異動股 | 國泰航空飆半成，料全年業績勝去年，單月運載率創兩年高

國泰(00293)現價升4.7%，報12.59元，該股成交約263萬股，涉資3249萬元，最高見12.61元，最低見12.16元。

集團公布，預期今年下半年業績將超過今年上半年業績，及集團預期今年全年業績將超過去年全年業績。

該集團在財務展望指，預期下半年業績表現理想，主要受運力提升、乘客運載率穩健以及貨運需求保持韌性所推動；惟香港快運主要因日本航線受多項因素影響而需求放緩，錄得虧損，部分抵銷有關利好因素。至於集團聯屬公司業績亦預計於今年下半年較上半年為佳。

此外，該集團下半年錄得一項約9億元的其他收入，源自一項與供應商和解協議所產生的非經常性收益。至於該集團今年綜合財務業績而言，下半年一向是集團表現較佳的時段，今年與去年情況相同。整體而言，集團全年綜合財務業績預計將超越去年的穩健表現。

11月載客量按年升26%

國泰航空又公布，旗下國泰航空於11月載客量按年增加26%，至約253萬人次，可用座位公里數按年增加22%。至於今年首11個月載客量增加27%，至2613萬人次。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管香港於月內並無長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高，並對聖誕旅遊高峰需求的前景維持樂觀，其中東北亞最受本地旅客歡迎。展望未來，農曆新年假期的旅遊需求同樣理想，尤其來自香港及內地的客源表現亮眼。

香港快運11月載客量增27%

此外，國泰旗下香港快運於11月載客量近64萬人次，按年增加27%，可用座位公里數則增加18%。至於今年首11個月載客量，較去年同期增加30%。劉凱詩表示，香港快運在11月繼續保持客運量增長，運載率超過83%，較去年同期增長近6個百分點。展望12月，劉凱詩表示，整體航線網絡的預訂保持良好。

另外，該集團指，國泰貨運於11月載貨量增加10%，可用貨物噸公里數按年增加7%。至於今年首11個月載貨量亦較去年同期增加10%。

撰文：經濟通市場組

