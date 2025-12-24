盤前攻略 | 美國GDP意外大勝預期美股造好 港股半日市宜留意牛證街貨增速

外圍市場再遇好消息，受惠AI投資狂潮，美國第三季GDP按季大增4.3%，高於前值3.8%更遠超預期的增3.3%。美股早段一度受壓，GDP公布後市場情緒回升，三大指數造好，道指升79點報48442，納指升133點報23561，標普升31點報6909。

（Shutterstock圖片）

中概股、ADR略為偏軟

中概股略為偏軟；阿里巴巴升0.18%報151.23美元，拼多多升0.13%報112.06美元，京東跌0.03%報29.08美元，百度跌0.47%報123.83美元，小鵬跌1.60%報19.70美元，理想跌1.71%報16.69美元，蔚來跌2.20%報4.89美元，小馬智行跌3.04%報15.79美元，萬國數據跌3.11%報34.93美元，金山雲跌2.96%報10.81美元。

ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.24%，折合603.4港元；美團(03690)ADR較港股低0.04%，折合103.2港元；友邦(01299)ADR較港股高0.19%，折合82.8港元；滙控(00005)ADR較港股高0.83%，折合123.3港元；小米(01810)ADR較港股低0.29%，折合39.1港元；港交所ADR較港股低0.10%，折合407.2港元。

料成交續降惟需留意牛證街貨量變化，勢左右後市

昨夜恒指夜期升30點報25818，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25817，升36點，恒指開市料升跌幅不多於100點。

聖誕前夕港股半日市，半日市兼節日氣氛影響料今日成交將顯著下跌，成交低下將更為有利短線大市衍生工具市場操作。參考恒指牛熊證街貨分布，上日較貼價牛證街貨進一步累積，25400至25499上日淨增471張對應期指張數至1212張，成為最多新增區域兼目前最重貨區，該區距離昨日收市價近400點距離，因應目前市場氣氛偏好，淡友要下殺難度升高，但重貨量足以成為下殺誘因。初步預計今早殺至該肥牛區機會較小，留意如今日跌市完場該區有否進一步累積街貨量，或構成後市回落目標。

