開市Go | 美經濟增速見兩年高，金銀銅價創新高，美暫緩提高對華晶片關稅

24/12/2025

要聞盤點

 

1、美股周二（23日）迎來聖誕升浪，受延遲發布的第三季GDP報告顯示，美國經濟增長遠超預期，加上科技股強勢領升，三大指數全線向上。其中，標指更突破歷史高位。道指收市升79.73點，或0.16%，報48442.41點；標普500指數升31.3點，或0.46%，報6909.79點；納指升133.02點，或0.57%，報23561.84點。中國金龍指數跌44點。日經期貨截至上午7時57分跌85點。

 

2、受消費者及企業支出強韌及貿易政策穩定推動，美國經濟第三季度增長4.3%，創兩年最快增速。

 

3、特朗普表示，任何與他意見相左的人都當不上聯儲局主席，並認為應在市場表現良好時降低利率。

 

4、白宮經濟顧問哈塞特稱，儘管美國第三季經濟增長超預期，聯儲局減息速度仍不夠快，美國在下調利率方面落後於全球。

 

5、美國財長貝森特稱，一旦通脹率降至2%，聯儲局通脹目標可調整至區間模式，如1.5%-2.5%或1%-3%，而非固定數字。

 

6、美國指責中國在半導體領域從事不公平貿易行為，但表示至少至2027年中前，不會加徵晶片進口關稅，以免加劇緊張。

 

7、國家創投引導基金三大子基金成立，合計出資超1200億元人民幣，分別為京津冀、長三角及粵港澳大灣區創投引導基金，專注私募股權投資，投資管理，資產管理等。

 

8、花旗將A股投資評級由「增持」下調至「中性」，因獲利預期修正及整體經濟前景平淡。

 

9、港交所(00388)首席營運總監劉碧茵表示，香港正過渡至無紙證券市場(USM)，並為市場參與者安排相關演習。

 

10、受美國降息預期及地緣政治風險推動，黃金、白銀及倫敦銅價均創歷史新高，現貨黃金達4499.85美元，白銀71.5784美元/盎司，倫敦銅價突破每噸12000美元。

 

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

