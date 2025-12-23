  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

金價金股｜現貨金逼近4500美元再創新高，大行繼續唱好，金礦股可以點部署？

23/12/2025

　　在地緣政治緊張局勢升溫，以及市場押注美國進一步減息的帶動下，資金持續湧入金市，國際金價繼隔晚升逾2%，今日(23日)於亞洲時段持續上揚，其中紐約期金升破每盎司4500美元，高見4530美元再創新高，現貨金價同創新高，高見4497美元。現貨白銀隔晚亦升逾3%至每盎司69.45美元，倫敦金屬交易所(LME)期銅則升0.4%至每噸11925美元，齊創新高。金礦股繼昨日(22日)大升後，今日普遍繼續造好，其中山東黃金(01787)最多再飆6%。金價今年以來累計大漲70%，走勢相當凌厲，並繼續獲大行唱好，其中高盛料明年底升至4900美元，部分金礦股近日亦獲麥格理唱好，應如何選擇及部署？

 

金價金股｜現貨金逼近4500美元創新高續獲大行唱好，金礦股可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

市場押注美儲局明年減息兩次　地緣政局升溫美封鎖委油輪

 

　　金價最新一波上漲動能來自交易員押注美國聯儲局將在明年兩度減息，同時美國總統特朗普也主張採取更寬鬆的貨幣政策。由於貴金屬本身不孳息，利率走低通常會成為其價格上漲的助力。而近一周地緣政治緊張局勢升溫亦進一步放大了黃金的避險吸引力，尤其是在委內瑞拉，美國封鎖油輪、擴大對總統馬杜羅政府施壓，使市場避險情緒明顯升溫。

 

　　此外，世界黃金協會數據顯示，今年以來黃金交易所買賣基金(ETF)持有量除5月外，其餘月份皆呈現增加。特朗普積極重塑全球貿易秩序的動作，以及對聯儲局獨立性的威脅言論，都在今年稍早為金價多頭行情添柴火。投資者同樣扮演了關鍵角色，其中一部分資金來自所謂的「貨幣貶值交易」，也就是在政府債務規模不斷膨脹、長期侵蝕價值的疑慮下，投資者撤離主權債券及其計價貨幣。

 

高盛：金價明年底上看4900美元　銅仍是最看好工業金屬

 

　　高盛近日發表商品市場展望報告指，在其基本情境下，預期金價到明年12月將上漲至每盎司4900美元，同時若私人投資者進一步擴大資產配置分散，金價仍存在上行風險。高盛指，央行結構性偏高的黃金需求，加上美國聯儲局降息帶來的循環性支撐，將推動金價上行，因此仍建議投資者持有黃金多頭部位。

 

　　高盛同時預測，銅價在2026年將進入整理期，在基本情境下，平均價格約為每公噸11400美元。該情境假設市場對關稅的不確定性將持續至明年中，屆時美國可能宣布於2027年對精煉銅課徵關稅。高盛指，儘管銅價近期大漲，且預期明年價格整理，但銅仍是該行最偏好的工業金屬，特別是從長期來看。電氣化趨勢推動近一半的銅需求，代表需求成長具有結構性支撐，同時銅礦供給也面臨獨特限制。

 

大摩：預期減息及美元下跌提供動力　料金價明年見4800美元

 

　　摩根士丹利預測金價明年升勢放緩，受央行及交易所買賣基金(ETF)減少購買影響，但預期減息及美元下跌將為金價提供持續上升動力。該行預測金價明年第四季見每盎司4800美元，受中國零售需求增強、央行買金情況高企及對全球經濟增長憂慮等因素支持。

 

　　該行預測銀價明年跑輸金價，認為銀供應短缺已在今年見頂，以及明年光伏安裝將減少。該行預測明年鉑金及鈀金每盎司價格分別為1775及1325美元，反映結構性不平衡及多項需求因素。

 

麥格理對金價持正面看法　升紫金及山東黃金目標價

 

　　麥格理發表最新研報指，招金礦業(01818)持續擴大其黃金礦場組合，透過勘探實現有機增長。近期行業活動披露，公司的關鍵項目海域金礦正處於建設階段，預計將於2027年底至2028年初投產。另外，基於市場對地緣政治衝突、中美貿易摩擦以及美國國債可持續性的憂慮，該行對金價持正面看法。而招金礦業作為低成本的純黃金企業，是金價上升的主要受惠者。麥格理將招金2025至2027年淨利潤預測分別上調10%、74%及50%，至36.17億、49.91億及42.93億元人民幣，以反映預期金價較高及成本更高；目標價42港元，維持「跑贏大市」評級。

 

金價金股｜現貨金逼近2500美元再創新高，大行繼續唱好，金礦股可以點部署？

（招金礦業網頁截圖）

 

　　另麥格理指，紫金礦業(02899)旗下關鍵銅礦項目Kamoa-Kakula更新了2026及2027年的銅產量指引，分別調整至38萬至42萬公噸，及50萬至54萬公噸，消除了較早前營運中斷所引發的產量憂慮。該行將2025至2027年黃金價格預測分別上調2%、22%及35%，銅價預測上調2%、13%及0%。同時，將紫金礦業同期盈利預測分別上調20%、61%及35%，並上調其目標價75%至40港元，相當於預測明年市盈率9.6倍，維持「跑贏大市」評級。

 

　　麥格理又認為，山東黃金將受惠於金價上升及產能增長。公司今年第三季業績因6.25億元人民幣的公允價值變動而表現疲弱，但該行相信此屬一次性影響，不會對公司盈利構成持續壓力。該行調整公司2025至27年的盈利預測，分別下調18%、上調42%及上調39%，以反映今年利潤率下降及減值影響，以及2026及27年金價預期提高；目標價上調至43港元，維持「跑贏大市」評級。

