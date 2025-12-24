  • 會員
盤前攻略 | 美國GDP意外大勝預期美股造好 港股半日市宜留意牛證街貨增速

24/12/2025

　　外圍市場再遇好消息，受惠AI投資狂潮，美國第三季GDP按季大增4.3%，高於前值3.8%更遠超預期的增3.3%。美股早段一度受壓，GDP公布後市場情緒回升，三大指數造好，道指升79點報48442，納指升133點報23561，標普升31點報6909。

 

盤前攻略 | 美國GDP意外大勝預期美股造好 港股半日市宜留意牛證街貨增速

（Shutterstock圖片）

 

中概股、ADR略為偏軟

 

　　中概股略為偏軟；阿里巴巴升0.18%報151.23美元，拼多多升0.13%報112.06美元，京東跌0.03%報29.08美元，百度跌0.47%報123.83美元，小鵬跌1.60%報19.70美元，理想跌1.71%報16.69美元，蔚來跌2.20%報4.89美元，小馬智行跌3.04%報15.79美元，萬國數據跌3.11%報34.93美元，金山雲跌2.96%報10.81美元。

 

　　ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.24%，折合603.4港元；美團(03690)ADR較港股低0.04%，折合103.2港元；友邦(01299)ADR較港股高0.19%，折合82.8港元；滙控(00005)ADR較港股高0.83%，折合123.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.29%，折合39.1港元；港交所ADR較港股低0.10%，折合407.2港元。

 

料成交續降惟需留意牛證街貨量變化，勢左右後市

 

　　昨夜恒指夜期升30點報25818，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25817，升36點，恒指開市料升跌幅不多於100點。

 

　　聖誕前夕港股半日市，半日市兼節日氣氛影響料今日成交將顯著下跌，成交低下將更為有利短線大市衍生工具市場操作。參考恒指牛熊證街貨分布，上日較貼價牛證街貨進一步累積，25400至25499上日淨增471張對應期指張數至1212張，成為最多新增區域兼目前最重貨區，該區距離昨日收市價近400點距離，因應目前市場氣氛偏好，淡友要下殺難度升高，但重貨量足以成為下殺誘因。初步預計今早殺至該肥牛區機會較小，留意如今日跌市完場該區有否進一步累積街貨量，或構成後市回落目標。

 

即時重點新聞

24/12/2025 10:19  《異動股》敲響聖誕鐘滙控再升1%破頂，假期前金融及防守板塊受捧

24/12/2025 10:17  《異動股》中廣核礦業漲4%，高盛睇好鈾價有兩成上漲空間

24/12/2025 09:40  《異動股》中芯華虹升4%，美暫緩提高對華晶片關稅至不早於2027年年中

24/12/2025 09:34  《異動股》百奧賽圖大升15%，今日起獲調入港股通

24/12/2025 09:24  恒指高開5點報25780，中芯獲利好領漲，美減息預期降創科實業偏軟

24/12/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒１１億元，買阿里沽中移動

24/12/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】花旗腰斬萬科目標近五成兼降評級，大摩微降快手目標價

24/12/2025 09:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７７６０，一年拆息上日報３﹒０９％

