內房困局 | 萬科到期境內債獲同意延長寬限期至下月，惟新展期方案僅兩成支持遭駁回

萬科企業(02202)(深:000002)公布，有關債務餘額20億元（人民幣．下同）的2022年度第四期中期票據，召開2025年第二次持有人會議已形成決議，延長中期票據寬限期在內的兩項議案獲通過，本息兌付日之寬限期由5個工作日延長至30個交易日，屆滿日獲延長至明年1月28日。

不過萬科新一版展期12個月方案仍然遭大部分持有人反對，支持率只得20.2%，遠低於方案通過所需的90%以上門檻。萬科新版展期方案承諾即時付息及提供未具體說明的增信措施。

債券如在30個交易日的寬限期內對該中期票據本息進行足額償付、消除違約事件或通。過債券持有人會議予以豁免的，則不構成發行人對中期票據的違約，不觸發相關違約責任。寬限期內不設罰息，不另行設置或產生違約金、逾期利息和罰息等。

11.2億人幣擔保融資獲延長1年

此外，該集團指，控股子公司鄭州榮望房地產開發前期通過保險資金不動產債權投資計劃形式向太平資產管理融資並完成提款，截至目前，融資餘額11.2億元，經協商將投資計劃的投資期限延長1年，而擔保方式不變。擔保發生後，該集團及控股子公司對外擔保總額將為941.36億元，佔去年末股東淨資產比重將為46.45%。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