 

伍禮賢：金價明年上望4950美元　較看好山東黃金36.5元可吸

 

金價金股｜現貨金逼近4500美元再創新高，大行繼續唱好，金礦股可以點部署？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，金礦股中長期仍有不錯的向上空間，整體屬大漲小回格局，雖然近期國際金價再創歷史新高，但會將其明年目標定於4950美元，除料繼續受減息預期及地緣政局支持，央行繼續增持亦提供較大動力。而港股的金礦股現時股價仍未重上今年高位，往後仍可相對看好，若金價或相關股份出現階段性調整，投資者不妨趁機吸納，中長線持有。

 

　　伍禮賢又指，對其他金屬亦不會特別看淡，當中相對看好金及銅，不過，不會特別看好既產銅又產金的紫金礦業，若銅價升幅比金價大，江西銅(00358)股價會更受惠。金礦股則較看好山東黃金，若超短線部署可於現價附近買入，目標價定於40元；若非超短線部署，不妨待其回至36.5元再買，目標價定於之前高位約44元。至於黃金ETF如SPDR金ETF(02840)也可考慮吸納，惟適合較穩健、不希望價格有太大波動的投資者，金價有時雖也會大升大跌，但單日升跌幅往往只有1%、2%，算是較平穩。

 

　　金礦股今日普遍繼續上升，山東黃金升4.64%收報37.86元，招金礦業升2.79%報33.18元，紫金黃金國際(02259)升1.05%報153.5元，赤峰黃金(06693)升1.7%報32.38元，靈寶黃金(03330)升0.53%報19元，惟紫金礦業跌1.53%報34.84元，中國黃金國際(02099)跌0.43%報162.4元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升1.58%報3210元，價值黃金ETF(03081)升1.89%報105.4元，FL二南方黃金(07299)升3.24%報28.64元。

 

金價金股｜現貨金逼近2500美元再創新高，大行繼續唱好，金礦股可以點部署？

 

金價金股｜現貨金逼近2500美元再創新高，大行繼續唱好，金礦股可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


其他金價/金股相關新聞：
《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.34%，貴金屬、鋰電板塊衝高
《Ａ股焦點》金價創新高，黃金股活躍，山東黃金A揚4%
《異動股》早盤紐金飆破4500美元再創歷史新高，金礦股持續造好

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02865

鈞達股份

16.240

異動股

00339

中國科創產業投資

0.180

異動股

02531

廣聯科技控股

4.480

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 48,475.57
    +112.89 (+0.233%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,902.41
    +23.92 (+0.348%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,523.11
    +94.28 (+0.402%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.000
變動率︰+12.500%
較港股︰-1.13%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升39.385
變動率︰+0.932%
較港股︰-0.09%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌600.298
變動率︰-2.217%
較港股︰-0.28%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌12.102
變動率︰-2.628%
較港股︰-0.80%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.905
變動率︰-0.636%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌123.000
變動率︰-1.133%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌24.780
變動率︰-1.549%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌35.105
變動率︰-2.621%
精選美股 More
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌21.075
變動率︰-3.103%
ZM
Zoom通訊
按盤價(USD)︰跌87.118
變動率︰-3.192%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌239.315
變動率︰-3.463%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌32.755
變動率︰-6.148%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/12/2025 13:30 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/12/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/12/2025 13:30 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 02865 鈞達股份
  • 16.240
  • 00339 中國科創產業投資
  • 0.180
  • 02531 廣聯科技控股
  • 4.480
  • 00475 中發展控股
  • 0.370
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 8.760
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 8.880
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 424.600
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 48.060
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.480
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.200
  • 目標︰$29.40
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 68.900
  • 01347 華虹半導體
  • 70.300
  • 00700 騰訊控股
  • 602.000
  • 00005 滙豐控股
  • 122.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 147.200
報章貼士
  • 01818 招金礦業
  • 33.180
  • 目標︰$38.00
  • 00425 敏實集團
  • 31.400
  • 目標︰$40.00
  • 09636 九方智投（一百）
  • 50.600
  • 目標︰$60.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/12/2025 17:10  《盤後部署》等過聖誕恒指反覆靠穩，撐內需加憧憬回購睇好飛鶴

23/12/2025 18:44  港交所劉碧茵:落實無紙證券市場將為香港市場帶來顯著益處

23/12/2025 11:15  【回顧展望樓市轉勢】中小型發展商債務違約，新世界完成世紀融資，時勢不由人然變局如潮，何以舟楫？

23/12/2025 15:32  【大國博弈】美國將大疆列入受管制清單，中國外交部：應糾正錯誤做法

23/12/2025 13:55  《中國房產》全國住建工作會議：著力穩樓市，因城施策控增量、去庫存、優供給

23/12/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒１１億元，買阿里沽中移動

23/12/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】中金升海底撈目標，普拉達遭麥格理降目標但維持…

23/12/2025 16:26  《財資快訊》美電升報７﹒７７７５，一周拆息較上日升至３﹒１…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 快手被網絡攻擊變色情直播平台，應該多謝黑客不殺之恩？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指五連升，人幣破7.03，字節跳動明年擬斥1600億發展AI新文章
人氣文章

新聞>專訪

陳永陸專訪｜減息利港樓惟地產股難跑贏，通縮+內捲消費股勿太憧憬（有片）新文章
品味生活
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/12/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 02:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/12/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/12/2025
小傳日記 | 快手被網絡攻擊變色情直播平台，應該多謝黑客不殺之恩？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普內外政策的民意基礎

23/12/2025 18:21

大國博弈

回顧展望－樓市轉勢 | 工商舖市場現復甦跡象，阿里京東執平貨...

23/12/2025 15:24

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區