  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

小米 | 新手機即將發布兼密密回購，股價照跌未宜沾手？

23/12/2025

　　小米集團(01810)宣布小米17 Ultra發布會定於本周四(25日)晚舉行，管理層表明因成本大升一定會加價，另集團申報昨日(22日)再斥約1.5億元回購375萬股，最近3天合計回購1125萬股，又獲北水連續17日淨買入，再加上集團最近發布新模型MiMo-V2-Flash，獲大行唱好，惟小米股價照樣反覆下跌，已跌穿所有平均線。值得一提，上周有美國議員去信國防部，要求將小米等多家中國科企列入涉軍實體名單，對小米可能也有影響，或許仍未到吸納時候。

 

小米 | 新手機即將發布兼密密回購，股價照跌未宜沾手？

（AP圖片）

 

小米17 Ultra本周四發布　盧偉冰：成本大升一定會加價

 

　　小米集團公布，小米17 Ultra發布會定於本周四晚上7時舉行。對於小米17 Ultra是否會加價，小米集團總裁盧偉冰在近日舉辦的一場直播互動活動中表示，從2022年底至今差不多3年間，人工智能(AI)迎來了爆發式的增長。根據整體判斷，2025、2026、2027三年都會是內存成本上漲點。內存價格猛漲，會帶來手機成本的大幅上升。

 

　　他表示，小米15 Ultra發布時官方曾稱這是「最後一次6499元」，而17 Ultra更是疊加了內存的上漲，且漲幅遠高於處理器、相機等，因此小米17 Ultra一定會加價，而且他個人認為還要「漲得有點多」，但是相較內存成本上升，他覺得價格還是低。據報，小米17 Ultra為小米與徠卡(Leica)的影像戰略合作後的重點產品。

 

小米 | 新手機即將發布兼密密回購，股價照跌未宜沾手？

（截自小米微博）

 

小米昨斥1.5億元回購375萬股　獲北水連續17日淨買入

 

　　另外，小米申報，昨日斥約1.49億元回購375萬股，每股最高價39.9元，每股最低價39.8元。最近3天，集團合計回購1125萬股，涉及金額4.52億元，並全部注銷。而自授權決議案通過(2025年6月5日)至今，集團累計回購約1.3億股，佔約0.5%股權。

 

　　值得一提，北水已連續17日淨買入小米，共計155億元，其中於昨日淨買入6.87元。

 

美議員促將小米等列入涉軍名單　花旗：影響有限予目標價50元

 

　　不過，據報9名美國共和黨議員上周去信美國國防部長赫格塞斯，要求將小米及DeepSeek等多家中國科企列入涉嫌協助中國軍方的實體名單。小米發聲明稱，將公司列入上述名單是沒有依據。小米表示，公司並不是中國軍事公司，亦未與任何中國軍方實體存在隸屬或關聯關係，公司在過去及現在都是一間消費品公司，只提供民用及商業用途的產品與服務。

 

　　花旗發表研報指，注意到小米於2021年5月從美國國防部的CMC名單中被移除，另部分中國企業於2025年1月被新增至Section 1260H名單，但美國尚未對這些企業的美國業務營運實施制裁。小米在美國沒有業務營運，因此即使潛在被列入，亦應不會受到太大影響。該行予小米「買入」評級，目標價50元。

 

小米發布新模型MiMo-V2-Flash　大摩：料AI有更明顯進展

 

　　另方面，據內媒報道，小米上周二(16日)正式發布並開源新模型MiMo-V2-Flash。有內地網民實測，認為這款新模型在問題響應速度方面，相比豆包、DeepSeek以及元寶等模型更快。高盛指，小米全新開源模型MiMo-V2-Flash是專為推理、編程及智能體場景構建的基礎語言模型，並以極致效率為設計核心。MiMo-V2-Flash採用混合專家架構，總參數量達3090億，活躍參數為150億。該行認為小米正快速發展其AI基礎設施與應用能力，並崛起為頂級的開源模型開發者，將加速其「人、車、家全生態」的智能化整合。該行繼續預期小米會帶來更多AI相關成果，並將AI應用拓展至其不斷擴大的生態系統。集團管理層預計2026年研發投入將達400億元人民幣，未來五年累計投入2000億元人民幣，晶片組、操作系統(OS)及AI為重點投資領域，現予小米「買入」評級，目標價53.5元。

 

　　摩根士丹利則指，小米發布開源大模型MiMo-V2-Flash，總參數309B(激活15B)，並被認為在市場上具有與主流大型語言模型競爭的能力。該行相信，小米發布最新的大模型，表明公司對AI研究與開發的承諾。預期公司未來在雲端AI和邊緣AI方面將取得更明顯的進展，予目標價62元，評級為「增持」。

 

伍禮賢：基本面已沒之前強勁　股價短期料偏弱只宜觀望

 

小米 | 新手機即將發布兼密密回購，股價照跌未宜沾手？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，投資者較重視小米基本面沒之前那麼強勁，包括手機業務出現增長放緩情況，再加上儲存芯片大幅調升價格，亦令其生產成本有所上升，而新能源車業務亦類似，訂單水平沒之前初推出新能源車時那麼強勁，這些都是促使其股價下跌的因素。至於其他負面消息，例如小米或會被美國列入涉軍名單，影響未必特別大，因以小米產品側重消費品類型來看，未必有太密切關係，可能氣氛方面會受影響，但相信投資者更著重其基本面。

