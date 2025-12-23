金價金股｜現貨金逼近4500美元再創新高，大行繼續唱好，金礦股可以點部署？

在地緣政治緊張局勢升溫，以及市場押注美國進一步減息的帶動下，資金持續湧入金市，國際金價繼隔晚升逾2%，今日(23日)於亞洲時段持續上揚，其中紐約期金升破每盎司4500美元，高見4530美元再創新高，現貨金價同創新高，高見4497美元。現貨白銀隔晚亦升逾3%至每盎司69.45美元，倫敦金屬交易所(LME)期銅則升0.4%至每噸11925美元，齊創新高。金礦股繼昨日(22日)大升後，今日普遍繼續造好，其中山東黃金(01787)最多再飆6%。金價今年以來累計大漲70%，走勢相當凌厲，並繼續獲大行唱好，其中高盛料明年底升至4900美元，部分金礦股近日亦獲麥格理唱好，應如何選擇及部署？

（Shutterstock圖片）

市場押注美儲局明年減息兩次 地緣政局升溫美封鎖委油輪

金價最新一波上漲動能來自交易員押注美國聯儲局將在明年兩度減息，同時美國總統特朗普也主張採取更寬鬆的貨幣政策。由於貴金屬本身不孳息，利率走低通常會成為其價格上漲的助力。而近一周地緣政治緊張局勢升溫亦進一步放大了黃金的避險吸引力，尤其是在委內瑞拉，美國封鎖油輪、擴大對總統馬杜羅政府施壓，使市場避險情緒明顯升溫。

此外，世界黃金協會數據顯示，今年以來黃金交易所買賣基金(ETF)持有量除5月外，其餘月份皆呈現增加。特朗普積極重塑全球貿易秩序的動作，以及對聯儲局獨立性的威脅言論，都在今年稍早為金價多頭行情添柴火。投資者同樣扮演了關鍵角色，其中一部分資金來自所謂的「貨幣貶值交易」，也就是在政府債務規模不斷膨脹、長期侵蝕價值的疑慮下，投資者撤離主權債券及其計價貨幣。

高盛：金價明年底上看4900美元 銅仍是最看好工業金屬

高盛近日發表商品市場展望報告指，在其基本情境下，預期金價到明年12月將上漲至每盎司4900美元，同時若私人投資者進一步擴大資產配置分散，金價仍存在上行風險。高盛指，央行結構性偏高的黃金需求，加上美國聯儲局降息帶來的循環性支撐，將推動金價上行，因此仍建議投資者持有黃金多頭部位。

高盛同時預測，銅價在2026年將進入整理期，在基本情境下，平均價格約為每公噸11400美元。該情境假設市場對關稅的不確定性將持續至明年中，屆時美國可能宣布於2027年對精煉銅課徵關稅。高盛指，儘管銅價近期大漲，且預期明年價格整理，但銅仍是該行最偏好的工業金屬，特別是從長期來看。電氣化趨勢推動近一半的銅需求，代表需求成長具有結構性支撐，同時銅礦供給也面臨獨特限制。

大摩：預期減息及美元下跌提供動力 料金價明年見4800美元

摩根士丹利預測金價明年升勢放緩，受央行及交易所買賣基金(ETF)減少購買影響，但預期減息及美元下跌將為金價提供持續上升動力。該行預測金價明年第四季見每盎司4800美元，受中國零售需求增強、央行買金情況高企及對全球經濟增長憂慮等因素支持。

該行預測銀價明年跑輸金價，認為銀供應短缺已在今年見頂，以及明年光伏安裝將減少。該行預測明年鉑金及鈀金每盎司價格分別為1775及1325美元，反映結構性不平衡及多項需求因素。

麥格理對金價持正面看法 升紫金及山東黃金目標價

麥格理發表最新研報指，招金礦業(01818)持續擴大其黃金礦場組合，透過勘探實現有機增長。近期行業活動披露，公司的關鍵項目海域金礦正處於建設階段，預計將於2027年底至2028年初投產。另外，基於市場對地緣政治衝突、中美貿易摩擦以及美國國債可持續性的憂慮，該行對金價持正面看法。而招金礦業作為低成本的純黃金企業，是金價上升的主要受惠者。麥格理將招金2025至2027年淨利潤預測分別上調10%、74%及50%，至36.17億、49.91億及42.93億元人民幣，以反映預期金價較高及成本更高；目標價42港元，維持「跑贏大市」評級。

（招金礦業網頁截圖）

另麥格理指，紫金礦業(02899)旗下關鍵銅礦項目Kamoa-Kakula更新了2026及2027年的銅產量指引，分別調整至38萬至42萬公噸，及50萬至54萬公噸，消除了較早前營運中斷所引發的產量憂慮。該行將2025至2027年黃金價格預測分別上調2%、22%及35%，銅價預測上調2%、13%及0%。同時，將紫金礦業同期盈利預測分別上調20%、61%及35%，並上調其目標價75%至40港元，相當於預測明年市盈率9.6倍，維持「跑贏大市」評級。

麥格理又認為，山東黃金將受惠於金價上升及產能增長。公司今年第三季業績因6.25億元人民幣的公允價值變動而表現疲弱，但該行相信此屬一次性影響，不會對公司盈利構成持續壓力。該行調整公司2025至27年的盈利預測，分別下調18%、上調42%及上調39%，以反映今年利潤率下降及減值影響，以及2026及27年金價預期提高；目標價上調至43港元，維持「跑贏大市」評級。

伍禮賢：金價明年上望4950美元 較看好山東黃金36.5元可吸

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，金礦股中長期仍有不錯的向上空間，整體屬大漲小回格局，雖然近期國際金價再創歷史新高，但會將其明年目標定於4950美元，除料繼續受減息預期及地緣政局支持，央行繼續增持亦提供較大動力。而港股的金礦股現時股價仍未重上今年高位，往後仍可相對看好，若金價或相關股份出現階段性調整，投資者不妨趁機吸納，中長線持有。

伍禮賢又指，對其他金屬亦不會特別看淡，當中相對看好金及銅，不過，不會特別看好既產銅又產金的紫金礦業，若銅價升幅比金價大，江西銅(00358)股價會更受惠。金礦股則較看好山東黃金，若超短線部署可於現價附近買入，目標價定於40元；若非超短線部署，不妨待其回至36.5元再買，目標價定於之前高位約44元。至於黃金ETF如SPDR金ETF(02840)也可考慮吸納，惟適合較穩健、不希望價格有太大波動的投資者，金價有時雖也會大升大跌，但單日升跌幅往往只有1%、2%，算是較平穩。

金礦股今日普遍繼續上升，山東黃金升4.64%收報37.86元，招金礦業升2.79%報33.18元，紫金黃金國際(02259)升1.05%報153.5元，赤峰黃金(06693)升1.7%報32.38元，靈寶黃金(03330)升0.53%報19元，惟紫金礦業跌1.53%報34.84元，中國黃金國際(02099)跌0.43%報162.4元。黃金ETF方面，SPDR金ETF升1.58%報3210元，價值黃金ETF(03081)升1.89%報105.4元，FL二南方黃金(07299)升3.24%報28.64元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







其他金價/金股相關新聞：

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.34%，貴金屬、鋰電板塊衝高

《Ａ股焦點》金價創新高，黃金股活躍，山東黃金A揚4%

《異動股》早盤紐金飆破4500美元再創歷史新高，金礦股持續造好

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