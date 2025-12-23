港股 | 午市前瞻 | 提振消費加持料明年開局穩中向好 國泰股價高水要買宜吼低

道指及標普攀高之餘更逼近日前所創新高，亞太股市普遍溫和上升，港股經歷連升四日後，恒指進一步挑戰突破多重主要平均線區間，曾經升超百點突破100天線（約25879）並衝擊50天線（約25956），但長假期前缺乏成交配合，無法收復技術阻力位，半日升幅收窄到47點或0.2%，報25848，主板成交近873億元。恒生中國企業指數報8949，升9點或0.1%。恒生科技指數報5503，跌22點或0.4%。

聶振邦：恒指守穩百天線則上破機會大，新消費低殘值博率高

外電報道指英偉達將於明年農曆年前後起正式向中國客戶供應H200晶片，料出貨約4萬至8萬塊H200晶片，隔晚美股上揚。外圍亞太區股市今早跟隨造好，港股一同靠穩，恒指升破短線下降軌阻力，上午維持窄幅上落，半日升不足100點。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，聖誕假期前港股成交顯著回落，預計先維持100天線窄幅上落，如假期後成交回升至2000億元水平兼守穩100天線，則後市上破機會較大，可望挑戰26000至26200水平。

下月起即為新一年，聶振邦指近年新曆年紅盤都表現不俗，在憧憬內地提振消費前提下，疊加美股靠穩造好，港股下月預期偏好，尤其新消費板塊大幅回調過後，可望在1月重拾升勢，除了泡泡瑪特(09992)及老鋪黃金(06181)完成調整可以撈底外，布魯可(00325)大幅落後亦值得留意。

料國泰明年客運量穩定增長，惟現價飆高不宜接貨

國泰(00293)發盈喜，預期今年下半年業績將超越上半年，今年全年業績亦將超過去年全年。公司解釋，下半年業績表現理想，主要受運力提升、乘客運載率穩健以及貨運需求保持韌性所推動，同時下半年亦錄得一項約9億元一次性收入，進一步強化今年下半年表現。消息刺激國泰股價半日急升超過7%，高見12.95元。

回顧公司月度數據表現，下半年起客運量月度按年增長皆保持約兩成以上，聶振邦分析指公司今年首十一個月客運量按年增長27%，考慮到香港明年經濟前景預期略優於今年，預計全年月均客運量可望繼續錄得不少於15%增長。至於貨運量方面，今年首十一個月按年增長10%，增長穩定，預期明年可延續穩定趨勢。因此，他認為市場對今年下半年憧憬早於10月提前反映，今日盈喜進一步催化利好，但股價水位偏高，13元阻力不小，即使突破過後，再升至14元以上便會再次受阻，有意追入宜待回落至12元以下更好。

國泰航空股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

