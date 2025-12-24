  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

美股 | 美國GDP增速創兩年新高，科技股推高聖誕升浪

24/12/2025

美股 | 美國GDP增速創兩年新高，科技股推高聖誕升浪

 

 

　　美股周二（23日）迎來聖誕升浪，受延遲發布的第三季GDP報告顯示，美國經濟增長遠超預期，加上科技股強勢領升，三大指數全線向上。其中，標指更突破歷史高位。

 

　　道指收市升79.73點，或0.16%，報48442.41點；標普500指數升31.3點，或0.46%，報6909.79點；納指升133.02點，或0.57%，報23561.84點。

 

　　美國第三季GDP按年增長達4.3%，增速創兩年來新高，遠高於市場預期的3.2%及前值的3.8%，令市場憧憬美國經濟已成功實現軟著陸。在經濟數據提振下，投資者風險胃納回升。以科技股為主的納指收市升近0.6%。大型科技股及AI板塊繼續推動大市向上。

 

　　科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)跌0.7%，英偉達(US.NVDA)升3%，Meta(US.META)升0.5%，蘋果(US.AAPL)升0.5%，微軟(US.MSFT)升0.4%，谷歌(US.GOOGL)升1.4%，亞馬遜(US.AMZN)升1.6%。

 

美匯延續疲軟走勢

 

　　美匯指數延續疲軟走勢，觸及97.85後小幅反彈，報97.93附近，下跌逾0.3%。美元兌日圓顯著向下，匯價一度跌穿156心理關口，觸及155.6水平，日內報156.27，下跌0.4%。歐元兌美元匯率報1.179，上升0.2%。

 

現貨金創歷史新高

 

　　現貨黃金一度衝上每盎司4497美元，創下歷史新高，日內報4493美元，升約1.1%；紐約期金亦同步走強，報每盎司4521美元，單日升幅逾1%。另外，白銀亦升至71美元新高。​

 

　　國際原油市場在假期交投清淡下窄幅波動。紐約期貨報每桶58.44美元，升0.7%。布蘭特期油報每桶61.92美元，上升0.5%。

 

　　本周美股交易時間將受聖誕假期影響而縮短，周三（24日）美股將提前於美東時間下午1時收市；周四（25日）全日休市；周五（26日）則恢復正常交易。

撰文：經濟通國金組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02202

萬科企業

3.430

異動股

00917

趣致集團

23.080

異動股

02661

輕鬆健康

66.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02202 萬科企業
  • 3.420
  • 00917 趣致集團
  • 23.100
  • 02661 輕鬆健康
  • 66.200
  • 02432 越疆
  • 31.720
  • 02442 怡俊集團控股
  • 13.670
股份推介
  • 01093 石藥集團
  • 8.790
  • 目標︰$9.70
  • 02097 蜜雪集團
  • 424.000
  • 目標︰--
  • 09633 農夫山泉
  • 48.800
  • 目標︰$56.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.470
  • 目標︰$2.00
  • 00291 華潤啤酒
  • 27.260
  • 目標︰$29.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 145.200
  • 00005 滙豐控股
  • 124.200
  • 00700 騰訊控股
  • 603.000
  • 00941 中國移動
  • 82.750
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.120
報章貼士
  • 09880 優必選
  • 110.300
  • 目標︰$150.00
  • 00148 建滔集團
  • 29.000
  • 目標︰$30.00
  • 06082 壁仞科技
  • --
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

24/12/2025 10:19  《異動股》敲響聖誕鐘滙控再升1%破頂，假期前金融及防守板塊受捧

24/12/2025 10:17  《異動股》中廣核礦業漲4%，高盛睇好鈾價有兩成上漲空間

24/12/2025 09:40  《異動股》中芯華虹升4%，美暫緩提高對華晶片關稅至不早於2027年年中

24/12/2025 09:34  《異動股》百奧賽圖大升15%，今日起獲調入港股通

24/12/2025 09:24  恒指高開5點報25780，中芯獲利好領漲，美減息預期降創科實業偏軟

24/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒１１億元，買阿里沽中移動

24/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗腰斬萬科目標近五成兼降評級，大摩微降快手目標價

24/12/2025 09:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６０，一年拆息上日報３﹒０９％

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

大國博弈 | 美擬2027年中對華半導體產品加徵關稅，中方稱對各方無好處新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：港股後市上望30000點，快手值博率一般新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 中芯華虹升4%，美暫緩提高對華晶片關稅至不早於2027年年中新文章
品味生活
生活
人氣文章

娛樂

賀歲片2026《夜王》｜黃子華夜總會經理救公司，鄭秀文霸氣CEO造型爆光新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

日本加息不會觸發東南亞危機
人氣文章

政政經經．石鏡泉

開始邁步？新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

聖誕風美甲推薦！從金屬珠光浪漫、美德拉風到低調毛絨質感，告別經典紅綠配！
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

「趙無極：版藝匠心」：M+在展覽上的選擇與國際慣例的落差
人氣文章

Art & Living Feature

將香港電影推上殿堂地位！回顧電影學者大衛博維爾對港產片的啟示 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
富豪回春｜48歲富豪抗衰老最新容貌曝光，宣告2039年前讓人類永生
人氣文章
攜手前進 締造未來新文章
人氣文章
致癌習慣 │ 26歲女子睡前玩手機驚患甲狀腺癌，醫生揭致命警告新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 11:38
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 11:38
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/12/2025 11:38
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/12/2025 11:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態24/12/2025
大國博弈 | 美擬2027年中對華半導體產品加徵關稅，中方稱對各方無好處
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

特朗普內外政策的民意基礎

23/12/2025 18:21

大國博弈

回顧展望－樓市轉勢 | 工商舖市場現復甦跡象，阿里京東執平貨...

23/12/2025 15:24

回顧25 展望26

日本加息不會觸發東南亞危機

22/12/2025 11:19

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區