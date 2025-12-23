小米 | 新手機即將發布兼密密回購，股價照跌未宜沾手？

小米集團(01810)宣布小米17 Ultra發布會定於本周四(25日)晚舉行，管理層表明因成本大升一定會加價，另集團申報昨日(22日)再斥約1.5億元回購375萬股，最近3天合計回購1125萬股，又獲北水連續17日淨買入，再加上集團最近發布新模型MiMo-V2-Flash，獲大行唱好，惟小米股價照樣反覆下跌，已跌穿所有平均線。值得一提，上周有美國議員去信國防部，要求將小米等多家中國科企列入涉軍實體名單，對小米可能也有影響，或許仍未到吸納時候。

小米17 Ultra本周四發布 盧偉冰：成本大升一定會加價

小米集團公布，小米17 Ultra發布會定於本周四晚上7時舉行。對於小米17 Ultra是否會加價，小米集團總裁盧偉冰在近日舉辦的一場直播互動活動中表示，從2022年底至今差不多3年間，人工智能(AI)迎來了爆發式的增長。根據整體判斷，2025、2026、2027三年都會是內存成本上漲點。內存價格猛漲，會帶來手機成本的大幅上升。

他表示，小米15 Ultra發布時官方曾稱這是「最後一次6499元」，而17 Ultra更是疊加了內存的上漲，且漲幅遠高於處理器、相機等，因此小米17 Ultra一定會加價，而且他個人認為還要「漲得有點多」，但是相較內存成本上升，他覺得價格還是低。據報，小米17 Ultra為小米與徠卡(Leica)的影像戰略合作後的重點產品。

小米昨斥1.5億元回購375萬股 獲北水連續17日淨買入

另外，小米申報，昨日斥約1.49億元回購375萬股，每股最高價39.9元，每股最低價39.8元。最近3天，集團合計回購1125萬股，涉及金額4.52億元，並全部注銷。而自授權決議案通過(2025年6月5日)至今，集團累計回購約1.3億股，佔約0.5%股權。

值得一提，北水已連續17日淨買入小米，共計155億元，其中於昨日淨買入6.87元。

美議員促將小米等列入涉軍名單 花旗：影響有限予目標價50元

不過，據報9名美國共和黨議員上周去信美國國防部長赫格塞斯，要求將小米及DeepSeek等多家中國科企列入涉嫌協助中國軍方的實體名單。小米發聲明稱，將公司列入上述名單是沒有依據。小米表示，公司並不是中國軍事公司，亦未與任何中國軍方實體存在隸屬或關聯關係，公司在過去及現在都是一間消費品公司，只提供民用及商業用途的產品與服務。

花旗發表研報指，注意到小米於2021年5月從美國國防部的CMC名單中被移除，另部分中國企業於2025年1月被新增至Section 1260H名單，但美國尚未對這些企業的美國業務營運實施制裁。小米在美國沒有業務營運，因此即使潛在被列入，亦應不會受到太大影響。該行予小米「買入」評級，目標價50元。

小米發布新模型MiMo-V2-Flash 大摩：料AI有更明顯進展

另方面，據內媒報道，小米上周二(16日)正式發布並開源新模型MiMo-V2-Flash。有內地網民實測，認為這款新模型在問題響應速度方面，相比豆包、DeepSeek以及元寶等模型更快。高盛指，小米全新開源模型MiMo-V2-Flash是專為推理、編程及智能體場景構建的基礎語言模型，並以極致效率為設計核心。MiMo-V2-Flash採用混合專家架構，總參數量達3090億，活躍參數為150億。該行認為小米正快速發展其AI基礎設施與應用能力，並崛起為頂級的開源模型開發者，將加速其「人、車、家全生態」的智能化整合。該行繼續預期小米會帶來更多AI相關成果，並將AI應用拓展至其不斷擴大的生態系統。集團管理層預計2026年研發投入將達400億元人民幣，未來五年累計投入2000億元人民幣，晶片組、操作系統(OS)及AI為重點投資領域，現予小米「買入」評級，目標價53.5元。

摩根士丹利則指，小米發布開源大模型MiMo-V2-Flash，總參數309B(激活15B)，並被認為在市場上具有與主流大型語言模型競爭的能力。該行相信，小米發布最新的大模型，表明公司對AI研究與開發的承諾。預期公司未來在雲端AI和邊緣AI方面將取得更明顯的進展，予目標價62元，評級為「增持」。

伍禮賢：基本面已沒之前強勁 股價短期料偏弱只宜觀望

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，投資者較重視小米基本面沒之前那麼強勁，包括手機業務出現增長放緩情況，再加上儲存芯片大幅調升價格，亦令其生產成本有所上升，而新能源車業務亦類似，訂單水平沒之前初推出新能源車時那麼強勁，這些都是促使其股價下跌的因素。至於其他負面消息，例如小米或會被美國列入涉軍名單，影響未必特別大，因以小米產品側重消費品類型來看，未必有太密切關係，可能氣氛方面會受影響，但相信投資者更著重其基本面。

伍禮賢又指，現時在港上市科技公司在AI模型的研究及發展都較多，而AI模型能否為公司業績帶來很大提升，也要看其怎樣與現有業務相配合，當然這是利好因素，但未至於令小米股價有很大受惠。在那麼多不明朗因素下，相信小米股價短期繼續維持偏弱格局機會較大，投資者不要急於博反彈，不妨待其股價喘定一些，或待相關消息面或氣氛轉好，到時才再吼會更理想。所謂寧買當頭起，弱勢股博反彈不易，即使再跌也只宜觀望。

小米半日跌1.66%收報39.14元，連跌兩日，累計跌幅3.45%，成交27.57億元。其他科技股表現各異，阿里巴巴(09988)升0.68%報147.4元，騰訊(00700)跌1.47%報605.5元，美團(03690)升0.39%報103.2元，京東(09618)升0.98%報113.4元，百度(09888)升0.33%報120.7元，快手(01024)跌3.6%報64.3元，網易(09999)升0.19%報214.6元，嗶哩嗶哩(09626)升0.41%報194.8元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉 整理：李崇偉

