芯片股 | 美國暫緩對中國芯片加徵關稅，中芯對部分產能實施漲價，芯片股普遍造好可再吼？

24/12/2025

　　美國指責中國在半導體領域從事不公平貿易行為，但決定至少在2027年年中之前，不對中國芯片進口加徵額外關稅，以免加劇中美經貿關係緊張。另外，據報中芯國際(00981)已對部分產能實施漲價。芯片股今早（24日）普遍造好，中芯及華虹半導體(01347)分別最多飆逾5%及4%。值得一提，港股首家圖形處理器(GPU)概念股壁仞科技(06082)正在招股，上周又傳出中國已成功研發極紫外光(EUV)光刻機原型，儘管據報英偉達(US.NVDA)擬於明年2月中前對華出口H200芯片，惟北京暫未核准任何採購案，扶持國產芯片意味明顯，中芯及華虹股價已比10月時高位回落不少，近日才反覆回升，可否再吼？應如何部署？

 

芯片股 | 美暫緩對華芯片加徵關稅，中芯對部分產能實施漲價，芯片股可再吼？

（Shutterstock圖片）

 

美2027年中前不對華芯片加徵關稅　以免加劇美中經貿關係緊張

 

　　美國貿易代表辦公室(USTR)昨日（23日）公布301調查結果，認定中國針對半導體產業主導全球市場的行為、政策及措施，對美國構成不合理及歧視性負擔，但當局決定至少在2027年6月23日之前，不對中國晶片進口加徵額外關稅。

 

　　《彭博》指，暫緩加徵新關稅的決定被視為特朗普政府試圖穩定中美關係，並鞏固其與習近平10月在韓國達成協議的最新訊號。根據該協議，華盛頓與北京同意避免徵收極端高額關稅，並放鬆對技術和關鍵礦產的出口限制。儘管此次未宣布立即徵收關稅，美國政府仍釋放出未來可能加徵關稅的訊號。初始關稅稅率將在未來18個月內維持為零，並將於2027年6月23日上調至「將在該日期至少提前30天公布的稅率」。

 

據報中芯已對部分產能實施10%漲價　因產品需求增長及原材料漲價

 

　　另外，據《上海證券報》報道，從多個渠道求證獲悉，中芯國際已經對部分產能實施了漲價，漲幅約為10%。有公司反映，預計漲價會很快執行，但由於之前存儲產品價格過低，晶圓廠早已率先對其實施漲價。對於中芯漲價原因，有半導體業內人士解讀，由於手機應用和AI需求持續增長，帶動套片需求，從而帶動了整體半導體產品需求的增長，而原材料漲價也是其中因素。此外，台積電確認整合8英寸產能，並計劃在2027年末關停部分生產線，或也引發晶圓廠漲價預期。

 

　　由於需求旺盛，中芯國際、華虹的產能利用率持續增長，並已接近滿載或超過滿載。中芯國際在三季報中披露，第三季度公司產能利用率上升至95.8%，環比今年第二季度的92.5%增長3.3個百分點。

 

英偉達擬2月中前對華出貨H200芯片　惟北京暫未核准任何採購案

 

　　另方面，路透社引述三名知情人士報道，英偉達已通知中國客戶，目標於2026年2月中旬農曆新年前，從現有庫存運送5000至1萬個H200晶片模組，相當於約4萬至8萬顆H200人工智能(AI)芯片。該公司同時表示，將擴大H200產能，並於2026年第二季度開放新訂單。惟整個安排高度依賴中國政府批准，而北京迄今未核准任何採購案，一切仍存變數。

 

　　另美國民主黨參議員沃倫和眾議員米克斯致信美國商務部，要求獲取有關特朗普政府批准對中國出售英偉達H200芯片的決策信息。​美國總統特朗普本月宣布放寬H200對華出口限制，惟附加25%費用，並啟動跨部會審查程序，此舉逆轉拜登時代禁令。H200屬英偉達Hopper世代，效能遠超專為中國市場降規的H20芯片約六倍。中國監管機構早前召開緊急會議，擬要求採購案須搭配國產芯片比例，以扶植本土產業。

