小傳日記 | 快手被網絡攻擊變色情直播平台，應該多謝黑客不殺之恩？

日日做到有氣冇地唞，唔少人放工番到屋企之後都會喺手機碌吓reels睇吓直播，乜都唔諗放鬆自己，不過神州嘅「快手老鐵」噚晚睇睇吓直播，竟然收穫滿滿「福利」，快手(01024)直播平台入面充斥大量淫穢影片同低俗表演，甚至暴露敏感部位，超大尺度令唔少人以為自己點錯App，高呼666，不過其他頻道就一切正常。

直到當晚12點，快手先反應過嚟，直接關咗直播頻道，直到今日中午直播功能先逐步恢復正常。

快手從來都唔係法外之地，偶爾都會玩低俗灑鹽花「擦邊」吸流量，但係要轉型色情直播就絕對冇可能，所以答案只有一個：網絡攻擊。噉究竟邊個咁得閒，唔為名唔為利，就係為咗當眾播鹹片？快手就回應話遭到「黑灰產」攻擊。

黑灰產即係網絡黑色產業同灰色產業，有網民言之鑿鑿，話係「國外東南亞黑產團夥出手打壓中國政府」，原因係神州新修訂《治安管理處罰法》，自明年開始，無論喺公開群組定係私密聊天傳送「淫穢信息」，只要證據確鑿，都可能面臨最高15日的拘留與5000元人仔嘅罰款，國外黑產團夥就通過網絡攻擊嚟挑釁神州政府咁話。

作為缸湖中人，筆者最關心嘅始終係快手股價。只不過今次被有心人惡作劇一回，股民反應竟然咁敏感，一口氣跌3.5%，莫非孖屐擔心快手真係向黑客交咗天價贖金？其實最關鍵嘅一點，就係快手要播咩、封殺咩，都必然要經過當局監管。而快手嘅審核部門後知後覺，竟然要兩個鐘之後先發現出事，自然要孭鑊，抵打！快手本身具備社交媒體屬性，用戶數量龐大，理所當然係重點維穩對象，今次好彩只係畀人上載咗一啲色情偽直播片；但如果下次畀人偷偷播出一啲「高危」內容，快手死十次都冇用，所以筆者嘅結論係：快手應該多謝黑暗勢力嘅「不殺之恩」，請請！

＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無關。

【你點睇？】普京稱，中俄關係是世界穩定的極重要因素，你認為中俄兩國可否通過合作在國際間釋放更大影響力？► 立即投票