 

　　伍禮賢又指，現時在港上市科技公司在AI模型的研究及發展都較多，而AI模型能否為公司業績帶來很大提升，也要看其怎樣與現有業務相配合，當然這是利好因素，但未至於令小米股價有很大受惠。在那麼多不明朗因素下，相信小米股價短期繼續維持偏弱格局機會較大，投資者不要急於博反彈，不妨待其股價喘定一些，或待相關消息面或氣氛轉好，到時才再吼會更理想。所謂寧買當頭起，弱勢股博反彈不易，即使再跌也只宜觀望。

 

　　小米半日跌1.66%收報39.14元，連跌兩日，累計跌幅3.45%，成交27.57億元。其他科技股表現各異，阿里巴巴(09988)升0.68%報147.4元，騰訊(00700)跌1.47%報605.5元，美團(03690)升0.39%報103.2元，京東(09618)升0.98%報113.4元，百度(09888)升0.33%報120.7元，快手(01024)跌3.6%報64.3元，網易(09999)升0.19%報214.6元，嗶哩嗶哩(09626)升0.41%報194.8元。

 

小米 | 新手機即將發布兼密密回購，股價照跌未宜沾手？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

其他小米相關新聞：
《窩輪豪情－梁業豪》今天應伺機平掉期權長倉計數
小米集團(01810) 昨斥約1.5億元回購375萬股，每股最高價39.9元

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01024

快手－Ｗ

63.950

異動股

02828

恒生中國企業

91.320

異動股

00322

康師傅控股

12.340

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.050
  • 02828 恒生中國企業
  • 91.300
  • 00322 康師傅控股
  • 12.330
  • 02396 華芢生物－Ｂ
  • 23.260
  • 02899 紫金礦業
  • 34.580
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 8.850
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 426.000
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 48.180
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.240
  • 目標︰$29.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 603.000
  • 00005 滙豐控股
  • 121.600
  • 00981 中芯國際
  • 68.500
  • 01347 華虹半導體
  • 70.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 147.500
報章貼士
  • 01818 招金礦業
  • 32.920
  • 目標︰$38.00
  • 00425 敏實集團
  • 31.100
  • 目標︰$40.00
  • 09636 九方智投（一百）
  • 50.750
  • 目標︰$60.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/12/2025 15:22  《異動股》快手仍跌4%，直播功能逐步復常強調嚴守合規底線

23/12/2025 13:24  《異動股》滔搏重挫近8%穿250天線，上季銷售高單位數百分比下跌

23/12/2025 12:45  《午市前瞻》提振消費加持料明年開局穩中向好，國泰股價高水要買宜吼低

23/12/2025 12:08  恒指半日升47點報25848，石藥炒高內銀內險見升，快手惹禍領跌

23/12/2025 11:15  【回顧展望－樓市轉勢】樓市終見轉勢曙光，「北水」熱潮再現，明年料租價齊漲樓價最牛看升15%

23/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入３１﹒２５億元，買中芯沽中移動

23/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】中金升海底撈目標，普拉達遭麥格理降目標但維持…

23/12/2025 11:40  《財資快訊》美電軟報７﹒７７７０，隔夜拆息較上日升４３基點

專題透視
人氣文章

新聞>市場動向

港股國產 GPU 第一股！壁仞科技招股進行中，港股AI賽道迎新標的新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 新手機即將發布兼密密回購，股價照跌未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 提振消費加持料明年開局穩中向好 國泰股價高水要買宜吼低新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

聖誕禮盒2025｜皇玥節日限定「聖誕樹綠茶曲奇」，網店購買各式禮盒可享高達65折＋買3送1
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

簽約前必備Checklist（一）｜5分鐘快速掃描英文合約重點，避免墮入賣身契陷阱
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

桃花妝容教學︱光影修容提升人緣＋立體鼻樑顯自信＋卧蠶妝吸引異性新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

聖誕禮物2025：奢華香氛三選！Le Labo經典香氣、Frédéric Malle 15週年限定版、Serge Lutens 全新流金時代系列 新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

花生醬真的「有毒」嗎？營養師拆解黃曲霉毒迷思  
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

臨近聖誕，揭開時間管理大師的種種謊言！第六感是脫離渣男的逃生口？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中風警號 │ 耳朵出現1變化恐是中風心臟病先兆，醫生揭7成人患心血管病
人氣文章
名人健康 │ 60歲雪梨電影節現身暴脹走樣，疑與通波仔手術及長期服藥有關
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 15:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 15:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2025 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章市場動向23/12/2025
港股國產 GPU 第一股！壁仞科技招股進行中，港股AI賽道迎新標的
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

懶理撫慰悲劇，綠營極速甩鍋

23/12/2025 09:15

大國博弈

回顧展望－柳暗花明 | 表列機構對2025、26年香港經濟預...

22/12/2025 15:47

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區