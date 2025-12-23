  • 會員
恒指全日倒跌27點收報25774中斷四連升，成交縮至1571億元，明天僅半日市

23/12/2025

恒指全日倒跌27點收報25774中斷四連升，成交縮至1571億元，明天僅半日市

 

 

　　道指及標普攀高之餘更逼近日前所創新高，亞太股市普遍溫和上升，港股經歷連升四日後，恒指進一步挑戰突破多重主要平均線區間，曾經升超百點突破100天線（約25879）並衝擊50天線（約25956），但長假期前缺乏成交配合，無法收復技術阻力位，午後更倒跌，恒生指數全日收報25774，跌27點或0.1%，中斷四日連升，但在20天線（約25749）有支持。恒生中國企業指數收報8913，跌25點或0.3%。恒生科技指數收報5488，跌37點或0.7%。

 

　　假期前交投進一步縮減，全日主板成交1571億元，而明天（24日）為平安夜，僅上午時段開市。

 

　　快手(01024)昨晚（22日）多個直播間突然出現大量色情內容，包括播放淫穢影片、低俗表演等，部分直播間觀看人數過萬。快手平台回應稱「遭到了黑灰產攻擊」，目前直播平台已逐步恢復正常，並將情況上報給相關部門及報警，網絡安全風險恐觸發監管部門敲打，股價全日散水跌3.5%，報64.35元。同樣有短視頻業務的騰訊(00700)股價亦跌2.03%，報602元。

 

　　其他科技股升跌互見，小米(01810)跌1.51%，報39.2元，阿里(09988)升0.55%，報147.2元，百度(09888)跌0.42%，報119.8元，美團(03690)揚0.39%，報103.2元，京東集團(09618)升0.45%，報112.8元。

 

　　石藥集團(01093)獲主席斥資1.1億元增加，股價大升7.64%，報8.88元，為表現最佳藍籌，連升5日，累計升幅20.65%。

 

　　華潤系集體炒高，潤電(00836)升1.25%，報17.8元，華潤萬象生活(01209)升1.2%，報43.86元，潤地(01109)升1.16%，報27.9元。

 

　　萬科(02202)就20億元人民幣到期境內債召開第二次會議，持有人同意延長寬限期至明年1月28日，不過新一版債券展期12個月方案仍然只得兩成支持率，遠低於方案通過所需的90%以上門檻。萬科股價跌2.26%，報3.46元，連跌2日累計跌幅4.16%。

 

　　康師傅控股(00322)收升2.07%，報12.35元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

