而即使大市今日受阻回吐，只要今趟小回吐未有跌穿25086，則可以憧憬沽壓減輕，有望將大市短線趨勢扭轉為三角收斂型態，蓄力回升。

參考恒指牛熊證街貨分布，果不其然恒指牛證較貼價區域有較多淨新增街貨量，25400至25499淨增593張對應期指張數至741張，如今日無甚利好消息加上假期前成交偏弱，將有利淡友短線下殺，今日應小心日內波動風險。