 

芯片股 | 美暫緩對華芯片加徵關稅，中芯對部分產能實施漲價，芯片股可再吼？

（AP圖片）

 

港股GPU第一股壁仞科技招股　傳中國成功研發EUV光刻機原型

 

　　值得一提，港股首家圖形處理器(GPU)概念股壁仞科技本周一(22日)至下周一(29日)招股，每股作價介乎17元至19.6元，集資額最多達48.55億元。另一內地通用GPU企業天數智芯亦已通過上市聆訊，據報天數智芯計劃集資3至4億美元。記得北京GPU製造商、有「中國版英偉達」之稱的摩爾線程(滬:688795)本月初於上交所科創板上市，首日掛牌股價飆逾4倍。另「國產GPU第二股」沐曦股份(滬:688802)上周三(17日)亦登陸科創板，上市首日漲近7倍。

 

　　另據《路透》報道，中國科學家今年初在深圳成功研發一台極紫外光(EUV)光刻機的原型機，將用於生產尖端半導體芯片，這些芯片將為人工智能、智能手機以及現代武器系統提供動力。這項被形容為「中國曼哈頓計劃」的秘密工程項目，凸顯中國銳意在AI芯片技術領域與西方匹敵。報道指，這台原型機早於2025年初完成，目前正在測試中，政府目標是在2028年實現芯片生產，但更有可能到2030年才實現量產。

 

溫鋼城：芯片股最大賣點在於地緣政治風險　中芯若突破72元可追入

 

芯片股 | 美國暫緩對中國芯片加徵關稅，中芯對部分產能實施漲價，芯片股普遍造好可再吼？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，芯片股近期升至關鍵水平，例如中芯現價71元剛好處於之前下降軌頂部，若能突破72元會較好，有望進一步上升，若突破不成可能再回落至約68元，到時唯有繼續炒波幅。若美國2027年年中才考慮對中國芯片加徵關稅，暫對芯片股影響未必很大，要看中長線發展，而芯片股正處於近期高位，暫未可再炒，其中中芯起碼待其重上72元才可追入。華虹走勢亦類似，近期跌至65元有支持，現時同樣升至阻力位附近，暫可於65至71元炒上落。總之，芯片股風險高，只宜低吸不宜高追，中芯於63元買就更穩陣，未必會跌至太低。

 

　　溫鋼城補充指，芯片股具國產替代概念主要因國家支持，正常情況下企業會偏向買英偉達等供應的先進芯片，但現時正因美國政府打壓，帶動國內芯片有發展空間，就算現時可買H200芯片，據聞中央也有些限制，規定要買若干本地芯片才可買若干H200芯片，這不奇怪，因國家不可能永遠依賴美國發展AI技術，美國始終會針對中國，中央培植就是這些公司最大的原動力。因預期國產芯片可取得大部分國內市場，大家才肯給予那麼高PE，其中寒武紀(滬:688256)PE就高達500倍，中芯之前也達百幾倍，英偉達也只有50倍。他相信中央會繼續培植國產芯片，所以地緣政治風險可說是芯片股最大賣點。

 

　　芯片股今日普遍上升，中芯升3.12%收報71.05元，華虹升1.64%報71.45元，ASMPT(00522)升0.45%報77.8元，上海復旦(01385)升1.5%報43.4元，晶門半導體(02878)升3.53%報0.44元，惟宏光半導體(06908)跌1.05%報0.47元。

 

芯片股 | 美暫緩對華芯片加徵關稅，中芯對部分產能實施漲價，芯片股可再吼？

 

芯片股 | 美暫緩對華芯片加徵關稅，中芯對部分產能實施漲價，芯片股可再吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

